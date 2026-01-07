Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 7 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

O Carballiño despide la Navidad en su pista de patinaje sobre hielo

La Navidad se despide de O Carballiño con la última jornada de patinaje en la pista de hielo instalada durante todas las fiestas en la Plaza Roxa. La entrada es totalmente gratuita e incluye el alquiler de los patines para todos los asistentes. La iniciativa, que arrancó el pasado 31 de diciembre, ha permitido que tanto niños como adultos disfrutasen de una actividad clásica de estas fechas sin coste alguno. El horario de esta última jornada será de 11,00 a 13,30 horas por la mañana y de 16,00 a 20,00 horas por la tarde. Con esta propuesta la localidad pone el broche de oro a una amplia programación festiva que ha incluido música, manualidades, magia, teatro y todo tipo de propuestas lúdicas navideñas. En el caso de la pista de patinaje se recomienda a los usuarios acudir con ropa cómoda y usar guantes.

DÓNDE: PLAZA ROJA

CUÁNDO: MAÑANA Y TARDE

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas y viernes de 17,00 a 22,00 horas. Sábados, de 11,00 a 22,00 horas y domingos y festivos, de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: TODO EL DÍA

INFANTIL

O Pereiro de Aguiar / Taller

La programación navideña dedica su jornada a los más pequeños aprovechando que todavía están de vacaciones escolares con un taller de olimpiadas de invierno titulado “Aventura invernal”, en el que los participantes podrán disfrutar con actividades lúdicas y educativas llenas de imaginación y creatividad.

DÓNDE: PABELLÓN MUNICIPAL

CUÁNDO: DE 9,00 A 14,00 HORAS

INFANTIL

Vilamarín / Taller

La localidad se despide de su programación navideña con una divertida yincana titulada “Busca dos agasallos perdidos”, una propuesta para los más pequeños en la que podrán divertirse a través de un animado juego de pistas con las que tendrán que encontrar diferentes regalos.

DÓNDE: CASA DA CULTURA

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

CERTAMEN

Ribadavia / Concurso de carteles

Concurso de carteles para seleccionar el que representará la 63 Feira do Viño do Ribeiro en mayo. La propuesta que resulte ganadora del concurso será premiada con 1.000 euros. La fecha de recepción de los proyectos se extiende hasta el 22 de enero. Todas las obras presentadas se expondrán para que el público vote.

DÓNDE: D.O. RIBEIRO

CUÁNDO: HASTA EL 22 DE ENERO

MAÑANA

Ourense / “Que mundo é este?”

Cuentos para los más pequeños, donde, mediante estímulos visuales, auditivos y espaciales, se sumergirán en las historias de simpáticos personajes que, como ellos, descubren el mundo que les rodea. Con una duración de 30 minutos, está pensada para niños y niñas de 1 a 3 años (acompañados de un adulto). Requiere inscripción previa.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Dani Martínez

El humorista hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarle qué cosas han cambiado y qué cosas no puede olvidar de cara al futuro. Remember ayuda al público a recordar momentos memorables de su vida, que allá en 2050 van a desaparecer.