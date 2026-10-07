Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 7 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Un recorrido por la historia del arte con la mirada de Pateiro a su hijo

HOY, MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

OURENSE / CC MARCOS VALCÁRCEL

A LAS 19:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

Inauguración de la exposición "El aprendiz de arquero", de Pateiro, una muestra que presenta, a partir de un mismo modelo, como es el hijo del autor, una serie de escenas protagonizadas por arquetipos que han sido representados innumerables veces a lo largo de la historia del arte. Un ejemplo es la figura de Pierrot, que se puede reconocer en obras de artistas como Picasso, Cézanne o Pettoruti; o las escenas protagonizadas por músicos, presentes en numerosas obras desde la Antigüedad hasta nuestros días. Lo que varía en cada caso es la perspectiva del autor y su manera de abordar estos temas universales. Cada obra presenta una composición diferente, así como distintos tratamientos de la luz, la gama cromática, el formato y la técnica empleada. Son precisamente estas variaciones las que hacen que cada pieza sea única, a pesar de representar temas universales.

Curso para conmemorar el Día de las Mujeres Rurales en Viana do Bolo

HOY, MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

VIANA DO BOLO / MOURISCA

A LAS 16:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

Bajo el lema "O rural ten futuro coas mulleres", el Concello de Viana do Bolo organiza un amplio programa de actividades a lo largo del mes de octubre para celebrar el Día de las Mujeres Rurales. Hoy comienza el curso "Poñémonos moradas" en Mourisca para hablar de igualdad de oportunidades y feminismo. La programación continuará el próximo jueves 15, día central de la conmemoración, con la inauguración de la muestra "Poñémonos moradas" a las 12,30 horas en la Sala de Exposiciones del Concello.

La Orquesta de Cámara de Colonia propone un viaje por la música clásica

HOY, MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

OURENSE / TEATRO PRINCIPAL

A LAS 20:00 HORAS / DESDE 13 EUROS

Concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia. El especial atractivo del programa consiste en la combinación de obras populares con otras menos conocidas de diversas épocas musicales. Así, interpretarán obras de grandes maestros como Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi, en diálogo con otras de Sergei Prokofieff o el rey del tango, Astor Piazzolla. Entradas en ataquilla.com.

La Fábrica de Papel pone en valor el patrimonio inmaterial

DE MIÉRCOLES A DOMINGO

O CARBALLIÑO / FÁBRICA DE PAPEL

MAÑANA Y TARDE / ENTRADA LIBRE

La Fábrica de Papel está abierta al público todas las semanas de miércoles a domingo en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas. Además, se ofrecerán dos visitas guiadas diarias y gratuitas (a las 11,30 y a las 16,30 horas), con un recorrido que abarca no sólo el interior de la fábrica, sino también el Muíño do Anxo, así como un paseo por los alrededores para conocer todo el proceso de elaboración del papel. La restauración y apertura de este nuevo espacio pone de relieve el patrimonio inmaterial de la zona.

Poesía, comida y surrealismo a través de la voz de un futbolista palestino

HOY, MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

VIANA DO BOLO / CASA DA CULTURA

A LAS 11:45 HORAS / ENTRADA LIBRE

"Foot", un monólogo poético, cómico y surrealista en la voz de un futbolista palestino que narra la imposible trayectoria de su equipo para clasificarse para el Mundial; una trayectoria marcada por el control militar, el exilio, la corrupción y la muerte. Interpretada por el colectivo Pallasos en Rebeldía.

HOY EN OURENSE

Formación sobre las propiedades privadas adyacentes

HOY, MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

OURENSE / CAMPUS UNIVERSITARIO

A LAS 9:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

La Facultad de Derecho acoge un seminario sobre "Dominio público hidráulico y régimen jurídico de la propiedad privada adyacente" con una perspectiva civil y administrativa.

Ourense / Infantil

Obradoiro de comprensión lectora para niñas y niños de tercero y cuarto de Educación Primaria para todo el primer trimestre del curso. Requiere inscripción previa para los tres meses, que puede hacerse de forma presencial o en los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

Ourense / Infantil

"Funtastik - No Limits", un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Las novedades de esta edición serán la megaestructura Grand Prix y zonas exclusivas de temática audiovisual. Estará abierto hasta el 12 de octubre y las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com o en el propio recinto.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: DE 10,00 A 20,00 HORAS