Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 9 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

“Deuses de pedra”, criarse entre cuentos y leyendas de la frontera

Hoy, miércoles 8

De septiembre

Cea / Edificio multiusos

A las 20:00 horas

Entrada libre

Nueva sesión del ciclo Mestre Mateo en Cea para promover el cine gallego. En esta ocasión, tendrá lugar la proyección de “Deuses de pedra”, un documental protagonizado por Mariana, una niña de cuatro años que descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra en una de las últimas escuelas rurales en la frontera entre Galicia y Portugal. Los cuentos infantiles se mezclan con las leyendas e historias que aún habitan el lugar mientras Mariana debe afrontar la decisión de ir a estudiar fuera.

El ciclo está impulsado por la Academia Galega do Audiovisual en colaboración con la Deputación de Ourense y durante todo este mes de septiembre llegará también a Allariz, A Arnoia, Ribadavia y Celanova con títulos como “San Simón” o “Sirat”, entre otros.

Los vecinos de Castrelos de Cima, en Riós, celebran su tradicional queimada

Hoy, miércoles 8

De septiembre

Riós / Castrelos de Cima

Todo el día

Entrada libre

Fiestas de la Virxe dos Remedios con una programación que comenzará a las 13,00 horas con la misa solemne y procesión acompañada por el Grupo de Gaitas de Riós, continuará a las 18,00 horas con la tradicional “ruada” de disfraces y la música de la orquesta D’Noche, y culminará a las 02,00 horas con la 53 Tradicional Queimada.

El libro “Piratas da alegría” reivindica el derecho de los pequeños a ser niños

Sábado 12 de septiembre

Ourense / Biblioteca Nós

A las 12:00 horas

Presentación del libro “Piratas da alegría”, escrito por Rita Doallo y Leticia Jiménez, ilustrado por Susana Rosique y editado por Disparate. Se trata de un álbum ilustrado rimado, publicado en gallego y castellano, sobre el derecho a la alegría y el juego en la infancia hasta en los contextos más terribles, como el que afrontan las niñas y niños de Palestina en la actualidad. Los derechos de la autoría se donarán a asociaciones benéficas que trabajan con la infancia afectada en Gaza, que en esta primera edición será Pallasos en Rebeldía.

Cena popular para despedir el verano en Carballeda de Avia

Viernes 11 de septiembre

Carballeda de Avia

Abelenda das Penas

Adultos 20€

La comunidad de Abelenda das Penas despide el verano con una cena popular en la que reunirá a vecinos y visitantes en torno a un menú de churrasco, empanada, bebida y postre. El precio es de 20 euros para adultos, 14 euros para jóvenes de 6 a 14 años y gratis para menores de 6. Reservas en el Bar Novo o los teléfonos de inscripción 621 330 285 y 616 375 504.