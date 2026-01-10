Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 10 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

A Biblioteca Nós recoñece ós seus maiores lectores no Día do Usuario

A Biblioteca Nós convértese hoxe no epicentro do fomento da lectura cunha dobre xornada de recoñecementos. O centro preparou unha mañá dedicada a premiar a fidelidade dos seus usuarios e a labor altruísta do seu equipo de voluntarios. A actividade comezará ás 11,30 horas na Sala Infantil co nomeamento oficial das Persoas Superusuarias do 2025. Neste acto, farase entrega de diversos recoñecementos e agasallos tanto aos lectores infantís como aos adultos que encabezaron as estatísticas de préstamos. Con este premio, a biblioteca quere poñer en valor o hábito da lectura e agradecer o uso constante das súas coleccións. De seguido, ó mediodía na Sala do Buzón terá lugar o Encontro coas persoas voluntarias, reunindo a eses usuarios “especiais” que, de xeito desinteresado, colaboran na dinamización cultural.

Onde: Biblioteca Nós

Cando: ás 11:30 horas

CINE

Verín / Doble pase

Tarde de cine con la proyección de “Wolf, pequeño gran lobo”, película de animación para todos los públicos que cuenta la historia del hombre lobo Freddy Lupin, y “Rondallas”, en la que dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los habitantes del pueblo deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás.

Dónde: auditorio municipal

Cuándo: a las 17,00 y a las 19,30 horas

CINE

A Rúa / Doble pase

Doble proyección de “Extinción”, una historia de superación en un mundo sumido en el caos y “Rondallas”, protagonizada por Javier Gutiérrez y María Vázquez sobre la creación de un grupo en un pueblo en luto.

Dónde: Cine Avenida

Cuándo: a las 17:00 y a las 19:30 horas

POPULAR

Ourense / Chocolatada

La parroquia de Santa Mariña do Monte despide oficialmente las fiestas de la Navidad con una gran chocolatada popular acompañada de bica en el local social, un acto de convivencia vecinal para compartir experiencias tras las celebraciones navideñas.

Dónde: Santa mariña do monte

Cuándo: a las 17:30 horas

TEATRO

O Pereiro de Aguiar / “Puntadas rebeldes”

La localidad cierra la programación navideña con la representación de “Puntadas Rebeldes”, de Trémola Teatro, una comedia fresca y feminista, que bebe del teatro clásico con una mirada contemporánea y profundamente humana para toda la familia que explora la crítica social a través del humor y la reivindicación del papel de la mujer en el rural.

Dónde: Auditorio Os Gozos

Cuándo: a las 18:00 horas

DIVULGACIÓN

Vilar de Santos / “A presenza da memoria”

Acto dedicado a la recuperación de la memoria histórica local y al fortalecimiento de su patrimonio documental con la incorporación formal de Carlos Morais a la Biblioteca da Limia, quien ofrecerá la conferencia “A represión franquista e a resistencia organizada no Val do Limia”, analizando los episodios de represión y resistencia vividos en la comarca durante la dictadura.

Dónde: Museo da Limia

Cuándo: a las 18:00 horas

CONCIERTO

Ourense / Café Quijano

En esta gira, los hermanos Quijano repasarán muchos de sus éxitos así como algunos de sus boleros originales. Los asistentes también podrán disfrutar con los temas de su álbum, Manhattan.