Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 11 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Una cita en Expourense para los amantes de los coches antiguos

El Salón del Vehículo Clásico vuelve a Expourense con una edición que destaca por su atracción central dedicada a un modelo icónico que cumple seis décadas de historia. Además de la zona expositiva, los asistentes podrán disfrutar de una amplia área comercial y cocentraciones de clubes de coches clásicos. Durante las jornadas de hoy y mañana reunirá a profesionales, empresas y clubes, así como a aficionados, tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de los dos días del evento, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de exposiciones de vehículos clásicos, así como de diferentes actividades, conferencias y talleres sobre el mundo del motor. Además, el Salón del Vehículo Clásico es una oportunidad única para conocer las últimas tendencias y novedades del sector.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: HOY Y MAÑANA

ACTIVIDADES

Ribadavia / Días de Artesanía

Jornadas Europeas de Artesanía, para acercar al público al trabajo artesanal a través de experiencias prácticas y participativas con tres días de actividades gratuitas. Hoy habrá un taller de “charm floral” en cuero, de la mano de la artesana Antonina Kadyrova, exponiendo las posibilidades creativas de este material.

DÓNDE: CASA ARTESANÍA DE GALICIA

CUÁNDO: HASTA EL DOMINGO

INFANTIL

O Carballiño / Peter Punk

Peter Punk, el payaso más irreverente de Galicia, presenta el espectáculo “Con lingua propia”, en el que combina técnicas circenses con juegos de palabras para llevar el lenguaje al escenario y hacer participar al público. Pensado para toda la familia. Entradas a 3,50 euros.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

HOMENAJE

Xinzo de Limia / “Santalices. O legado”

Concierto didáctico de Verónica Santalices y Federico Welicki dedicado al gaitero y musicólogo de Bande. Faustino Santalices fue uno de los grandes nombres de la cultura gallega, que dedicó su vida a la investigación, construcción e interpretación y que otorgó a la zanfona y la gaita un lugar central.

DÓNDE: CASA DA CULTURA

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

SOLIDARIDAD

Ourense / Concierto benéfico

Concierto solidario “13 cancións, unha causa xustificada e unha gran familia musical”, una cita protagonizada por alumnos y profesores de la Asociación Música e Cultura de Galicia, con la participación de José Luis Troitiña. La recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

TRADICIÓN

Xunqueira de Espadanedo / Fornada tradicional

Día grande de la VI Fornada Tradicional de Niñodaguia con la actuación de Irma Macías, acompañando a las “Apañadeiras” y la comida popular. Por la tarde tendrá lugar el fiadeiro y el taller de baile tradicional a cargo de la Escola Seisporoito, así como una visita guiada al MuseoTaller de Olería de Niñodaguía.

DÓNDE: NIÑODAGUIA

CUÁNDO: TODO EL DÍA CONCIERTO

Ourense / Música clásica

Emporion Cello Ensemble debe su nombre a que la mayoría de sus miembros son violonchelistas ampurdaneses y alumnos de Josep Bassal; que se han perfeccionado en diferentes escuelas y conservatorios europeos. Interpretarán un repertorio con temas de Mozart, Beethoven o Pau Casals, entre otros.