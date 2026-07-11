Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 11 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Color, música y fiesta en el animado Entroido de Verán de O Carballiño

Hoy, sábado 11 de julio

O Carballiño / Calles

A las 20:00 horas

Entroido de Verán, una cita de color y música en las calles que comenzará a las 20,00 horas con un desfile que partirá desde la Veracruz hasta la Plaza Mayor. Un total de 15 comparsas, llegadas desde diversos puntos de la provincia, llenarán las calles de animación y creatividad. La fiesta continuará en la Plaza Mayor con la Orquesta La Noria, que amenizará la velada con dos pases musicales entre las 21,30 y la 01,00 horas, poniendo el broche de oro a una de las noches más esperadas. La programación del fin de semana se completa con la segunda edición de la Carreira do Pulpo, que en la mañana del domingo llenará la villa de corredores y familias en una jornada de convivencia con carrera infantil y de adultos. Los asistentes también tendrán acceso a la Piscina Municipal al finalizar, donde se desarrollarán sesiones de zumba y yoga.

O grupo Treixadura ponlle música ás festas de Piñeira de Arcos en Sandiás

Hoxe, sábado 11 de xullo

Sandiás / Piñeira de Arcos

Ás 23:00 horas / Entrada libre

A aldea de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás, celebra este fin de semana as súas festas patronais na honra de santa Mariña e un dos pratos fortes da programación terá lugar esta noite coa actuación de música tradicional de Treixadura, un dos grupos de referencia do panorama do folclore galego cunha consolidada traxectoria e temas moi coñecidos para o público amante do baile.

Tradicional exaltación gastronómica con el “porco ao espeto” en A Merca

Hoy, sábado 11 de julio

A Merca / Pabellón

A las 12:00 horas / 30 euros

A Merca vuelve a celebrar la Festa do Porco ao Espeto, una tradición que cumple quince ediciones. El evento busca poner en valor este plato de la cocina gallega. Este año la celebración comienza a las 12,00 horas con la bienvenida a la que sigue la degustación de jamón y la apertura del Mercado de Artesanía. Es a partir de las 14,30 horas cuando tendrá lugar en el Pabellón la comida popular compuesta por empanada, porco á espeto, bebidas, café y bica. La jornada cierra con música a cargo de un grupo de gaitas y un DJ.

Gigantes y cabezudos desfilan por las calles de Allariz

Hoy, sábado 11 de julio

Allariz / Calles

A las 11:30 horas

Día grande de las fiestas de san Benito con el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, que partirá desde la Casa de la Cultura, con De Pé Feito. La programación continuará durante la tarde con un nuevo acto religioso a las 19,30, que dará paso, a las 20,00, al concierto de la Banda Unión Musical de Allariz en la Alameda. Por la noche, fiesta en A Barreira.

Café Dorothé invita a cantar, bailar y tocar en Vilariño

Hoy, sábado 11 de julio

Vilariño de Conso / Playa Fluvial

A las 18:00 horas / Entrada libre

Espectáculo musical de Café Dorothé para cantar, bailar y tocar las canciones que Dorothé Schubarth escribió con tanto cariño en su cancionero. Una sesión para escuchar, hacer vivir la música en familia.

El grupo Sólopi estrena “O soño dunha noite de verán”

Hoy

Celanova / Auditorio Ilduara

A las 20:30 horas

El grupo Sólopi estrena “O soño dunha noite de verán”, un espectáculo basado en el clásico de Shakespeare.

Circo con Sempre Arriba

Hoy

Xinzo / Plaza Mayor

A las 20:30 horas

Circo con Sempre Arriba, una propuesta desenfadada ambientada en los 80 para jugar, disfrutar y dejarse llevar.

Proyección de la película “Rondallas”

Hoy

Ourense / Auditorio Penouzos

A las 22:30 horas

Proyección de la película “Rondallas” en Seixalbo, la historia de un grupo de música en una localidad afectada por un trágico naufragio.