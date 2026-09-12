PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 12 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Comienza la nueva edición del Arenteiro Fotográfico, un evento impulsado por la asociación O’Potiños que reúne a numerosos aficionados al arte de la fotografía en la localidad en cada edición. La inauguración oficial tendrá lugar esta tarde a las 17,30 horas en el Auditorio Manuel María, donde se exhibirán las 16 exposiciones fotográficas participantes. La ceremonia de apertura contará con las actuaciones de Alexandre Cabanelas y Sander Ulloa, así como con la entrega de premios del Concurso Abierto de Fotografía 2026.
La programación se extenderá hasta el 30 de octubre, convirtiendo a la villa en el epicentro fotográfico del noroeste peninsular. Además de las exposiciones, Arenteiro Fotográfico incluye una clase magistral a cargo del reconocido fotógrafo Mario Cea el próximo sábado. Para participar es necesario inscribirse en info@potinos.com.
Novena edición de la Feria de Productos Apícolas, un evento pensado para promover el sector apícola, poner en valor la miel y sus derivados, y concienciar sobre la importancia de las abejas para el bienestar de nuestro ecosistema. Se celebrará de 10,00 a 20,00 horas con actividades complementarias como talleres técnicos, ludicos y formativos, espctáculos, charlas y sorteos, todas ellas centradas en las técnicas e importancia de la apicultura.
El Liceo inicia su programación con el concierto de la pianista María Iciar Serrano Quiñones titulado “Viaje a través del piano”. Se trata de un recital didáctico que va del Barroco al Nacionalismo Español.
Presentación del libro “Piratas da alegría” de Rita Doallo, Leticia Jiménez e Susana Rosique. El volumen está editado en favor del colectivo Pallasos en Rebeldía, en favor de los niños de Palestina.
El espacio Casa do Chocolate en Teimende de Parada de Sil celebra el Día Mundial del Chocolate con una jornada de puertas abiertas que incluirá visitas guiadas a las 11,00 y a las 12,30 horas, así como a las 16,00 y a las 17,30 horas. La entrada será gratuita, sujeta a limitaciones de aforo. Entre los turnos de visita actuará el grupo folclórico Suasairas.
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