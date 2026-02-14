Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 14 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Todo listo en Vilariño de Conso para la XXXVII Festa do Cabrito

Vilariño de Conso celebra uno de los días grandes de su programación de Entroido con la Festa do Cabrito, que alcanza su 37 edición como una de las citas gastronómicas y culturales más emblemáticas del interior ourensano. Las instalaciones del pabellón municipal, junto con la carpa anexa situada a orillas del río Cenza, serán el epicentro de esta jornada festiva. Como es tradición, la celebración arrancará con el desfile de fuliones, donde el estruendo de bombos y el sonido de las guadañas marcarán el ritmo del Entroido, acompañados por la figura más emblemática del municipio: el boteiro, símbolo indiscutible. Además de cabrito, protagonista indiscutible de la jornada, los asistentes podrán degustar otros productos de cercanía como el chorizo, los cachelos o el montonico, dulce por excelencia de la localidad.

DÓNDE: VILARIÑO DE CONSO

CUÁNDO: TODO EL DÍA

DEPORTES

Barbadás / Trail Extreme

Nueva edición del Castro Trail Xtreme, que consta de dos pruebas: un trail largo de 23,2 kilómetros y otro corto de 11 kilómetros. La salida de la ruta larga será a las 9,45 horas y la corta a las 10,15 horas, ambas desde el Parque da Liberdade de A Valenzá.

DÓNDE: PARQUE DA LIBERDADE

CUÁNDO: A LAS 9,45 HORAS

INFANTIL

Ourense / Taller de Entroido

Obradoiro de Entroido a cargo de Sabela Gago, dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años. En esta edición de los Sábados Okupados se centrarán en las máscaras tradicionales de la provincia, que trabajarán desde la creatividad y la divulgación. Es necesario realizar inscripción previa de forma presencial o en los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

DEPORTES

Ourense / Atletismo

Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo absoluto y combinado en pista corta, que se celebrará durante todo el fin de semana en tres sesiones. Cerca de 400 atletas competirán por las medallas autonómicas y por las marcas mínimas para acceder al Campeonato de España.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: TODO EL DÍA

CINE

A Rúa / Doble pase

Proyección de las películas “La leyenda de Ochi”, que narra la historia de una tímida campesina criada con el miedo a una esquiva especie animal llamada ochi, e “Ídolos”, centrada en Edu, un piloto de Moto2 con gran talento pero actitud temeraria que lo sitúa al borde del abismo.

DÓNDE: CINE AVENIDA

CUÁNDO: A LAS 17,00, 19,30 Y 22,00 HORAS

CINE

O Barco / Doble pase

Proyección del clásico “Los Goonies”, que relata las aventuras de Mikey, un niño de trece años, y su grupo de amigos. Le seguirá “Anaconda”, sobre dos amigos de la infancia que sueñan con hacer un remake de su película favorita.

DÓNDE: TEATRO LAURO OLMO

CUÁNDO: A LAS 17,00, 19,30 Y 22,00 HORAS

INAUGURACIÓN

Ourense / “Que no dejen de llegar olas”

Inauguración de la exposición “Que no dejen de llegar olas”, en recuerdo de la artista Elena Nieto. La muestra reúne una selección de su obra pictórica y podrá visitarse durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado en horario de mañana y tarde.