Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 15 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Amplio programa de actividades en la Feira de Artesanía de Cortegada

Cortegada / Calles de la villa

A las 21:00 horas

La Feira de Artesanía de Cortegada ofrece una intensa jornada con música, productos locales y actividades para todos los públicos. La programación arrancará con la sexta edición de la Ruta de Tapas por Cortegada, amenizada por la charanga Bicoia. A las 11:00 horas se abrirán las distintas actividades y talleres, mientras que desde las 11:15 horas habrá animación en las calles y la actuación de Lume na Lareira. El programa continuará por la tarde con el espectáculo Hocus Pocus, un pasacalles y nuevas actuaciones musicales, además de atracciones hinchables y juegos infantiles.

La mejor música de los años 80 y 90 con Dr. Slump en las fiestas de Melón

Melón / Quins

A las 23:00 horas / Entrada libre

Las fiestas de Santa María y San Roque acogen el concierto de Dr. Slump, una banda formada en 2019 que se ha consolidado como una apuesta para los amantes de la música en directo. Su repertorio incluye grandes canciones del pop-rock español de los años 80, 90 y 2000, con una puesta en escena llena de energía.

Un recorrido de magia y humor a través de la música rock’n’roll gallega

Sandiás / Praza Irene Rodríguez Durán

A las 21:00 horas / Entrada libre

El Mago Teto presenta “Galerock & Magic”, un espectáculo que combina magia, humor y música en un recorrido por la historia del rock gallego. La propuesta repasará canciones y grupos que han marcado la escena musical gallega, desde el rock de Xabarín Club hasta artistas como Siniestro Total o Los Suaves, en una cita nostálgica, divulgativa y llena de diversión.

Skadelos despide el ciclo “Feito no Carballiño”

O Carballiño / Praza da Veracruz

A las 20:30 horas / Entrada libre

El ciclo musical “Feito no Carballiño” llega a su última cita con la actuación del grupo Skadelos. La banda será la encargada de cerrar esta programación dedicada a promocionar a los conjuntos musicales de la localidad y su comarca, con un concierto en el que sonarán ritmos de ska, rumba y pop-rock.

Noches de terror y diversión entre fantasmas y brujas

Chaioso

A las 23:00 horas / 8 euros

Chaioso se convertirá en la morada de hombres lobo, fantasmas, vampiros y todo tipo de monstruos con una nueva edición del Pobo Fantasma. Numerosos personajes recorrerán la localidad para recrear una noche de terror y diversión en la que no faltarán los sustos, las escenas sorprendentes y los diferentes seres que protagonizarán esta experiencia.

Música y gastronomía en la Festa da Codorniz de Castrelo de Miño

Castrelo de Miño

Todo el día

La Festa da Codorniz celebra una nueva jornada en la que la gastronomía será una de las grandes protagonistas. El programa incluirá música, degustación de empanada y codornices y una verbena para completar una celebración que reúne tradición, gastronomía y diversión.

Gastronomía, vino y música en una nueva edición de la BacoFesta

A Rúa / O Aguillón

Todo el día

La BacoFesta continúa con una propuesta que combina gastronomía, vino y actuaciones musicales. La jornada contará con diferentes puestos y actividades para disfrutar de una celebración en la que los productos de la zona y la música en directo serán algunos de los principales atractivos.