PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 15 de agosto?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
La Feira de Artesanía de Cortegada ofrece una intensa jornada con música, productos locales y actividades para todos los públicos. La programación arrancará con la sexta edición de la Ruta de Tapas por Cortegada, amenizada por la charanga Bicoia. A las 11:00 horas se abrirán las distintas actividades y talleres, mientras que desde las 11:15 horas habrá animación en las calles y la actuación de Lume na Lareira. El programa continuará por la tarde con el espectáculo Hocus Pocus, un pasacalles y nuevas actuaciones musicales, además de atracciones hinchables y juegos infantiles.
Las fiestas de Santa María y San Roque acogen el concierto de Dr. Slump, una banda formada en 2019 que se ha consolidado como una apuesta para los amantes de la música en directo. Su repertorio incluye grandes canciones del pop-rock español de los años 80, 90 y 2000, con una puesta en escena llena de energía.
El Mago Teto presenta “Galerock & Magic”, un espectáculo que combina magia, humor y música en un recorrido por la historia del rock gallego. La propuesta repasará canciones y grupos que han marcado la escena musical gallega, desde el rock de Xabarín Club hasta artistas como Siniestro Total o Los Suaves, en una cita nostálgica, divulgativa y llena de diversión.
El ciclo musical “Feito no Carballiño” llega a su última cita con la actuación del grupo Skadelos. La banda será la encargada de cerrar esta programación dedicada a promocionar a los conjuntos musicales de la localidad y su comarca, con un concierto en el que sonarán ritmos de ska, rumba y pop-rock.
Chaioso se convertirá en la morada de hombres lobo, fantasmas, vampiros y todo tipo de monstruos con una nueva edición del Pobo Fantasma. Numerosos personajes recorrerán la localidad para recrear una noche de terror y diversión en la que no faltarán los sustos, las escenas sorprendentes y los diferentes seres que protagonizarán esta experiencia.
La Festa da Codorniz celebra una nueva jornada en la que la gastronomía será una de las grandes protagonistas. El programa incluirá música, degustación de empanada y codornices y una verbena para completar una celebración que reúne tradición, gastronomía y diversión.
La BacoFesta continúa con una propuesta que combina gastronomía, vino y actuaciones musicales. La jornada contará con diferentes puestos y actividades para disfrutar de una celebración en la que los productos de la zona y la música en directo serán algunos de los principales atractivos.
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