Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 16 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Castrelo de Miño rinde homenaje a sus mayores con comida y música

Hoy, sábado 16 de mayo

Castrelo de Miño / Pabellón de Astariz

A las 14:00 horas

Castrelo de Miño celebra una nueva edición de la Festa do Maior, una cita ya consolidada para homenajear a los vecinos de 65 años o más del municipio. El evento reunirá a cerca de 500 asistentes entre homenajeados y acompañantes en una jornada de convivencia con comida y actuaciones musicales. La programación comenzará con la recepción de invitados y una eucaristía antes del almuerzo popular, amenizado posteriormente con música en directo.

El Festival de Xardíns de Allariz abre sus puertas con paisajes de libertad

Hoy, sábado 16 de mayo

Allariz / Festival de Xardíns

A las 19:00 horas / Entrada libre

La decimosexta edición del Festival Internacional de Xardíns de Allariz abre hoy sus puertas bajo el lema “Xardíns de liberdade”, una propuesta que busca acercar al público diferentes interpretaciones de la libertad a través de la música, el movimiento y la naturaleza. El recinto reúne proyectos procedentes de distintos puntos del planeta y permitirá a los visitantes votar por su jardín favorito hasta finales de octubre.

El Etnolóxico celebra el Día de los Museos con una visita temática

Hoy, sábado 16 de mayo

Ribadavia / Museo Etnolóxico

Varios horarios / Con inscripción

El Museo Etnolóxico de Ribadavia se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos con un programa especial dirigido a todos los públicos. Entre las actividades destacan dos visitas temáticas, programadas a las 12,00 y a las 17,00 horas, además de sesiones de taller infantil creativo y de pintura. Todas las actividades requieren inscripción previa.

Concierto solidario con la asociación Afaor

Hoy, sábado 16 de mayo

Ourense / Teatro Principal

A las 20:30 horas / 12,50 euros

El Teatro Principal acoge el concierto benéfico organizado a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (Afaor). Sobre el escenario actuarán Dr. Slump, Javi Maneiro y el Coro Xuvenil Cantiga en una gala solidaria presentada por la periodista Lucía Rodríguez. La recaudación se destinará íntegramente a apoyar la labor social de la entidad.

Trote social desde el Puente Romano con un recorrido de 10 kilómetros

Mañana, domingo 17 de mayo

Ourense / Puente Romano

A las 10:30 horas / Libre

El deporte y la convivencia se unen mañana en Ourense con un recorrido social de diez kilómetros organizado por el club Trotada. La salida está prevista desde el entorno del Puente Romano y la actividad está pensada para realizarse en grupo, fomentando la participación abierta y el ejercicio al aire libre.

Provincia / Birding

Jornada de observación de aves y censo de pollitos de cigüeña blanca por Castro Caldelas (10,00 horas), Montederramo (11,00 horas), Trives (15,30 horas) y Manzaneda (17,30 horas), para disfrutar de las aves en entornos privilegiados. 20 euros adultos y 10 niños.

DÓNDE: varios lugares

CUÁNDO: todo el día

Ourense / Concierto

Actuación de Tronco, el grupo de los hermanos Conxita y Fermí Herrero, que presenta una propuesta de punk-pop, caracterizada por unas letras y un estilo que ellos mismos definen como muy personal.

DÓNDE: Café & Pop Torgal

CUÁNDO: a las 20,00 horas

Ourense / Teatro

“Iribarne” es un intento (irreverente) de entender cómo hemos llegado hasta aquí de la mano de un político que, según sus propias palabras, dijo la verdad sin condón.

DÓNDE: Auditorio municipal

CUÁNDO: a las 19,00 horas