Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 16 de mayo?

EVENTOS CULTURAIS
O Día das Letras Galegas na provincia de Ourense
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Castrelo de Miño celebra una nueva edición de la Festa do Maior, una cita ya consolidada para homenajear a los vecinos de 65 años o más del municipio. El evento reunirá a cerca de 500 asistentes entre homenajeados y acompañantes en una jornada de convivencia con comida y actuaciones musicales. La programación comenzará con la recepción de invitados y una eucaristía antes del almuerzo popular, amenizado posteriormente con música en directo.
La decimosexta edición del Festival Internacional de Xardíns de Allariz abre hoy sus puertas bajo el lema “Xardíns de liberdade”, una propuesta que busca acercar al público diferentes interpretaciones de la libertad a través de la música, el movimiento y la naturaleza. El recinto reúne proyectos procedentes de distintos puntos del planeta y permitirá a los visitantes votar por su jardín favorito hasta finales de octubre.
El Museo Etnolóxico de Ribadavia se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos con un programa especial dirigido a todos los públicos. Entre las actividades destacan dos visitas temáticas, programadas a las 12,00 y a las 17,00 horas, además de sesiones de taller infantil creativo y de pintura. Todas las actividades requieren inscripción previa.
El Teatro Principal acoge el concierto benéfico organizado a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (Afaor). Sobre el escenario actuarán Dr. Slump, Javi Maneiro y el Coro Xuvenil Cantiga en una gala solidaria presentada por la periodista Lucía Rodríguez. La recaudación se destinará íntegramente a apoyar la labor social de la entidad.
El deporte y la convivencia se unen mañana en Ourense con un recorrido social de diez kilómetros organizado por el club Trotada. La salida está prevista desde el entorno del Puente Romano y la actividad está pensada para realizarse en grupo, fomentando la participación abierta y el ejercicio al aire libre.
Provincia / Birding
Jornada de observación de aves y censo de pollitos de cigüeña blanca por Castro Caldelas (10,00 horas), Montederramo (11,00 horas), Trives (15,30 horas) y Manzaneda (17,30 horas), para disfrutar de las aves en entornos privilegiados. 20 euros adultos y 10 niños.
DÓNDE: varios lugares
CUÁNDO: todo el día
Ourense / Concierto
Actuación de Tronco, el grupo de los hermanos Conxita y Fermí Herrero, que presenta una propuesta de punk-pop, caracterizada por unas letras y un estilo que ellos mismos definen como muy personal.
DÓNDE: Café & Pop Torgal
CUÁNDO: a las 20,00 horas
Ourense / Teatro
“Iribarne” es un intento (irreverente) de entender cómo hemos llegado hasta aquí de la mano de un político que, según sus propias palabras, dijo la verdad sin condón.
DÓNDE: Auditorio municipal
CUÁNDO: a las 19,00 horas
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EVENTOS CULTURAIS
O Día das Letras Galegas na provincia de Ourense
CULTURA POPULAR
XXIII Romaría Etnográfica Raigame en Vilanova dos Infantes
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 16 de mayo?
10 KILÓMETROS
Trote Social por Ourense
Lo último
"O GALEGO, LINGUA VIVA"
Un sevillano gaña o concurso de relatos en galego de Parada de Sil
HISTORIAS INCREÍBLES
Que la guerra quede en solfa y vuelva la primavera
VÍA DE SERVICIO
Periodistas incómodos
A MESA Y MANTELES
Emilia Pardo Bazán y la comensalía