Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 17 de enero?
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
La Festa do Botelo de O Barco alcanza su XXIV edición consolidada como un referente en las agendas gastronómicas de la provincia. Este año, ilustrada con un cartel de Lola Doporto, cuenta con un programa que abrirá el sumiller Luis Paadín ejerciendo como pregonero, y en el que la hostelera barquense Rosa Alonso Fernández “Rosa do Buraco”, recibirá el reconocimiento de la organización con una mención de honor. El acto de lectura del pregón, programado para las 12,00 horas en el Teatro Lauro Olmo será presentado por los actores Iria Piñeiro y Davide González. La jornada estará amenizada por los Cantos de Taberna y, como es tradición, el pabellón acogerá la comida popular donde todos los asistentes podrán degustar un menú elaborado para la ocasión protagonizado por el botelo, las androllas y los chorizos.
INFANTIL
Ourense / “A física da luz”
Dentro de los “Sábados okupados” se realiza un taller que consistirá en realizar experimentos relacionados con la luz con un proyecto para crear hologramas y se explicará cómo funciona la refracción de la luz en diferentes materiales. Actividad para niños y niñas a partir de 6 años. Requiere inscripción previa.
DEPORTES
Sandiás /Montaje de mosca
El club de pesca O Peixe do río Limia organiza una jornada de montaje de moscas impartido por Alejandro Portela, David da Costa, Guillermo Piñeiro, Rubén Caballero y Marcos Bravo y dirigido a todos los amantes de la pesca. La entrada es gratuita. A las 12,00 habrá una demostración de lance con cola de rata.
ANIMALES
Ourense / Bendición de mascotas
Tradicional bendición de los animales de San Antonio Abad, considerado el patrón de las mascotas, para que todas las personas puedan acudir con sus animales de compañía y que reciban el agua bendita. Impulsada desde la Asociación Cultural y Deportiva de Protección de Mascotas de Ourense (APMOU).
GASTRONOMÍA
Castrelo de Miño / “Garbanzos con orella”
Dentro de la programación de las fiestas de San Antonio se celebra la segunda edición de la Festa Gastronómica dos Garbanzos con Orella, que se incorporó como novedad el año pasado y que tuvo una gran acogida entre vecinos y visitantes, consolidándose como una cita destacada.
TEATRO
Ourense / “Viejos tiempos”
Una de las obras cumbre de la dramaturgia de Harold Pinter, un ejemplo de cómo la imaginación puede afectar a la visión del pasado. Anna, amiga de juventud de Kate, visita la casa donde vive con su marido. La inesperada aparición detona un juego de sospechas, celos, deseo y dudas, desdibujando la frontera entre realidad y fantasía.
MÚSICA
Ourense / “Im-pulse”
Concierto de la banda tributo a Pink Floyd del país. La formación malagueña ha logrado convertirse en todo un referente, siendo considerados el mejor homenaje a la mítica banda británica, ofreciendo un espectáculo de imágenes, luz y sonido minuciosamente elaborado.
