Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 17 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Cartas solidarias con el Torneo de Mus del CHUO para Bicos de Papel

Hoy, sábado 17 de octubre

Ourense / CHUO

Desde las 10:00 horas

15 euros

Torneo Solidario Mus, que en su tercera edición se destina a Bicos de Papel, asociación que apoya a familias de niños con cáncer en el sur de Galicia. La competición, que en años anteriores ha reunido a más de cien personas, tendrá lugar de 10,00 a 22,30 horas, con inscripción a partir de las 9,30 horas, en la cafetería del personal del nuevo edificio de Hospitalización, situada en la planta baja.

Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación Mustotal y tendrán un coste de 15 euros por participante, que se abonarán directamente en la entrada del torneo. El importe íntegro de las inscripciones se destinará a Bicos de Papel. Quienes deseen apoyar a la asociación sin participar en la competición pueden hacerlo a través de la fila cero, mediante una donación a la cuenta 0133 4730 7542 0000 4113.

Intensa jornada cultural para revivir el pasado y legado sefardís de Ribadavia

Hoy, sábado 17 de octubre

Ribadavia / Varios lugares

Todo el día

Entrada libre

Ribadavia celebra la jornada central de la Semana Cultural Sefardí con un amplio programa que incluye una visita guiada al barrio judío de Ribadavia. La visita partirá a las 12,00 horas desde la Oficina de Turismo. Por la tarde, a las 18,30 horas, el Salón de Plenos del Concello acogerá la conferencia “El vino en los negocios de los judíos gallegos”, de Gloria de Antonio. A las 20,30 horas en la Iglesia de San Xoán con un concierto de Manseliña. Además, el Museo Sefardí abrirá sus puertas durante todo el fin de semana.

Artistas de toda a provincia abren os seus espazos e procesos de creación

Hoxe, sábado 17 de outubro

Provincia / Varios lugares

Con inscrición

Estudios Abertos esténdese pola provincia, abrindo estudios e espazos de arte en distintos concellos visitando o lugar no que crean algún dos artistas máis relevantes do panorama cultural. Os interesados poderán visitalos pola súa conta de xeito libre ou sumarse gratuíta mente a un dos catro roteiros en autobús. Os horarios están dispoñibles en estudiosabertos.com e require inscrición.

Bande inicia un programa cultural con una ruta en Aquis Querquennis

Hoy, sábado 17 de octubre

Bande / Aquis Querquennis

A las 10:00 horas

Entrada libre

Arranca el programa “Bande en sábado” con una propuesta que combina naturaleza, patrimonio, arte y cultura. Se trata de “Rutas que regeneran”, en el Centro de Interpretación Aquae Querquennae-Vía Nova. La actividad permitirá descubrir el patrimonio y el entorno natural y finalizará con una degustación de pinchos.

Las claves de la educación del futuro a través de la innovación

Hoy, sábado 17 de octubre

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 9:00 horas

Entrada libre

Tercera edición de “Rebelión docente”, una jornada formativa dirigida a profesionales de la enseñanza que, bajo el lema “El cambio está en ti”, alcanza su tercera edición gracias a la organización de la docente Inma Jardón. El programa, que se desarrollará entre las 9,00 y las 20,30 horas, contará con ponencias sobre creatividad desde la neurociencia, la conexión con el alumnado, educación sexual integral, las claves para una alfabetización significativa o el programa Neuroeduca, entre otros.

HOY EN OURENSE

Fiesta musical para el aniversario de CanedoRock

Hoy, sábado 17 de octubre

Ourense / Café Auriense

A las 12:00 horas

15 euros

La agrupación CanedoRock celebra su 23 aniversario con una fiesta concierto con la actuación de los ourensanos Stormseeds y los ponferradino-vigueses Perro Futuro.

Barbadás / Actividad

Segunda jornada de “Merca e degusta Barbadás” con concurso de pinchos y ambientación musical. A las 23,00 horas, en la Avenida de Celanova, actuará el dúo Pequeña Gran Compañía.

Dónde: A Valenzá

Cuándo: Todo el día

O Carballiño / Teatro

Nueva función dentro de la Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón con la obra “Novo amencer” de Achádego Teatro de Lugo.