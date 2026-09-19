Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 19 de septiembre?

Música independiente y de culto en la quinta edición del Our Fest.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Música independiente y de culto en la quinta edición del Our Fest

Hoy, sábado 19 de septiembre

Ourense / expourense

A las 17:00 horas / desde 44 euros

Llega la quinta edición del Our Fest, que convertirá a Expourense un año más en el epicentro de la música independiente y de culto, consolidándose como una de las grandes citas de referencia del panorama alternativo en Galicia. El festival reúne en directo siete propuestas musicales de primer nivel, destacando un cartel internacional y nacional encabezado por bandas históricas y de rabiosa actualidad. Las actuaciones comenzarán a las 17,30 horas con Germán Salto, a quien seguirán sobre el escenario Triángulo de Amor Bizarro (18,45 horas), The Dream Syndicate (20,15 horas), The Mystery Lights (21,45 horas), The Jesus and Mary Chain (23,15 horas) y Fat Dog (01,00 horas). Albert Petit DJ se encargará de amenizar musicalmente los cambios entre conciertos. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.

El legado de las pandereteiras con Xabier Díaz y Adufeiras do Salitre

hoy, sábado 19 de septiembre

celanova / claustro barroco

a las 20:00 horas / desde 24 euros

Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre continúan con el compromiso que sostienen desde hace más de una década, reivindicando la dignidad y fuerza del legado de esas abuelas que vertebraron en su memoria la esencia de nuestra tierra. Este año presentan un espectáculo que es, por encima de todo, un ritual celebrado en vivo. No es sólo un concierto, es el lugar en el que la tradición respira, donde las canciones de todas estas mujeres cobran una nueva vida con una puesta en escena poderosa. Entradas en ataquilla.com.

Tradición, cultura y música popular en la nueva edición de la Xoldra de Aguiar

Hoy, sábado 19 de septiembre

o pereiro de aguiar / os gozos

a las 19:00 horas / entrada libre

Nueva edición del festival Xoldra de Aguiar, una cita de referencia para poner en valor la música tradicional, la cultura popular y la dinamización del rural ourensano. La programación de este año está pensada para todas las edades, con las actuaciones del mago Pablo Estévez y los conciertos de Treixadura y As Lapacaldas,que se encargará de amenizar la foliada posterior con Airiños dos Foles.

Gala poética y entrega de premios de la Fundación Delgado Gurriarán

Hoy, sábado 19 de septiembre

O Barco / teatro lauro olmo

A las 20:30 horas / entrada libre

Entrega del premio de poesía convocado por la Fundación Delgado Gurriarán durante la gala poética que la entidad celebra esta tarde y en la que no faltarán la lírica, la plástica y la música. En el acto se irán intercalando la lectura de los poemas finalistas con actuaciones musicales y vídeos con reflexiones del jurado de este año.

Un recorrido por la música portuguesa en la Ribeira Sacra

hoy, sábado 19 de septiembre

parada de sil / santa cristina

a las 18:30 horas

desde 16,86 euros

Arranca la quinta edición de “Santa Cristina in música, un diálogo musical na Ribeira Sacra!” con la actuación del guitarrista portugués Ricardo J. Martins, que hará un recorrido por temas populares y propios en el programa “A voz da guitarra portuguesa”. Las entradas pueden adquirirse de forma online en santacristinainmusica.eventbrite.com y en la tienda Musical González en la calle Díaz de la Banda, número 12B, de Ourense.

Concentración de vehículos antiguos en O Carballiño

Hoy, sábado 19 de septiembre

O Carballiño / a veracruz

Por la mañana / entrada libre

Cuarta edición del “Memorial José Luis Blanco - Concentración de coches antigos”, con más de 40 participantes. La cita comenzará a las 10,00 horas y volverán a exhibirse a las 14,00 horas.