Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 1 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los faroles de A Ramallosa iluminan la tradición en las calles de Celanova

Hoy, sábado 1 de agosto

Celanova / Calles de la villa

A las 23:00 horas

Todo listo en Celanova para las fiestas de la Encarnación con un programa en el que destaca A Ramallosa, la multitudinaria procesión pagana y nocturna que partirá desde la Plaza Mayor y que recupera su esencia tradicional gracias a un importante refuerzo de la animación musical y a la implicación de la recién estrenada Asociación Cultural Ramallosa Celanova. Esta nueva entidad ha impulsado talleres y cambios estratégicos, como el traslado de la entrega de premios al domingo por la tarde para fomentar la participación vecinal.

Previamente, la jornada arrancará a las 10,30 horas con un pasacalles de la Banda de Gaitas del Concello, seguida al mediodía por la actuación de Lembranza Solpor en la Praza do Millo. Ya por la tarde, a partir de las 20,30 horas, la música de las charangas ambientará la villa.

Gastronomía del Xurés, carrilanas y mucha música en la jornada de Muíños

Hoy, sábado 1 de agosto

Muíños / Mugueimes

Todo el día

Festa das Sopas do Burro Canso e Galo Pica no Chan, una jornada que combina deporte popular, artesanía y gastronomía autóctona. Los actos darán comienzo a las 11,00 horas con el campeonato de carrilanas y la apertura de la feria de artesanía Expo-Raia al ritmo de las charangas El Tattoo y Los Támega. A partir de las 14,15 horas, el pabellón acoge la esperada comida do “galo pica no chan” y del “becerro do Xurés ao espeto”. Por la tarde, degustación gratuita de las sopas “do burro canso” y música a partir de las 23,00 horas.

Grandes tributos musicales en honor al colectivo emigrante de O Carballiño

Hoy, sábado 1 de agosto

O Carballiño / Plaza Mayor

A las 20:00 y a las 23:00 horas

Día de la Emigración, una jornada musical y festiva integrada en la programación cultural de la Festa do Pulpo con dos conciertos. El primero, a las 20,00 horas, de Carlos Bau & 80 razones band, rinde tributo a los grandes éxitos de Hombres G y El canto del loco. A las 23,00 horas Lo mejor del Último, hará un repaso por el repertorio de Manolo García y El último de la fila.

Las “covas” de Vilamartín abren sus puertas para festejar la viticultura

Hoy, sábado 1 de agosto

Vilamartín de Valdeorras

A las 20:30 horas

20 euros

La Festa das Covas alcanza su 28 edición ofreciendo la oportunidad de degustar los vinos de las bodegas que se conservan en las cuevas de Vilamartín de Valdeorras. La ruta dará inicio a las 20,30 horas y finalizará a medianoche dando paso a una gran fiesta popular. El precio de las entradas es de 20 euros en taquilla.

O Mato finaliza el ciclo del pan con música y talleres

Hoy, sábado 1 de agosto

Allariz / O mato

A las 19:30 horas

Cita anual con la tradición en la aldea de O Mato, donde los vecinos recrean, en diferentes días, los trabajos tradicionales relacionados con el ciclo del pan con el fin de mantener viva esta tradición etnográfica. La jornada de hoy está dedicada a la “fornada” y comenzará a las 19,30 horas con un obradoiro infantil. A las 20,00 horas se introducirá el pan en los hornos con el acompañamiento de la agrupación De Pé Feito y los cantos de taberna del grupo Xolda. A las 22,30 horas tendrá lugar una foliada popular.