PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 21 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
Últimos coletazos del Entroido en la provincia con la celebración del Sábado de Piñata, que anima a una última jornada festiva en torno a los disfraces más variados. En Xinzo de Limia la Fiesta da Cucaña arranca a las 18,00 horas en la Praza Maior y a las 20,00 horas comienza el Baile de Mascaritas e Capuchóns. En Ribadavia la jornada de carnaval se prolonga hasta la noche con actuaciones de varias charangas animando las calles desde la tarde y buena parte de la noche. En Leiro y en Carballeda de Avia, la celebración prevista para la noche del Sábado de Piñata incluye ambiente entroideiro. Las celebraciones tradicionales en Maceda y en Celanova también se concentran en la tarde-noche de sábado, con desfiles por las calles, premios y música hasta la madrugada.
DEPORTES
Boborás / Mushing
Carrera con perros que puntúa para la Copa de España. La competición incluye diversas disciplinas adaptadas a diferentes edades y niveles, como Canicross, Bikejoring y Scooter, Alevín o Relevos. Los circuitos son circulares, con la misma zona de salida y llegada situada cerca del Pabellón Polideportivo y la Piscina Municipal.
ARTE
Ourense / Día de Rosalía
Obradoiro de grabado en punta seca con Xosé Poldras para celebrar la figura de Rosalía. Dirigido a adultos con el objetivo de homenajear a la autora gallega al tiempo que se acercan a esta técnica artística. Es necesario realizar inscripción previa presencial o en los teléfonos 988 788 385 o 988 788 386.
ANIVERSARIO
Ourense / Carmelitas
Bicentenario de la fundación de la Congregación de Hermanas Carmelitas, con “200 años de Carisma Vedruna” en el Salón de Actos, presentado por Montse Estévez y actuación de Copelia; eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y el obispo, Leonardo Lemos, a las 12,00 horas y degustación de pinchos.
INFANTIL
Ourense / “Gemola”
Actividad con Genma Pardo Faraldo contando “Oli, el saltamontes aventurero”, la historia de un saltamontes que vive en los exteriores de la casa, que al principio no sabe que en realidad es una biblioteca, pero todo cambia cuando aprende a leer gracias a los usuarios, a los padres de los niños que se acercan hasta allí.
CULTURA
Allariz / Día de Rosalía
Lectura de poemas de Rosalía y la presentación de “O Xardín de Rosalía”, una exposición compuesta por varios poemas enviados por diferentes agentes sociales de Allariz que quisieron participar en esta conmemoración. El evento se completará con un poema musicalizado, interpretado por un quinteto de la Banda de Música Unión Musical de Allariz.
PRESENTACIÓN
Ourense / Lucía de Castro
La politóloga especializada en Seguridad Internacional Lucía de Castro presenta su nuevo libro, en el que analiza las corrientes ideológicas en Europa a raíz de la invasión rusa de Ucrania, proponiendo una reflexión profunda sobre la política exterior. Habrá actuaciones musicales.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 21 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 20 de febrero?
Lo último
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias
Bruno López, director general de Asturex: “Exportar requiere paciencia, constancia y músculo económico”
FIESTA GASTRONÓMICA
A disfrutar del “xantar da cachucha”
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este sábado, 21 de febrero, en Ourense