Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 21 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los entroidos ibéricos del Vibo Mask toman las calles de Viana

La ViBoMask celebra una nueva edición convirtiendo a las Terras do Bibei en epicentro de las mascaradas tradicionales de la Península Ibérica. Durante la mañana, las calles de Viana do Bolo acogerán un mercado de artesanía, donde se pondrá en valor el trabajo de creadores vinculados a las tradiciones populares. En paralelo, tendrá lugar la presentación del libro “Guía ilustrada do Entroido galego” y una sesión vermú amenizada por la Charanga BBB.

El plato fuerte llegará por la tarde. A partir de las 17,00 horas dará comienzo el gran desfile de máscaras, acto central del festival, en el que participarán agrupaciones procedentes de distintos puntos de Galicia, otras comunidades autónomas y del norte de Portugal. Ya por la noche, la música volverá a tomar las calles.

Dónde: Viana do Bolo

Cuándo: todo el día

OBRADOIRO

Ribadavia / “Aluméame”

Taller creativo para niños y niñas de 6 a 12 años, donde podrán explorar, crear y divertirse conectando con el patrimonio cultural. En esta ocasión podrán aprender sobre el mundo de la luz y el fuego a través del conocimiento popular relacionado con la elaboración y el uso de velas, y su importancia en la vida.

DÓNDE: museo etnolóxico

CUÁNDO: a las 11,30 horas

FEIRA

Verín / San Lázaro

Segunda jornada con la Feira de Artesanía y Alimentación abierta a partir de las 11.00 horas, incluyendo un showcookings, catas y degustaciones. La jornada estará amenizada con música de la Banda de Verín y el IV Festival de Bandas-Vila de Verín. Habrá espectáculo de pirotecnia en el Parque Fontenova.

DÓNDE: pabellón

CUÁNDO: todo el día

HOMENAJE

Ribadavia / Alonso Montero

Acto de homenaje a Xesús Alonso Montero dentro del ciclo “Solsticios e Equinoccios Poéticos”, impulsado por el colectivo Por Un Ribeiro Poético en colaboración con el Concello. Combinará intervenciones institucionales, memorias y recitales poéticos. Además, se recordará el homenaje de 2012 y se realizará un recital.

DÓNDE: auditorio M. María

CUÁNDO: a las 12:00 horas

POESÍA

Ourense / Seixalbo recita

“Seixalbo Recita: Paseo Poético”, propuesta cultural que invita a recorrer las calles de la localidad a través de la literatura. Durante el recorrido, las visitarán la cartelería poética expuesta en distintas calles, convirtiendo el paseo en una experiencia cultural al aire libre. Organizado por la Asociación Agromadas.

DÓNDE: Seixalbo

CUÁNDO: a las 18,00 horas

CONCIERTO

Ourense / Ourenclásica

Concierto del violinista ourensano José M. Álvarez Losada y el pianista Juan Carlos Cornelles, dedicado íntegramente a la música española, contará con composiciones de Joaquín Turina, Eduard Toldrà, Pablo Sarasate y Manuel Quiroga. Dentro del festival Ourenclásica.

DÓNDE: teatro principal

CUÁNDO: a las 20,00 horas

TEATRO

O Carballiño / “Os dous de sempre”

El dúo cómico Mofa y Befa representa la pieza basada en la obra homónima de Castelao con Pedriño y Rañolas, los dos personajes antagónicos, extremos y contradictorios creados por el ilustre dramaturgo gallego. Junto a Mofa y Befa estará el actor Josito Porto.