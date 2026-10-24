PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 24 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Amoeiro acoge la tercera edición del Memorial José García-Calvo “Willy”, organizada dentro de la programación de actividades de +Deporte La Región en colaboración con la UVigo. Se trata de una jornada de deporte y homenaje que incluye una carrera y una andaina no competitivas para descubrir el entorno del río Barbantiño. Los participantes de la carrera arrancarán a las 11,00 horas y un cuarto de hora más tarde lo harán los de la andaina en un recorrido circular, con una longitud de 16 kilómetros por el entorno del río Barbantiño, con paso por el bosque de ribera, antiguos molinos y levadas, la Fervenza do Cachón y distintos elementos del patrimonio histórico y etnográfico de Os Chaos.
Representación da obra “As alumnas” sobre a figura da pedagoga galega María Barbeito e sobre como o franquismo significou un enorme retroceso na educación en España, especialmente para as mulleres. As dúas personaxes femininas representan dous casos concretos de mulleres no marco histórico anterior e posterior á Guerra Civil que percorren diferentes camiños e que as levan a tocar as transformacións sociais do momento. Actividade enmarcada dentro do programa do Día da Muller Rural da localidade.
A Asociación Cultural Avantar entrégalle ás Escolas Semente o III Premio Ernesto Atanasio “O Corcheiro” polo seu labor na transmisión do galego e o seu modelo educativo, baseado nunha pedagoxía activa, inclusiva e innovadora. O acto contará coa actuación musical de Marta Bravo e Sérgio Tannus. O proxecto premiado naceu en 2011 inspirado nas Irmandades da Fala.
El Parque do Fidalguiño acoge la quinta edición del Festival da Música Tradicional e Popular ofreciendo un variado programa musical con la participación de las cantareiras Zoadeira, los cantos de taberna Cuncas do Son, Os do Fuelle de Maceda, Voces e Cordas de Sobrado do Bispo y la Banda de Música e Cultura de Barbadás.
VII Foliada Celavella, organizada polo grupo de pandereteiras Celavella coa colaboración do Concello de Celanova, que contará este ano cunha ampla representación de agrupacións locais e de concellos veciños. Entre as formacións confirmadas destacan As Ferreñas da Merca, a Banda de Gaitas de Celanova, os Pandereteiras/os do Forrollo (Cartelle), a Asociación Cultural Aturuxos do Miño (Ourense), a Banda de Gaitas e Danzas O Irixo e o grupo Lembranza Solpor, ademais das propias anfitrioas.
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