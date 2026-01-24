Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 24 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

The New Raemon regresa a Ourense con su noveno disco

El músico The New Raemon, alter ego del catalán Ramón Rodríguez, vuelve a Ourense dentro de la gira de presentación de su noveno disco en solitario, Ocurrimos Lejos. Junto a él estará Invisible Harvey como artista invitado, reforzando una velada dedicada al pop de autor y las letras introspectivas. Tras el lanzamiento de su nuevo trabajo el pasado 30 de octubre, la crítica ha señalado este álbum como un retorno al sonido de banda que caracterizó sus inicios con A propósito de Garfunkel. Temas recientes como “Tiempo” o “Frente a la Bahía” se entrelazarán con los clásicos de su discografía en el formato íntimo que ofrece la sala ourensana. The New Raemon se mueve en un indie pop de raíces folk donde la melodía parece amable, pero la letra suele esconder un golpe de acidez.

Dónde: Café & pop Torgal

Cuándo: a las 20:00 horas

ENTROIDO

Xunqueira de Ambía / Farrumeco

Fiesta con la figura del Farrumeco para todas las edades. A las 12,00 horas será la Estrea da Rinchona y la salida del desfile de entroidos hacia Busteliño, con un recorrido por la aldea y visita a las casas. A las 14,00 horas habrá el Xantar Cocido de Entroido. Por la tarde, a las 17,00 horas será el desfile de entoidos y a las 20,00 se entregarán los premios.

Dónde: Sobradelo

Cuándo: a las 12:00 horas

PRESENTACIÓN

Ourense / “A novela do Bravú”

Xurxo Souto presenta su último trabajo literario, “A novela do Bravú”, sobre el movimiento musical que marcó un hito en los años 90. Estará acompañado de Celia Pereira Porto, para desgranar las páginas de un viaje a la esencia de la identidad musical y social de Galicia.

Dónde: Asociación Andén 1

Cuándo: a las 12:00 horas

INFANTIL

Barbadás / Taller de mecos

Primera cita del Entroido en la localidad con el obradoiro infantil de elaboración de mecos. La actividad es gratuita y está dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años de edad. Los participantes pueden reservar su plaza llamando al teléfono 988 360 413 ou en el correo electrónico museodagaita@barbadas.gal.

Dónde: Museo da Gaita

Cuándo: a las 16:30 horas

ESPECTÁCULO

Ourense / Aladdin

Inspirada en el clásico de Las mil y una noches, esta versión teatral combina humor, aventura y grandes números musicales en directo, transportando a pequeños y mayores a la mágica ciudad de Agrabah. Una producción que destaca por su cuidada escenografía, un vestuario galardonado y espectaculares efectos de magia e iluminación.

Dónde: auditorio municipal

Cuándo: a las 18:30 horas

ENTROIDO

Maceda / Os Felos

Comienza la programación de Entroido en la localidad con el reparto de los mecos y la suelta del burro. Arranca así un programa que se extenderá hasta el 21 de febrero con la figura del Felo como gran protagonista, que saldrán el próximo sábado durante el Reinado entre Tioira y Carguizoi.

Dónde: Calles de Maceda

Cuándo: a las 20:00 horas

ENTROIDO

Monterrei / Pre-Entroido

Nueva edición de una jornada marcada por la música y la fiesta popular que sirve como el gran preludio al Entroido. El programa festivo arrancará con la quedada de chocas y bombos en la Praza Ángel Medeiros. Luego tendrá lugar la cena popular con bocadillo de porco ao espeto. Durante todo el día habrá actuaciones para todos los gustos.