PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 26 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Nueva edición de la “Fo-liada”, que llenará las calles y bares de O Carballiño de música tradicional, a la que en esta ocasión se sumará la tradición africana con grupos llegados de diferentes puntos de la geografía gallega. Incluye un concierto del grupo Afroliada a las 19,00 horas en la Plaza Mayor y el tradicional recorrido por los locales de la localidad a partir de las 20,30 horas. El recorrido comenzará en el bar O Pendello y continuará por el bar Paco, Gelo, A Comarca, O Casino y, finalmente, la bodega Flores. No es necesario inscribirse ni tener formación musicl, tan sólo hay que tener ganas de pasarlo bien y de disfrutar de la cultura y las tradiciones.
La “Fo-liada” está organizada por la asociación cultural Avantar, que hoy también tendrá la cita de inicio del club de lectura a las 12,00 horas en la primera planta del Casino.
Intensa jornada cultural en Celanova que comenzará con la proyección de cortometrajes del ciclo Mestre Mateo en la Casa dos Poetas a las 17,00 horas. Allí mismo, a las 20,00 horas, presentación del libro “Memoria RAM: cero” de Francisco Castro. Media hora más tarde, a las 20,30 horas, concierto “A la luz de las velas” en el Claustro Barroco, un recital donde los asistentes pueden disfrutar de una mágica velada con música de Abba, Queen y The Beatles iluminados por velas. Entradas en ataquilla.com desde 27,50 euros.
La Romaría da Saínza recupera este año el combate infantil de moros y cristianos, que llevaba años sin realizarse, con el objetivo de garantizar la continuidad generacional de la fiesta. La programación continuará a las 21,30 horas con la orquesta Triunfo, a las 23,45 horas con el desfile del ejército cristiano y a medianoche con el asalto al castillo de los moros como previo al día grande de la romería.
Representación de la obra “Só ante o perigo”, una propuesta enmarcada en la programación del Verano Cultural de la localidad, impulsado desde la asociación de vecinos. Se trata de una adaptación que gira en torno a la soledad, la vulnerabilidad y los retos cotidianos a los que se enfrenta una persona cuando se encuentra aislada ante la adversidad. El título evoca directamente el clásico western (“Solo ante el peligro”), pero adaptado al lenguaje teatral contemporáneo.
El espectáculo “Comedia no cumio” reúne a los humoristas Carlos Blanco, David Amor y Leti da Taberna, tres generaciones del humor gallego juntas en una misma tarde con los montes de Valdeorras de fondo. Entradas a la venta en ataquilla.com con opción de autobús.
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