Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 28 de marzo?

La salida en el Puente Romano de la Carrera Nocturna 15K del año pasado, con el ganador Emilio Pérez, ya en cabeza.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La 15K Nocturna recorre las calles con un carácter solidario

La 15K Nocturna Ourense celebra una nueva edición convertida en una de las carreras nocturnas de referencia en Galicia y que este año contará con un destacado carácter solidario. La organización destinará parte de las inscripciones a apoyar a Ian, el niño ourensano que convive con Hemiplejía Alternante de la Infancia, una enfermedad ultrarrara y sin cura. Reforzando así el compromiso social de la prueba. Además, se habilitará una Fila 0 para todas aquellas personas que deseen colaborar con esta causa. La prueba mantendrá sus distancias habituales: 15 kilómetros, 5 kilómetros y una andaina de 12 kilómetros, con salida desde el Puente Romano y meta en el Centro Comercial Ponte Vella. La andaina saldrá a las 18,00 horas desde el Puente Romano. La prueba 15K será a las 19,00 horas y la 5K está prevista para las 19,15 horas.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

INFANTIL

Ourense / “O tesouro”

Con la ayuda de dos exploradores en busca de un tesoro, los asistentes conocerán a diferentes personajes de cuentos populares como “Monstro rosa” o “Vivan las uñas de colores”. Cada uno tenía un trozo de mapa que, al unirse, indicaba que el tesoro se encontraba en “Xalundres”.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

TEATRO

Vilamartín de Valdeorras / “Vai de covas”

Recorrido teatral por Vilamartín de Valdeorras para descubrir este espacio desde una perspectiva cultural e histórica. La propuesta, desarrollada por Platea Lúa, combina teatro, patrimonio y tradición vitivinícola en un recorrido en el que diferentes personajes e historias acercarán al público a los relatos vinculados a la cultura del vino.

DÓNDE: CALLES DE LA VILLA

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

POESÍA

Allariz / Ruta poética

XIII edición del Roteiro Poético pola vila de Allariz. Los asistentes podrán disfrutar de la poesía de Montserrat Villar, con propuesta de maridaje, que recorrerá los locales A Despensa do Alarico, Fío de Liño, y A Micalla. A partir de las 22,30 horas tendrá lugar el concierto con la formación Vaia Desfeita en el Aula Cantarela.

DÓNDE: VARIOS LUGARES

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

FIESTA

A Pobra de Trives / Festa do Churrasco

El Motoclub Os Esquíos celebra la Festa do Churrasco con una cena a base de churrasco, caldo, bica, café y chupitos, en el bajo de Santa Leonor. La fiesta estará amenizada por A Resaca de Massiel. Durante la cena habrá un sorteo de 100 euros. El precio de la fiesta será de 25 euros.

DÓNDE: BAIXO SANTA LEONOR

CUÁNDO: A LAS 21,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Luar na Lubre

El grupo de música tradicional y folk ofrece un concierto en el marco de su gira de 40 aniversario para presentar el nuevo álbum, “Lubre: 40 aniversario”, que saldrá a la luz en mayo. En el espectáculo realizarán un recorrido por estas cuatro décadas de trayectoria musical a través de sus grandes éxitos.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 21,00 HORAS

SOLIDARIDAD

O Barco / Cena solidaria

La Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense organiza una nueva edición de su tradicional cena solidaria en la comarca de Valdeorras para recaudar fondos con los que continuar el apoyo a pacientes y familiares, así como para impulsar la investigación oncológica. Estará amenizada por Dj Suso.