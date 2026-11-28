Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 28 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este sábado, 28 de noviembre
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Curso de defensa personal dentro del programa del 25N en Barbadás
- Hoy, sábado 28 de noviembre
- Barbadás / Casa da Mocidade
- A las 11:00 horas
- Con inscripción
El Concello de Barbadás organiza hoy un curso de defensa personal dirigido a mujeres, que está incluido en la programación de + Deporte La Región. La sesión tiene como objetivo dotar a las asistentes de herramientas prácticas y técnicas básicas de autoprotección para mejorar su seguridad personal y ganar confianza ante posibles situaciones de riesgo. La actividad se enmarca en la programación diseñada por el Concello de Barbadás dentro de la conmemoración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Más información en pressclub.laregion.es, el teléfono del CIM de Barbadás, 988 222 251, o en igualdade@barbadas.gal.
Recordando la figura del Padre Feijoo en el 350 aniversario de su nacimiento
- Hoy, sábado 28 de noviembre
- Ourense / Varios lugares
- Varios horarios
- Entrada libre
Jornada de conmemoración del 350 aniversario del nacimiento del Padre Feijoo. Incluye la conferencia, incluida en el ciclo del Foro La Región, “Benito Jerónimo Feijoo, o sabio que ensinou a pensar”, con Inmaculada Urzainqui a las 10,15 horas en el IES Otero Pedrayo, y el concierto-charla “Bastardas melodías”, con Javier Gándara y Manuel Vilas. Será a las 12,15 horas en la iglesia de Melias (O Pereiro de Aguiar).
La música resuena contra el cáncer en la gala de la asociación As Canellas
- Hoy, sábado 28 de noviembre
- Ourense / Auditorio
- A las 20:30 horas
- 10 euros
La gran gala contra el cáncer alcanza su décima edición con referentes del mundo de la música, la danza, el humor y la interpretación. Este año contará con un cartel musical diverso que combina diferentes estilos, generaciones y propuestas artísticas, con nombres destacados de la escena gallega y otras apuestas que aportan personalidad y frescura. Entradas en ataquilla.com.
A Limia entregálle o Premio Pedra Alta a Noemí Vázquez
- Hoxe, sábado 28 de novembro
- Vilar de Santos / Concello
- Ás 12:00 horas
- Entrada libre
Entrega do Premio Pedra Alta 2026 a Noemí Vázquez Nogueiras, xerente de “A Arca de Noe”, pola súa labor de dinamización cultural no rural, cun proxecto que combina música, cultura, activismo e comunidade. Labor na que leva traballando dende hai máis dunha década en Vilar de Santos. O acto terá lugar o no salón multiusos do Concello de Vilar de Santos, para concluír cun xantar de confraternidade. O premio é unha réplica en granito da Pedra Alta, un menhir atopado na Lagoa de Antela.
Gran mercado de Navidad para abrir el mes de diciembre en Celanova
- Del 6 al 8 de diciembre
- Celanova / Claustro barroco
Nueva edición del Gran Mercado de Nadal, que cada año se celebra coincidiendo con el puente de diciembre. Habrá más de 60 expositores con productos variados como ropa, decoración, utensilios o gastronomía, que ofrecerán sus productos en horario de 10,00 a 20,00 horas. Además, el domingo, día 6, coincide con la Festa da Lentella, con comida a 10 euros.
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