Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Curso de defensa personal dentro del programa del 25N en Barbadás

Hoy, sábado 28 de noviembre

Barbadás / Casa da Mocidade

A las 11:00 horas

Con inscripción

El Concello de Barbadás organiza hoy un curso de defensa personal dirigido a mujeres, que está incluido en la programación de + Deporte La Región. La sesión tiene como objetivo dotar a las asistentes de herramientas prácticas y técnicas básicas de autoprotección para mejorar su seguridad personal y ganar confianza ante posibles situaciones de riesgo. La actividad se enmarca en la programación diseñada por el Concello de Barbadás dentro de la conmemoración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Más información en pressclub.laregion.es, el teléfono del CIM de Barbadás, 988 222 251, o en igualdade@barbadas.gal.

Recordando la figura del Padre Feijoo en el 350 aniversario de su nacimiento

Hoy, sábado 28 de noviembre

Ourense / Varios lugares

Varios horarios

Entrada libre

Jornada de conmemoración del 350 aniversario del nacimiento del Padre Feijoo. Incluye la conferencia, incluida en el ciclo del Foro La Región, “Benito Jerónimo Feijoo, o sabio que ensinou a pensar”, con Inmaculada Urzainqui a las 10,15 horas en el IES Otero Pedrayo, y el concierto-charla “Bastardas melodías”, con Javier Gándara y Manuel Vilas. Será a las 12,15 horas en la iglesia de Melias (O Pereiro de Aguiar).

La música resuena contra el cáncer en la gala de la asociación As Canellas

Hoy, sábado 28 de noviembre

Ourense / Auditorio

A las 20:30 horas

10 euros

La gran gala contra el cáncer alcanza su décima edición con referentes del mundo de la música, la danza, el humor y la interpretación. Este año contará con un cartel musical diverso que combina diferentes estilos, generaciones y propuestas artísticas, con nombres destacados de la escena gallega y otras apuestas que aportan personalidad y frescura. Entradas en ataquilla.com.

A Limia entregálle o Premio Pedra Alta a Noemí Vázquez

Hoxe, sábado 28 de novembro

Vilar de Santos / Concello

Ás 12:00 horas

Entrada libre

Entrega do Premio Pedra Alta 2026 a Noemí Vázquez Nogueiras, xerente de “A Arca de Noe”, pola súa labor de dinamización cultural no rural, cun proxecto que combina música, cultura, activismo e comunidade. Labor na que leva traballando dende hai máis dunha década en Vilar de Santos. O acto terá lugar o no salón multiusos do Concello de Vilar de Santos, para concluír cun xantar de confraternidade. O premio é unha réplica en granito da Pedra Alta, un menhir atopado na Lagoa de Antela.

Gran mercado de Navidad para abrir el mes de diciembre en Celanova

Del 6 al 8 de diciembre

Celanova / Claustro barroco

Nueva edición del Gran Mercado de Nadal, que cada año se celebra coincidiendo con el puente de diciembre. Habrá más de 60 expositores con productos variados como ropa, decoración, utensilios o gastronomía, que ofrecerán sus productos en horario de 10,00 a 20,00 horas. Además, el domingo, día 6, coincide con la Festa da Lentella, con comida a 10 euros.