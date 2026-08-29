Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 29 de agosto?

Día grande de la Festa da Istoria con el gran desfile, animación y música.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Día grande de la Festa da Istoria con el gran desfile, animación y música

Hoy, sábado 29 de agosto

Ribadavia / calles de la villa

Todo el día

Día grande de la Festa da Istoria, que comenzará a las 10,30 horas con la apertura del mercado y del Banco da Alhóndiga. El Gran Desfile da Istoria tendrá lugar a las 11,00 horasa seguido del Pregón y el Nombramiento de Notables. A partir de mediodía, el recinto del castillo ofrecerá animación, tiro con arco, cetrería y exhibición de oficios de época, así como eventos de gran arraigo como el Baile Medieval Donas con Cabaleiros, la partida de Ajedrez Viviente, la recreación del ritual sefardí de la Voda Xudía, exhibiciones de cetrería, duelos a caballo y el tradicional Xantar Medieval. Durante la tarde se realizarán el VIII Concurso de Vestimenta Medieval, la Carreira de Pipotes y el esperado Gran Torneo Medieval a las 19,30 horas. La jornada finalizará con el baile Donas sen Cabaleiros a las 21,00 horas y los conciertos de Sons da Istoria y el grupo A Roda en la Alameda.

Dos días de grandes ofertas y actividades variadas en Celanova

Hoy, sábado 29 de agosto

Parada de sil / Balcones de Madrid

A las 17:30 horas / 5 euros

Cuarta edición de la Festa do Neno, organizada por “Os noviños do Sil” con atracciones, animación y actividades para los más pequeños. La entrada tendrá un coste de 5 euros por participante.

Una tarde de fiesta para los más jóvenes en Parada de Sil

Hoy, sábado 29 de agosto

Leiro / calles de la villa

A las 18:00 horas / entrada libre

Jornada previa de la Festa da Vendima con ludoteca y fiesta de apertura a las 18,00 horas. Caída la noche, a las 21,00 horas abrirá la VI Mostra de Viños de Leiro y a las 22,00 horas, música en directo.

Recorrido nocturno por las montañas de Galicia entre lobos y las estrellas

Hoy, sábado 29 de agosto

A Veiga / vilanova

A medianoche / con inscripción

Marcha nocturna “Entre lobos e estrelas”, organizada por el club de montañismo Montañas de Trevinca. La actividad comenzará desde el inicio de las rutas de montaña en Vilanova, A Veiga. El recorrido clásico de alta montaña incluirá el paso por Maluro, Pena Trevinca, la laguna glaciar de A Serpe, la laguna glaciar de Ocelo y la llegada a la aldea de A Ponte. Inscripciones en la web del club.

Las bodegas de Petín abren sus puertas

Hoy, sábado 29 de agosto

Petín / bodegas

Todo el día / 15 euros

Ruta das Bodegas en Petín, donde los participantes podrán degustar el vino de Valdeorras acompañado de entremeses variados y música para amenizar.