PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 29 de agosto?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Día grande de la Festa da Istoria, que comenzará a las 10,30 horas con la apertura del mercado y del Banco da Alhóndiga. El Gran Desfile da Istoria tendrá lugar a las 11,00 horasa seguido del Pregón y el Nombramiento de Notables. A partir de mediodía, el recinto del castillo ofrecerá animación, tiro con arco, cetrería y exhibición de oficios de época, así como eventos de gran arraigo como el Baile Medieval Donas con Cabaleiros, la partida de Ajedrez Viviente, la recreación del ritual sefardí de la Voda Xudía, exhibiciones de cetrería, duelos a caballo y el tradicional Xantar Medieval. Durante la tarde se realizarán el VIII Concurso de Vestimenta Medieval, la Carreira de Pipotes y el esperado Gran Torneo Medieval a las 19,30 horas. La jornada finalizará con el baile Donas sen Cabaleiros a las 21,00 horas y los conciertos de Sons da Istoria y el grupo A Roda en la Alameda.
Cuarta edición de la Festa do Neno, organizada por “Os noviños do Sil” con atracciones, animación y actividades para los más pequeños. La entrada tendrá un coste de 5 euros por participante.
Jornada previa de la Festa da Vendima con ludoteca y fiesta de apertura a las 18,00 horas. Caída la noche, a las 21,00 horas abrirá la VI Mostra de Viños de Leiro y a las 22,00 horas, música en directo.
Marcha nocturna “Entre lobos e estrelas”, organizada por el club de montañismo Montañas de Trevinca. La actividad comenzará desde el inicio de las rutas de montaña en Vilanova, A Veiga. El recorrido clásico de alta montaña incluirá el paso por Maluro, Pena Trevinca, la laguna glaciar de A Serpe, la laguna glaciar de Ocelo y la llegada a la aldea de A Ponte. Inscripciones en la web del club.
Ruta das Bodegas en Petín, donde los participantes podrán degustar el vino de Valdeorras acompañado de entremeses variados y música para amenizar.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 29 de agosto?
ENCUENTRO GASTRONÓMICO
The Burger Top Celanova
FIESTA PATRONAL
Festas de San Vitorio de Maside
Lo último