Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 31 de enero?

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este sábado, 31 de enero.

Menú de codillo
Menú de codillo

A Rúa sirve su tradicional menú de codillo y convivencia festiva

A Rúa tiene todo listo para la XVII Festa do Codillo, un evento de referencia en el invierno ourensano. La programación oficial comenzará a las 12,00 horas en el Centro Cultural Avenida, donde tendrá lugar el acto institucional de encuentro con la delegación de Almendralejo y el homenaje a la Panadería Tabal por su vinculación con la comunidad local.

La celebración gastronómica se trasladará a partir de las 14,00 horas al Pabellón Polideportivo, donde vecinos y visitantes compartirán un menú tradicional compuesto por un consomé con picatostes, seguido del gran protagonista de la jornada, el codillo de cerdo servido con grelos, cachelos y chorizo. La comida se completará con diversos manjares, bebidas, café y los licores típicos de la zona, conformando una oferta culinaria que atrae anualmente a cientos de comensales.

  • DÓNDE: A RÚA
  • CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

FORMACIÓN

Ribadavia / Taller de tintes

Taller de tintes naturales en el que los jóvenes aprenderán a crear tintes con plantas, verduras y frutas, siguiendo los métodos tradicionales que se conservan en nuestro patrimonio etnológico, mientras exploran el conocimiento que atesora el museo.

  • DÓNDE: MUSEO ETNOLÓXICO
  • CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

ARTE

Ourense / “Diccionario de espellos”

Celebración del Día de la Ilustración con los creadores Pablo Otero y Mark Ritchie. Entre todos los participantes tratarán de crear un alfabeto en el que cada persona partirá de su autorretrato para trabajar en una letra y dejarse llevar por la creatividad. Actividad para personas de 9 a 99 años. Requiere inscripción presencial o telefónica.

  • DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS
  • CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

ENTROIDO

Viana do Bolo / Fulión femenino

El Fulión Femenino da el pistoletazo de salida al Entroido de Viana do Bolo, recorriendo las calles de la localidad a partir del mediodía. A las 13,30 horas comenzará la animación de la charanga BBB, que volverá a recorrer la villa a las 21,00 horas antes de la actuación de DJ Tariro.

  • DÓNDE: CALLES DE LA VILLA
  • CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

GASTRONOMÍA

A Pobra de Trives / Festa do chourizo

La parroquia de Vilanova celebra la Festa do Chourizo con misa solemne a las 13,00 horas, amenizada por el Orfeón de Trives, y posterior procesión en honor a la Virxe das Candelas. La charanga Nova Trives animará la sesión vermú y, a partir de las 20,30 horas, la fiesta continuará con el grupo Takicardia y DJ Bady.

  • DÓNDE: A POBRA DE TRIVES
  • CUÁNDO: TODO EL DÍA

ESPECTÁCULO

O Carballiño / Festival de magia

Continúa el Festival Mágico San Juan Bosco con un obradoiro infantil en el Hotel O Xardín a las 16,30 horas, impartido por Mago Chirleta y Mago Ninou. A las 18,30 horas será la Gala Familiar con Mago Chirleta, Abel el Mago y Mago Ninou, y a medianoche tendrá lugar la Gala Hora Máxica en el Café Bar Casino.

  • DÓNDE: VARIOS LUGARES
  • CUÁNDO: TODA LA TARDE

CONCIERTO

Ourense / Sés

Presentación del nuevo trabajo Nadando na incerteza, una obra donde la canción ocupa el centro absoluto, sin sobreproducción ni artificios, en un ejercicio de maestría y autenticidad que reivindica su condición de cantautora. Un álbum marcado por una clara tendencia hacia la sencillez.

  • DÓNDE: AUDITORIO
  • CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

