Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 31 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

A Rúa sirve su tradicional menú de codillo y convivencia festiva

A Rúa tiene todo listo para la XVII Festa do Codillo, un evento de referencia en el invierno ourensano. La programación oficial comenzará a las 12,00 horas en el Centro Cultural Avenida, donde tendrá lugar el acto institucional de encuentro con la delegación de Almendralejo y el homenaje a la Panadería Tabal por su vinculación con la comunidad local.

La celebración gastronómica se trasladará a partir de las 14,00 horas al Pabellón Polideportivo, donde vecinos y visitantes compartirán un menú tradicional compuesto por un consomé con picatostes, seguido del gran protagonista de la jornada, el codillo de cerdo servido con grelos, cachelos y chorizo. La comida se completará con diversos manjares, bebidas, café y los licores típicos de la zona, conformando una oferta culinaria que atrae anualmente a cientos de comensales.

DÓNDE: A RÚA

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

FORMACIÓN

Ribadavia / Taller de tintes

Taller de tintes naturales en el que los jóvenes aprenderán a crear tintes con plantas, verduras y frutas, siguiendo los métodos tradicionales que se conservan en nuestro patrimonio etnológico, mientras exploran el conocimiento que atesora el museo.

DÓNDE: MUSEO ETNOLÓXICO

CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

ARTE

Ourense / “Diccionario de espellos”

Celebración del Día de la Ilustración con los creadores Pablo Otero y Mark Ritchie. Entre todos los participantes tratarán de crear un alfabeto en el que cada persona partirá de su autorretrato para trabajar en una letra y dejarse llevar por la creatividad. Actividad para personas de 9 a 99 años. Requiere inscripción presencial o telefónica.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

ENTROIDO

Viana do Bolo / Fulión femenino

El Fulión Femenino da el pistoletazo de salida al Entroido de Viana do Bolo, recorriendo las calles de la localidad a partir del mediodía. A las 13,30 horas comenzará la animación de la charanga BBB, que volverá a recorrer la villa a las 21,00 horas antes de la actuación de DJ Tariro.

DÓNDE: CALLES DE LA VILLA

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

GASTRONOMÍA

A Pobra de Trives / Festa do chourizo

La parroquia de Vilanova celebra la Festa do Chourizo con misa solemne a las 13,00 horas, amenizada por el Orfeón de Trives, y posterior procesión en honor a la Virxe das Candelas. La charanga Nova Trives animará la sesión vermú y, a partir de las 20,30 horas, la fiesta continuará con el grupo Takicardia y DJ Bady.

DÓNDE: A POBRA DE TRIVES

CUÁNDO: TODO EL DÍA

ESPECTÁCULO

O Carballiño / Festival de magia

Continúa el Festival Mágico San Juan Bosco con un obradoiro infantil en el Hotel O Xardín a las 16,30 horas, impartido por Mago Chirleta y Mago Ninou. A las 18,30 horas será la Gala Familiar con Mago Chirleta, Abel el Mago y Mago Ninou, y a medianoche tendrá lugar la Gala Hora Máxica en el Café Bar Casino.

DÓNDE: VARIOS LUGARES

CUÁNDO: TODA LA TARDE

CONCIERTO

Ourense / Sés

Presentación del nuevo trabajo Nadando na incerteza, una obra donde la canción ocupa el centro absoluto, sin sobreproducción ni artificios, en un ejercicio de maestría y autenticidad que reivindica su condición de cantautora. Un álbum marcado por una clara tendencia hacia la sencillez.