Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 3 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

El deporte ourensano inaugura el año con atletismo en pista corta

El nuevo año arranca con fuerza en la pista cubierta de Expourense, con el VII Trofeo de Atletismo en Pista Corta, una de las citas más esperadas para las categorías base de la provincia. El evento, que ya se ha consolidado como el pistoletazo de salida oficial del calendario atlético anual, se desarrolla con el apoyo de +Deporte La Región. Esta iniciativa, que busca fomentar la vida saludable y el deporte desde edades tempranas, vuelve a apostar por el atletismo como eje vertebrador de la actividad física en Ourense.

Jóvenes atletas de los principales clubes ourensanos se medirán en diversas disciplinas que incluyen velocidad, saltos y lanzamientos. La organización corre a cargo de los clubes Aurum, Ourense Atletismo y la Escuela Ben Cho Shey, en colaboración con la Federación Galega de Atletismo.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: A LAS 17,00 HORAS

CONCIERTO

Cenlle / Concerto de Reis

Los Reyes Magos anuncian su llegada a la localidad con el tradicional Concerto de Reis, en el que ofrecerán un repertorio de canciones populares y clásicas de la Navidad para recibir el nuevo año con música. Al finalizar, habrá chocolate para los participantes.

DÓNDE: IGLESIA DE SANTA MARÍA DE RAZAMONDE

CUÁNDO: A LAS 17,00 HORAS

MUSICAL

Ourense / “Viaje a Oz”

La fantasía, el color y la imaginación del título original son el punto de partida de este viaje fascinante que utiliza las inseguridades de una niña para acercarla al sueño que siempre ha deseado. Una propuesta que combina el valor del viaje hacia el conocimiento personal con los personajes clásicos y los grandes números musicales del género.

DÓNDE: TEATRO PRINCIPAL

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

CONCIERTO

San Cristovo de Cea / Concerto de Nadal

La Coral Polifónica Casino do Carballiño se traslada a la localidad para ofrecer un Concerto de Nadal, interpretando un repertorio de música vocal con temas populares y de autor propios de estas fechas. La entrada es gratuita.

DÓNDE: EDIFICIO MULTIUSOS

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

CONCIERTO

Barbadás / Concierto de Año Nuevo

Siguiendo la tradición de recibir el año con música clásica y popular, la Banda de Música Cultural de Barbadás ofrece un concierto con un amplio y cuidado repertorio de temas de autor y villancicos. La entrada es gratuita.

DÓNDE: CASA DA CULTURA MANUEL MARÍA

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Flanagan

La banda ourensana actúa por primera vez en este local de la ciudad. El grupo, formado por Julio Docampo, Natalia Rodríguez, Pablo Casado y Juancho Sieiro, llenará el escenario con sus temas de soul. El evento está organizado por Todomedre y las entradas están a la venta en dice.fm desde 11 euros.

DÓNDE: CAFÉ & POP TORGAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

CONCIERTO

Ribadavia / “Addicted to Tina”

Concierto tributo a Tina Turner, un homenaje en el que sonarán los grandes éxitos de la artista, considerada una de las voces más influyentes del rock. Entre los temas destacados se encuentran “River Deep, Mountain High”, “Proud Mary”, “Private Dancer” o “The Best”.