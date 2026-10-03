Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 3 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Deporte, diversión y música para todas las edades en el Día de la Bici

HOY, SÁBADO 3 DE OCTUBRE

O CARBALLIÑO / CALLES DE LA VILLA

A LAS 11:30 HORAS

O Carballiño acoge la 21 edición del Día de la Bici, organizado en colaboración con +Deporte La Región, una jornada que combina deporte, diversión, música y rifas. La plaza de la Veracruz será el punto de partida de la carrera para iniciar un recorrido corto, de 8 kilómetros, adaptado a todas las edades y niveles. El objetivo es promover un estilo de vida activo y saludable, a la vez que fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Para los más pequeños habrá un circuito en la misma plaza de la Veracruz, y al final de la carrera contarán con la música de DJ Tibuy y sorteos. Aunque la participación es libre y gratuita, los interesados pueden inscribirse a través de pressclub.laregion.es para recibir una camiseta de +Deporte La Región de regalo. El plazo de inscripción permanece abierto hasta hoy mismo.

Tributo solidario en Verín a la música de “El Señor de los Anillos”

HOY, SÁBADO 3 DE OCTUBRE

VERÍN / AUDITORIO MUNICIPAL

A LAS 20:00 HORAS / 10 EUROS

Concierto de la Sinfónica Cinematográfica OUFF dedicado a la música compuesta por Howard Shore para la trilogía de “El Señor de los Anillos”. La cita combinará música de cine en directo y solidaridad bajo la dirección de José Luis Tielas, la Orquesta Juvenil Ourensanía, acompañada por un gran coro. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en el propio Auditorio. La recaudación se destinará a la colaboración con la Asociación contra el Cáncer, la Cruz Roja, CDR Portas Abertas, Cáritas y Femuro.

El OUFF cierra su programación con premios y la película “El mal hijo”

HOY, SÁBADO 3 DE OCTUBRE

OURENSE / AUDITORIO

A LAS 20:00 HORAS / CON INVITACIÓN

Gala de clausura del OUFF, que incluirá la entrega de premios de esta edición y la proyección de la película “El mal hijo”, de Jaime Lorente, que este año se ha llevado el Premio Ópera Prima. Durante la primera parte del evento se dará a conocer el palmarés del certamen. La entrada a la gala es mediante invitación, pero los interesados podrán seguirla en directo en laregion.es.

Monterrei festeja la vendimia con una jornada de tradición

HOY, SÁBADO 3 DE OCTUBRE

MONTERREI / ALBARELLOS

TODO EL DÍA / ENTRADA LIBRE

La Alameda de Albarellos acoge la quinta Festa da Vendima de Monterrei, con actividades que comenzarán a las 12,00 horas con la salida, desde la finca A Cortiña, de carros tradicionales tirados por bueyes locales y cargados de uvas, que recorrerán las calles de Albarellos hasta la Alameda en un animado desfile. A continuación, se recreará el tradicional pisado de la uva, que dará paso a la Feira Gastronómica. A las 14,00 horas, comida popular y música durante toda la tarde.

Música, magia y divulgación contra el cáncer, esta tarde en Viana do Bolo

HOY, SÁBADO 3 DE OCTUBRE

VIANA DO BOLO / CASA DA CULTURA

A LAS 19:00 HORAS / 12 EUROS

“Gran noite solidaria contra o cancro”, un evento benéfico destinado para la Asociación Española Contra el Cáncer, con las intervenciones del oncólogo Rafael López y actuaciones solidarias del grupo de música Son do Sil y del Mago Teto. Las entradas tienen un donativo de 12 euros y se pueden adquirir en la propia Casa da Cultura.

HOY EN OURENSE

Cita para amantes del verso con el Círculo Poético

HOY, SÁBADO 3 DE OCTUBRE

OURENSE / LICEO

A LAS 19:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

El Círculo Poético Ourensán continúa con el Encontro Internacional de Poesía Víctor Campio, que hoy celebra la gala central en el Liceo con todos los autores participantes.

Celanova / Andaina

“Ruta dos zapateiros”, un recorrido de 17 kilómetros por la Verea Vella hasta Allariz. Inscripciones a 8 euros.

DÓNDE: VILANOVA DOS INFANTES

CUÁNDO: A LAS 9,00 HORAS

Vilamarín / Conciertos

Mrs. Fine (19,30 horas), Eris Mackenzie (21,30 horas) y Veintiuno (23,30 horas) dentro del ciclo VNovE. Entrada libre.

DÓNDE: O BANADOIRO

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

O Carballiño / Festival

Orfeón de Vilagarcía de Arousa, Dolmen Brass, el Coro de Lamego (Portugal) y la Coral del Casino. Entrada libre.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS