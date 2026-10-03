PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 3 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
O Carballiño acoge la 21 edición del Día de la Bici, organizado en colaboración con +Deporte La Región, una jornada que combina deporte, diversión, música y rifas. La plaza de la Veracruz será el punto de partida de la carrera para iniciar un recorrido corto, de 8 kilómetros, adaptado a todas las edades y niveles. El objetivo es promover un estilo de vida activo y saludable, a la vez que fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Para los más pequeños habrá un circuito en la misma plaza de la Veracruz, y al final de la carrera contarán con la música de DJ Tibuy y sorteos. Aunque la participación es libre y gratuita, los interesados pueden inscribirse a través de pressclub.laregion.es para recibir una camiseta de +Deporte La Región de regalo. El plazo de inscripción permanece abierto hasta hoy mismo.
Concierto de la Sinfónica Cinematográfica OUFF dedicado a la música compuesta por Howard Shore para la trilogía de “El Señor de los Anillos”. La cita combinará música de cine en directo y solidaridad bajo la dirección de José Luis Tielas, la Orquesta Juvenil Ourensanía, acompañada por un gran coro. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en el propio Auditorio. La recaudación se destinará a la colaboración con la Asociación contra el Cáncer, la Cruz Roja, CDR Portas Abertas, Cáritas y Femuro.
Gala de clausura del OUFF, que incluirá la entrega de premios de esta edición y la proyección de la película “El mal hijo”, de Jaime Lorente, que este año se ha llevado el Premio Ópera Prima. Durante la primera parte del evento se dará a conocer el palmarés del certamen. La entrada a la gala es mediante invitación, pero los interesados podrán seguirla en directo en laregion.es.
La Alameda de Albarellos acoge la quinta Festa da Vendima de Monterrei, con actividades que comenzarán a las 12,00 horas con la salida, desde la finca A Cortiña, de carros tradicionales tirados por bueyes locales y cargados de uvas, que recorrerán las calles de Albarellos hasta la Alameda en un animado desfile. A continuación, se recreará el tradicional pisado de la uva, que dará paso a la Feira Gastronómica. A las 14,00 horas, comida popular y música durante toda la tarde.
“Gran noite solidaria contra o cancro”, un evento benéfico destinado para la Asociación Española Contra el Cáncer, con las intervenciones del oncólogo Rafael López y actuaciones solidarias del grupo de música Son do Sil y del Mago Teto. Las entradas tienen un donativo de 12 euros y se pueden adquirir en la propia Casa da Cultura.
El Círculo Poético Ourensán continúa con el Encontro Internacional de Poesía Víctor Campio, que hoy celebra la gala central en el Liceo con todos los autores participantes.
“Ruta dos zapateiros”, un recorrido de 17 kilómetros por la Verea Vella hasta Allariz. Inscripciones a 8 euros.
DÓNDE: VILANOVA DOS INFANTES
CUÁNDO: A LAS 9,00 HORAS
Mrs. Fine (19,30 horas), Eris Mackenzie (21,30 horas) y Veintiuno (23,30 horas) dentro del ciclo VNovE. Entrada libre.
DÓNDE: O BANADOIRO
CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS
Orfeón de Vilagarcía de Arousa, Dolmen Brass, el Coro de Lamego (Portugal) y la Coral del Casino. Entrada libre.
DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL
CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 3 de octubre?
XIX EDICIÓN
Festival Internacional de Teatro de Ourense 2026
QUINTA EDICIÓN
Foro da Castaña do Riós
CULTURA TRANSFRONTERIZA
FALA Entrimo, Feira do Libro Galego-Portugués
Lo último
CLAVE GALICIA
Llamada del CIS a las 20:58