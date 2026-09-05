PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 5 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
ATA O DOMINGO 6 DE SETEMBRO
XINZO DE LIMIA | VARIAS LOCALIZACIÓNS
Alimagro 2026 continuará facendo de Xinzo de Limia o gran escaparate do sector primario. Hoxe sábado, ás 9,00 horas comenzará a gran novidade deste ano, o "Demoalimagro", unha demostración de maquinaria agrícola nos campos de ensaio do Inorde para que agricultores e profesionais poidan ver traballar e comparar equipos en condicións reais. A demostración durará ata as 12,30 horas. O recinto ferial abrirá ás 10,00 horas. Ás 13,00 horas será a inauguración da feira acompañada da actuación da Agrupación Musical da Limia.
O evento máis destacado deste día será, como xa é tradición, a tortilla de pataca xigante que comenzará a ser elaborada ás 17,00 horas para poder ser degustada 2 horas máis tarde, ás 19,00 horas.
O domingo, a apertura do recinto ferial volverá ser ás 10,00 horas e traerá unha xornada onde o prato forte será a degustación de pinchos de pataca.
Durante os dous días os máis cativos poderán disfrutar de talleres infantís. Hoxe sábado ás 11,30 e 18,00 horas, e mañá domingo, ás 11,30 e 17,00 horas.
HOY SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE
MONTERREI / ALBARELLOS | TODO EL DÍA
A las 11,00 horas de hoy sábado se reanudará la 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros en el Castillo de Verín con la presentación del libro "Nova técnica de pandereta galega" y un ciclo de conferencias. El evento finalizará a las 19,00 horas con la actuación de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, diversas agrupaciones comarcales y gaiteiros de siete países en Albarellos.
HOXE SÁBADO 5 DE SETEMBRO
OURENSE / CAMPO DA FEIRA | ENTRADA LIBRE
Volve a festa ao barrio da Ponte coa terceira edición do Frei Canedo de Verán. A xornada desenvolverase no Campo da Feira e comenzará ás 12,00 horas cunha sesión vermú e, ás 14,00 horas, haberá un tradicional xantar popular a encher cun custo de 35 euros con pulpo e churrasco. Os rapaces desfrutarán de xogos de balde, hinchables e talleres entre as 12,00 e as 14,00 horas e das 16,00 ata as 19,00 horas, ademais dunha festa da espuma ás 17,30 horas, mentres que os máis adultos poderán competir no concurso de touro mecánico ás 18,30 horas.
Ás 20,00 horas dará comenzoo concurso de disfraces e, xa entrada a noite, ás 21,00 horas arrancará o gran baile de disfraces e festa DJ que servirá de broche final a esta edición da festa organizada pola Asociación Cultural Frei Canedo da Ponte. Dende a asociación, animan á veciñanza a acudir disfrazada para encher de ambiente festivo, cor e imaxinación o escenario festivo.
HOXE, 5 DE SETEMBRO
O CARBALLIÑO / A ESGUEVA | ÁS 20,00 HORAS
A terceira edición do Insua Fest Music & Poetry chega hoxe 5 de setembro, ás 20,00 horas. A contará este ano con catro artistas e bandas de música emerxente, Atlanticides, Diego Castro e os Impostores, MJ Pérez (da Coruña) e Goshtey. Durante o encontro, os propios grupos interpretarán a súa obra e, ademais, recitarán as letras das cancións.
HOY, SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE | OURENSE / AUDITORIO MUNICIPAL | A LAS 18,00 HORAS
La gala benéfica, destinada a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y de sus familias se celebrará hoy a las 18,00 horas en el Auditorio de Ourense. El espectáculo contará con un programa variado de humor, música y danza.
O Castro de San Cibrao de Las volverá ao pasado co V Festival Celta cunha programación dende ás 12,30 ata as 23,30 horas.
ONDE: CASTRO DE SAN CIBRAO DE LAS
CANDO: TODO O DÍA
É o último día do Festival RIR. As actividades son a presentación de "As malas ideas" ás 12.00 horas no espazo Ben Común e unha sesión vermú ás 13,00 horas na Praza do Matadoiro. Na tarde serán Cine animado ás 17,30 no albergue Allariz e unha master class na aula Cantarela ás 18,30 horas. A gala de clausura con entrega de premios será ás 20,30 horas na Casa da Cultura.
CANDO: ATA AS 20,30 HORAS
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 5 de septiembre?
GASTRONOMÍA Y NATURALEZA
Programa y actividades de Rebrota Silvina
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 4 de septiembre?
CASTRO CALDELAS
Festas da Virxe dos Remedios 2026
Lo último
LLAMAS EN VIVIENDAS O NEGOCIOS
Ourense sufre un incendio urbano al día: casi 500 fuegos en solo 18 meses