Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 6 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Rock para todas las edades en Expourense con el Ou Yeah! Fest

Hoy, sábado 6 de junio

Ourense / Expourense

A las 20:00 horas

41,40 euros

Segunda edición del festival Ou Yeah! con una rogramación que gira en torno al rock entendido como un lenguaje cultural capaz de conectar generaciones y sensibilidades distintas. Para ello, se subirán al escenario grandes de la música como Loquillo, The Rapants y Kitty, Daisy & Lewis. El primero es una de las figuras más influyentes de la música española, que se encuentra en la gira de presentación de “Corazones legendarios”.

Junto a él actuará el trío británico Kitty, Daisy & Lewis, conocido por su particular mezcla de blues, soul y rock and roll, y The Rapants, una de las bandas gallegas con mayor proyección del momento, consolidado como uno de los nombres más destacados de la nueva escena musical de la comunidad autónoma. Entradas a la venta en la página web ataquilla.com.

Bandas de música de la provincia se reúnen en un festival en A Valenzá

Hoy, sábado 6 de junio

Barbadás / A Valenzá

A las 19:00 horas

Entrada libre

La Escuela Municipal de Música de Barbadás organiza la primera edición del Festival de Bandas A Valenzá-Barbadás, que tendrá lugar esta tarde. El evento contará con la participación de la Banda Verín, la Banda Juvenil Celanova y la Banda Cultural de Barbadás. Será en la Avenida de Celanova, en el espacio entre el supermercado Froiz y el bar Brétema. Los grupos participantes reúnen a músicos de todas las edades e interpretarán un variado repertorio con temas populares de autor.

Clown y transformismo para una propuesta escénica intergaláctica

Hoy, sábado 6 de junio

A Rúa / Centro Cultural Avenida

A las 16:45 horas

Entrada libre

“El autoestopista intergaláctico” es un espectáculo de ciencia ficción donde el artista Aitor Garuz utiliza el clown y el transformismo, con continuos cambios de vestuario y personajes cómicos que dan como resultado escenas divertidas y absurdas. Un agujero espacio-temporal entre varias dimensiones es el pretexto argumental que da origen a toda la función. Entrada gratis.

Música de cámara en el Liceo con la calidad técnica y sonora del trío Argo

Hoy, sábado 6 de junio

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas

6 euros

Concierto del Trío Argo, una formación de música de cámara integrada por los profesores Olga Alexandrovskaya al violín, Jorge Fuentes a la trompeta y Álvaro Blanco al piano. La combinación de estos tres instrumentos resulta en un recital dinámico y de gran calidad técnica. Entradas a 6 euros (3 euros para socios).

Zumba solidaria de la mano de Cruz Roja

Hoy, sábado 6 de junio

Ourense / Jardines Padre Feijóo

A las 11:30 horas

8 euros

“Zumdance solidario”, un evento que combina deporte, música y compromiso social organizada por Cruz Roja en el marco de su tradicional campaña para el Sorteo de Oro. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse por un precio de 8 euros, una aportación que incluye directamente un boleto para el Sorteo de Oro. Además del ejercicio físico, los asistentes podrán disfrutar de una jornada de diversión, dinámicas solidarias, convivencia con sus vecinos y diversos sorteos de regalos.