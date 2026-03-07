Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 7 de marzo?

PLANES EN OURENSE
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provencia de Ourense, en la agenda de La Región.
El guitarrista ourensano Marcos Díaz, presenta una selección de obras musicales de destacados compositores españoles y sudamericanos, nacidos entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Estas piezas fueron en su mayoría concebidas originalmente para guitarra. El “I Festival de música Ourenclásica” nace con diversos objetivos: Aumentar la oferta de conciertos de música en la ciudad de Ourense, contar con músicos con sólida trayectoria internacional, poniendo en especial valor a los propios intérpretes gallegos y ofrecer un repertorio de interés y atractivo para el público. Esta primera edición del festival cuenta con los músicos ourensanos José Manuel Álvarez Losada, violinista, y Marcos Díaz, guitarrista, ambos con una carrera internacional que les ha llevado a actuar por todo el mundo.
Sandiás / Observación de aves
Jornada de puertas abiertas de observación de aves en el Observatorio Areeiras de Sandiás (Casa dos Terrós), abierta a todas las personas interesadas, aunque no sean socias. La actividad no requiere inscripción. Se debe acudir sin mascotas y los menores deberán ir acompañados. Se recomienda llevar prismáticos, material óptico y botas de campo.
Ourense / Taller de cuidados
Taller práctico de apoyo emocional para personas cuidadoras titulado “¿Quién cuida al cuidador?”, en el que se abordará de forma práctica la gestión emocional. Está dirigido a quienes cuidan de un ser querido en situación de dependencia. Será impartido por Iván Nieto.
Ourense / Religión
Encuentro vocacional en el Seminario Mayor en el marco del mes de marzo, mes del Seminario, dirigido a chicos y chicas de entre 8 y 20 años. Para facilitar la organización se establecerán grupos por edades entre los participantes. Las actividades se desarrollarán entre las 11,00 y las 18,00 horas.
Ribadavia / O Carrabouxo
Exposición “O Ribeiro e O Arenteiro no lapis de Xosé Lois, O Carrabouxo”, que recorre ambas comarcas a través de una selección de tiras cómicas del artista ourensano. Desde hace décadas analiza en La Región la actualidad con ironía, galleguismo y denuncia social, visibilizando además la creación en gallego.
O Carballiño / “Castelao, un corazón á intemperie”
Producción familiar de Fantoches Baj que combina narración oral, títeres, música tradicional y teatro de máscaras para acercar la figura de Castelao a los niños, reinterpretar parte de su obra y poner en valor la lengua gallega. Un homenaje del dramaturgo y director de escena Daniel Varela Buxán al autor rianxeiro.
Ourense / Homenaje a Mecano
“Hija de la Luna – El mejor homenaje a Mecano del mundo”, protagonizado por Robin Torres, es un espectáculo basado en Descanso dominical, la gira más exitosa del grupo. Un montaje con vestuario y coreografías completamente renovados.
