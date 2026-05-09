PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 9 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Hoy, sábado 9 de mayo
Xinzo de Limia viaja en el tiempo para celebrar el primer lustro de la Feira das Mozas. Organizada por la Asociación Cultural “A Pantalla” y el Concello, esta cita consolida la recuperación de las ferias tradicionales de los años 50 y la identidad de la comarca de A Limia. La edición destaca por su apuesta por el relevo generacional con la creación de una nueva zona infantil en la Praza dos Ovos y la ampliación del Mercado de Artesanía. Desde la organización invitan a los asistentes a acudir vestidos al estilo de los años 50 y luciendo el emblemático clavel rojo, símbolo de la feria. El programa arrancará a las 11,00 horas con una alborada de la Agrupación Musical da Limia y continuará con música y baile popular (13,00 en la Plaza Mayor), talleres y títeres por la tarde, muestras de oficio en la Plaza Mayor y Rúa dos Viños, baile y música tradicional con la A.C. Santaia de Oleiros y el concierto de Unto Vello.
Hoy, sábado 9 de mayo
La Ruta do Viño Monterrei, con la colaboración de Turismo de Galicia, promueve este fin de semana una nueva edición de la Primavera de Puertas Abiertas. En esta iniciativa enoturística, que también con el apoyo de los municipios de Oímbra y Monterrei, participarán cinco bodegas de la denominación que ofrecerán visitas guiadas por sus instalaciones acompañadas de una degustación de vino de Monterrei. El horario de visita será a las 12,30 y 17,30 horas. También formarán parte de esta jornada restaurantes asociados a la ruta.
Hoy, sábado 9 de mayo
Dentro de la programación cultural “Cantamos ó Maio 2026”, la Asociación Cultural e Xuvenil Rebulir organiza un mercadillo de piezas de segunda mano de traje tradicional, que estará abierto de 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 17,30 horas, una oportunidad ideal para quienes buscan completar su vestimenta regional con piezas auténticas. A las 13,00 horas el grupo Rebulir pondrá la nota musical.
Hoy, sábado 9 de mayo
Sesión pública extraordinaria de la Real Academia Galega de Bellas Artes en la que se entregará el Premio a la Constancia Musical “Marcial del Adalid” a los miembros de la Coral De Ruada Carlos Álvarez, Gerardo Gómez, María Gómez, María Elena González, Alfonso Rapela, Manuel Rodríguez, José Manuel Vázquez y Camilo Villanueva por más de 15 años de música.
Hoy, sábado 9 de mayo
La Asociación A Galleira organiza la “Festa da Terra e da Lingua”, con un amplio programa de actividades que comenzará a las 11,00 horas con la apertura do Feirón, seguido a las 12,00 horas de la charla “Unha experiencia de vivir no rural”. A las 13,00 horas comenzará el podcast sobre la música en gallego y a las 14,30 horas el xantar popular. Por la tarde, obradoiro de pandeireta; a las 18,00 horas, música punk rock en galego y, a las 20,30 horas, concierto de Malkeira, Five Pipers e Eskravos y C.C. Auriense. En la Plaza San Cosme.
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