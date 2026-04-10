Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 10 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ourense se convierte en la capital del canto coral con Ourencanto

Ourense acoge desde hoy la octava edición de Ourencanto, el consolidado encuentro de coros infantiles, juveniles y escolares que reunirá a más de 300 voces de entre 8 y 18 años. Durante tres jornadas, el Conservatorio Profesional de Música y el Auditorio serán los escenarios principales de un evento que combina la convivencia formativa con la exhibición artística de primer nivel.

En esta ocasión, el encuentro cuenta con la dirección artística de Josu Elberdin, referente internacional de la música coral, y la participación especial del compositor Javier Busto. Los jóvenes integrantes de diversas agrupaciones gallegas participarán en talleres y ensayos conjuntos destinados a perfeccionar su técnica y fomentar el intercambio cultural. En esta primera jornada actuarán los coros juveniles.

DÓNDE: CMUS OURENSE

CUÁNDO: A LAS 18,30 HORAS

INAUGURACIÓN

Xinzo de Limia / “Cornamusas primitivas”

Acto de inauguración de la muestra “Cornamusas Primitivas: Historia da civilización”, que propone un recorrido histórico y cultural a través de la evolución de este instrumento. Podrá visitarse de jueves a domingo y festivos de 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 19,30.

DÓNDE: MUSEO GALEGO DO ENTROIDO

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “A pandeireta galega”

“A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral” é o título da exposición coa que o Consello da Cultura Galega pretende poñer en valor o labor de artesáns, músicos e estudosos da pandeireta. O proxecto ábrese hoxe no Arquivo Histórico Provincial cunha sesión de relatorios (18,00).

ONDE: ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

CANDO: ATA O 8 DE MAIO

ACTIVIDADES

Ribadavia / Días de Artesanía

Jornadas Europeas de Artesanía, para acercar al público al trabajo artesanal a través de experiencias prácticas y participativas con tres días de actividades gratuitas. En esta primera jornada habrá un taller doble de elaboración de sanandresiños con Jorge Bellón, con sesiones de mañana y tarde.

DÓNDE: CASA ARTESANÍA DE GALICIA

CUÁNDO: HASTA EL DOMINGO CHARLA

Ourense / Isaac Díaz Pardo

Paula Baliño Rodríguez ofrece la conferencia “Isaac Díaz Pardo, Sargadelos e o Laboratorio de Formas. Xénese e desenvolvemento dun proxecto cultural para Galicia” en la que analiza todo el trabajo del intelectual gallego y la creación de la popular fábrica de cerámica como proyecto cultural.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

TRADICIÓN

Xunqueira de Espadanedo / Fornada tradicional

Sexta edición de la Fornada Tradicional e Fiadeiro de Niñodaguia, una fiesta de interés etnográfico en la que se realizan piezas de barro de forma artesanal y a la que los asistentes acuden vestidos como a comienzos del siglo XX. Hoy dará comienzo el recorrido para recoger las piezas cerámicas que se hornearán al día siguiente.

DÓNDE: NIÑODAGUIA

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

ACTUACIÓN

Barbadás / Leti da Taberna

La compostelana Leticia Miraz, que saltó a la fama en 2020 en las redes sociales, es una de las figuras más destacadas del humor gallego. Con su espectáculo “Enredada”, presentará al público un divertido monólogo en el que reflexiona sobre nuestra relación con las redes sociales.