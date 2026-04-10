PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 10 de abril?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Ourense acoge desde hoy la octava edición de Ourencanto, el consolidado encuentro de coros infantiles, juveniles y escolares que reunirá a más de 300 voces de entre 8 y 18 años. Durante tres jornadas, el Conservatorio Profesional de Música y el Auditorio serán los escenarios principales de un evento que combina la convivencia formativa con la exhibición artística de primer nivel.
En esta ocasión, el encuentro cuenta con la dirección artística de Josu Elberdin, referente internacional de la música coral, y la participación especial del compositor Javier Busto. Los jóvenes integrantes de diversas agrupaciones gallegas participarán en talleres y ensayos conjuntos destinados a perfeccionar su técnica y fomentar el intercambio cultural. En esta primera jornada actuarán los coros juveniles.
DÓNDE: CMUS OURENSE
CUÁNDO: A LAS 18,30 HORAS
INAUGURACIÓN
Xinzo de Limia / “Cornamusas primitivas”
Acto de inauguración de la muestra “Cornamusas Primitivas: Historia da civilización”, que propone un recorrido histórico y cultural a través de la evolución de este instrumento. Podrá visitarse de jueves a domingo y festivos de 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 19,30.
EXPOSICIÓN
Ourense / “A pandeireta galega”
“A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral” é o título da exposición coa que o Consello da Cultura Galega pretende poñer en valor o labor de artesáns, músicos e estudosos da pandeireta. O proxecto ábrese hoxe no Arquivo Histórico Provincial cunha sesión de relatorios (18,00).
ACTIVIDADES
Ribadavia / Días de Artesanía
Jornadas Europeas de Artesanía, para acercar al público al trabajo artesanal a través de experiencias prácticas y participativas con tres días de actividades gratuitas. En esta primera jornada habrá un taller doble de elaboración de sanandresiños con Jorge Bellón, con sesiones de mañana y tarde.
Ourense / Isaac Díaz Pardo
Paula Baliño Rodríguez ofrece la conferencia “Isaac Díaz Pardo, Sargadelos e o Laboratorio de Formas. Xénese e desenvolvemento dun proxecto cultural para Galicia” en la que analiza todo el trabajo del intelectual gallego y la creación de la popular fábrica de cerámica como proyecto cultural.
TRADICIÓN
Xunqueira de Espadanedo / Fornada tradicional
Sexta edición de la Fornada Tradicional e Fiadeiro de Niñodaguia, una fiesta de interés etnográfico en la que se realizan piezas de barro de forma artesanal y a la que los asistentes acuden vestidos como a comienzos del siglo XX. Hoy dará comienzo el recorrido para recoger las piezas cerámicas que se hornearán al día siguiente.
ACTUACIÓN
Barbadás / Leti da Taberna
La compostelana Leticia Miraz, que saltó a la fama en 2020 en las redes sociales, es una de las figuras más destacadas del humor gallego. Con su espectáculo “Enredada”, presentará al público un divertido monólogo en el que reflexiona sobre nuestra relación con las redes sociales.
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