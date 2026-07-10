Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 10 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Música tradicional y cine abren el programa del festival EmularT

Desde hoy hasta el sábado 18

Barbadás / Sobrado do Bispo

Entrada libre

Semana de citas culturales con la tercera edición del festival EmularT, cuya programación comienza este tarde a las 20,00 horas en el Parque O Fidalgoño con la Banda de Gaitas y Escola “Nova Fronteira” y la proyección, a las 22,30 horas, de la película “Rondallas” (en la foto). La programación continúa hasta el próximo sábado, día 18. Este fin de semana habrá música clásica el sábado en la iglesia de Sobrado do Bispo a las 21,00 horas con el Cuarteto de Cuerda “Dumka” y las cantareiras y pandereteiras Vagalumes, el domingo a las 12,00 horas en la Plaza de San Xoán. Además de estos eventos, EmularT mantiene una oferta constante con una exposición colectiva de grabados, esculturas, pinturas y arte popular en el Local Multiusos Rúa Xistrana. También incluye la creación de un mural de arte urbano de Antón Seoane en la Plaza Acha do Souto y talleres artísticos en el local social del Parque O Fidalgoño.

Arcos de Valdevez regresa este fin de semana al siglo XII

Desde hoy hasta el domingo

Arcos de Valdevez

Entrada libre

El histórico Paço de Giela, en Arcos de Valdevez, se prepara para acoger una nueva edición de su tradicional recreación histórica, centrada en el célebre Recontro de Valdevez de 1141, episodio fundamental en la fundación de Portugal. Hasta el domingo el recinto se transformará en un escenario medieval que este año incorpora un espectáculo especial titulado “Afonso y la Conquista de Lisboa”. La programación arranca esta tarde con una agenda de actividades variadas para todos los públicos.

Espectáculo de emociones al caer la noche en Amoeiro

Hoy, viernes 10 de julio

Amoeiro / Campo do Souto

A las 21:00 horas / Entrada libre

“Escenas na noite” es un espectáculo de Especialistas Hípica Celta diseñado para transformar un espacio al aire libre en un punto de encuentro de historias y emociones con luz, imágenes y narración.

Pepe Piña rinde tributo a la música de los años 70 y 80

Hoy, viernes 10 de julio

A Rúa / Plaza de la Estación

A las 23:45 horas / Entrada libre

Concierto de Pepe Piña y Los Robinson con versiones de The Beatles, Simon & Garfunkel, Creedence, Joe Cocker... Una selección muy rítmica para bailar y cantar en un ambiente divertido y alegre.

O grupo Treixadura ponlle música ás festas de Piñeira de Arcos en Sandiás

Hoxe, venres 10 de xullo

Sandiás / Piñeira de Arcos

Ás 23:30 horas / Entrada libre

A aldea de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás, celebra esta fin de semana as súas festas patronais na honra a Santa Mariña e un dos pratos fortes da programación terá lugar esta noite coa actuación de música tradicional de Treixadura, un dos grupos de referencia do panorama do folclore galego cunha consolidada traxectoria e temas moi coñecidos para o público máis novo.

Muestra de jóvenes talentos pictóricos

Hoy, viernes 10 de julio

Ourense / Sala Valente

A las 19:00 horas

Inauguración de la novena Bienal de Pintura Joven “Crónica” para dar a conocer la obra de pintores jóvenes al público. Hasta el 11 de septiembre.

Fiestas de San Benito con el espectáculo teatral “Niquiñaque”

Hoy

Allariz / Calle de la Villa

A las 20:30 horas

Fiestas de San Benito con el espectáculo teatral “Niquiñaque” a las 20,30 horas en la Alameda. A las 23,30 horas, discomóvil La Gramola en el Campo da Barreira.

Proyección de la película “Rondallas”

Hoy

Ourense / Auditorio de Penouzos

A las 22:30 horas

Proyección de la película “Rondallas” en Seixalbo, la historia de un grupo de música en una localidad afectada por un trágico naufragio.

Proyección del documental “A luz das ánimas”

Hoy

Celanova / Casa dos Poetas

A las 20:30 horas

Proyección del documental “A luz das ánimas”, de Sergio Santos Otero, una reflexión de Vicente Risco sobre la muerte.