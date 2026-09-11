Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 11 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Pistoletazo de salida festivo en O Barco para honrar al Santo Cristo

Hoy, viernes 11 de septiembre

O Barco / Varios lugares

Desde las 19:30 horas

Arrancan las fiestas patronales en honor al Santo Cristo en O Barco de Valdeorras con una intensa agenda lúdica y cultural. La programación despegará esta tarde a las 19,30 horas con el espectáculo itinerante Mezzo, a cargo de la compañía Pista Catro. Posteriormente, a las 21,00 horas, se dará el pistoletazo de salida oficial con la lectura del pregón, que pronunciará el pediatra Ricardo Marini, y el tradicional chupinazo, dejando paso a las 23,00 horas a la actuación en directo del grupo leonés La Última Legión.

Durante los días siguientes, las calles de la localidad se llenarán de ambiente con pasacalles de charangas, espectáculos circenses y de calle, y una destacada oferta musical que incluirá a la formación El Patio de Leni en la Fiesta de las Pandillas, la Banda de Música Ciudad de Ponferrada y el esperado concierto de Xoel López.

La Pepa Loba cumple tres décadas con un homenaje a afiladores y paragüeros

Desde hoy hasta el domingo

O Carballiño / Barrio de Flores

A las 18,00 horas

Entrada libre

Comienza la 30 edición de la Feira Festa Pepa Loba, un evento organizado por la Asociación Tradicións e Buscas que combina mercado tradicional, artesanía y artes plásticas y que este año rinde un homenaje especial a la figura de los afiladores y paragüeros. Las actividades comenzarán a las 18,00 horas con la apertura oficial, que dará paso a las 19,45 horas en Eira de Flores a una charla-coloquio sobre el oficio de los afiladores y el barallete. Ya por la noche, a las 23,00 horas en Fonte de Flores, queimada popular.

Un libro recorre el territorio de Pardo Bazán entre los ríos Avia y Arenteiro

Hoy, viernes 11 de septiembre

Ribadavia / Museo etnolóxico

A las 19:30 horas

Entrada libre

El escritor Carlos Méixome, natural de Lalín, presenta el libro “Polo avieiro de dona Emilia”. El término “Avieiro” un hidrotopónimo surgido de la creatividad de Emilia Pardo Bazán; una fusión de los nombres Avia y Arenteiro que permite a la autora concebir su propio territorio fluido. En la presentación estará acompañado por el profesor e historiador local Anxo Collarte.

Cita con el folk americano con Delta Blues Riders

Hoy, viernes 11 de septiembre

Ourense / Café Auriense

A las 21:30 horas

Entrada libre

Los amantes del blues tradicional tienen una cita esta noche con la reconocida banda portuguesa Delta Blues Riders, que ofrecerá un concierto en el que repasarán los sonidos más auténticos del género, con un repertorio fuertemente inspirado en las raíces del Delta del Misisipi y en los grandes clásicos. Sobre el escenario combinan la guitarra y la armónica, dos instrumentos que llevan el peso del sonido, y lo acompañan con una puesta en escena característica.

El grupo distiNtos presenta en Ourense su “rock retranqueiro”

Hoy, viernes 11 de septiembre

Ourense / Ceres 1894

A las 21:00 horas

Entrada libre

Concierto del grupo distiNtos, un conjunto definido por su propuesta de “power trío”, con un guitarrista de categoría, un batería y un bajista y cantante de énfasis teatral. La banda ofrece un estilo que huye de rodeos intelectuales sin renunciar a la profundidad con un punk progresivo, irreverente y sardónico, que combina poesía y retranca.