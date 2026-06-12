Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 12 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Propuestas escénicas ibéricas en el Festival Platta de O Carballiño

Viernes 12 de junio

O Carballiño / Varios lugares

Hasta el domingo / Entrada libre

El Festival Platta de Teatro Amador reúne en O Carballiño a compañías de Galicia, Castilla y León y Portugal en una programación marcada por el intercambio cultural y lingüístico. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas, seguida de la representación de "Cartas da muller ausente", de Ditirambo Teatro. Durante el fin de semana también habrá talleres de escritura, lecturas dramatizadas y nuevas funciones teatrales a cargo de compañías gallegas y portuguesas.

Allariz vive unos días de literatura fantástica

Viernes 12 de junio

Allariz / Fundación Vicente Risco

Desde esta mañana / Entrada libre

Las jornadas de literatura fantástica PortAlén reúnen en Allariz a autores y especialistas de la Península Ibérica para reflexionar sobre el género. El programa incluye conferencias, debates, presentaciones de libros, firmas de ejemplares y la grabación de un pódcast. Entre los actos destacados figura una charla sobre literatura fantástica gallega del siglo XXI y un debate sobre el futuro del género en el ámbito ibérico.

La muestra "Love Velo" repasa la toma del barco Santa María

Viernes 12 de junio

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 19:00 horas / Entrada libre

La exposición fotográfica y documental "Love Velo" se inaugura en Xinzo con una mirada a la figura de José Velo y a la toma del transatlántico Santa María, uno de los episodios más singulares de la oposición a las dictaduras ibéricas. La muestra revisa la dimensión humana, política y creativa del protagonista y podrá visitarse hasta el próximo 25 de julio.

El Pincho Irmandiño de Verín recupera la cocina medieval

Varios días

Verín / Hostelería

Hoy y mañana / 2,50 euros

Cinco locales hosteleros ofrecen hoy y mañana pinchos inspirados en la cocina medieval dentro de la ruta del Pincho Irmandiño. Las elaboraciones están realizadas exclusivamente con ingredientes anteriores al descubrimiento de América, en una propuesta que combina divulgación histórica y gastronomía.

El Arquivo Histórico recuerda a Otero Pedrayo con una exposición conmemorativa

Viernes 12 de junio

Ourense / Arquivo Histórico Provincial

A las 19:00 horas / Entrada libre

El Arquivo Histórico Provincial inaugura una exposición dedicada al 50 aniversario del fallecimiento de Ramón Otero Pedrayo. La muestra reúne fotografías, documentos y testimonios sobre la vida y obra del escritor e intelectual ourensano, figura fundamental de la cultura gallega, y forma parte de las actividades organizadas con motivo del Año Oteriano.

A posguerra na illa de San Simón

Viernes 12 de junio

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas / Entrada libre

La escritora Carmen V. Valiña presenta su novela "Illa de sangue", una obra que recorre la historia de la isla de San Simón desde la posguerra hasta la actualidad. El acto permitirá conocer los detalles de una narración que recupera la memoria de uno de los espacios más simbólicos de la represión franquista en Galicia.

Fin de curso del Conservatorio de Xinzo

Viernes 12 de junio

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 20:00 horas / Entrada libre

El alumnado del Conservatorio de Grado Profesional de Xinzo ofrece su concierto de fin de curso en una actuación que servirá también como acto de graduación para los estudiantes que concluyen esta etapa formativa. El recital mostrará el trabajo desarrollado durante el año académico.

RibeiroCreques llena Ribadavia de teatro de marionetas

Viernes 12 de junio

Ribadavia / Varios lugares

Todo el día

La segunda jornada de RibeiroCreques continúa con mesas redondas, actividades de animación y espectáculos para todos los públicos. El festival, dedicado al mundo de los títeres y las marionetas, convierte durante estos días a Ribadavia en el principal punto de encuentro del sector en Galicia.

Francisco R. Pastoriza cierra el ciclo "Mirar el arte"

Viernes 12 de junio

Ourense / Sala Valente

A las 19:00 horas

El periodista y escritor Francisco R. Pastoriza protagoniza la última sesión del ciclo de conferencias "Mirar el arte". La charla abordará las relaciones entre arte y literatura, poniendo el broche final a una programación dedicada a la reflexión y divulgación cultural.