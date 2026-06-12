PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 12 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Festival Platta de Teatro Amador reúne en O Carballiño a compañías de Galicia, Castilla y León y Portugal en una programación marcada por el intercambio cultural y lingüístico. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas, seguida de la representación de "Cartas da muller ausente", de Ditirambo Teatro. Durante el fin de semana también habrá talleres de escritura, lecturas dramatizadas y nuevas funciones teatrales a cargo de compañías gallegas y portuguesas.
Las jornadas de literatura fantástica PortAlén reúnen en Allariz a autores y especialistas de la Península Ibérica para reflexionar sobre el género. El programa incluye conferencias, debates, presentaciones de libros, firmas de ejemplares y la grabación de un pódcast. Entre los actos destacados figura una charla sobre literatura fantástica gallega del siglo XXI y un debate sobre el futuro del género en el ámbito ibérico.
La exposición fotográfica y documental "Love Velo" se inaugura en Xinzo con una mirada a la figura de José Velo y a la toma del transatlántico Santa María, uno de los episodios más singulares de la oposición a las dictaduras ibéricas. La muestra revisa la dimensión humana, política y creativa del protagonista y podrá visitarse hasta el próximo 25 de julio.
Cinco locales hosteleros ofrecen hoy y mañana pinchos inspirados en la cocina medieval dentro de la ruta del Pincho Irmandiño. Las elaboraciones están realizadas exclusivamente con ingredientes anteriores al descubrimiento de América, en una propuesta que combina divulgación histórica y gastronomía.
El Arquivo Histórico Provincial inaugura una exposición dedicada al 50 aniversario del fallecimiento de Ramón Otero Pedrayo. La muestra reúne fotografías, documentos y testimonios sobre la vida y obra del escritor e intelectual ourensano, figura fundamental de la cultura gallega, y forma parte de las actividades organizadas con motivo del Año Oteriano.
La escritora Carmen V. Valiña presenta su novela "Illa de sangue", una obra que recorre la historia de la isla de San Simón desde la posguerra hasta la actualidad. El acto permitirá conocer los detalles de una narración que recupera la memoria de uno de los espacios más simbólicos de la represión franquista en Galicia.
El alumnado del Conservatorio de Grado Profesional de Xinzo ofrece su concierto de fin de curso en una actuación que servirá también como acto de graduación para los estudiantes que concluyen esta etapa formativa. El recital mostrará el trabajo desarrollado durante el año académico.
La segunda jornada de RibeiroCreques continúa con mesas redondas, actividades de animación y espectáculos para todos los públicos. El festival, dedicado al mundo de los títeres y las marionetas, convierte durante estos días a Ribadavia en el principal punto de encuentro del sector en Galicia.
El periodista y escritor Francisco R. Pastoriza protagoniza la última sesión del ciclo de conferencias "Mirar el arte". La charla abordará las relaciones entre arte y literatura, poniendo el broche final a una programación dedicada a la reflexión y divulgación cultural.
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