Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 13 de febrero?

“Del Orense antiguo”, o legado xornalístico de Otero Pedrayo

Con motivo da declaración do 2026 Ano Otero Pedrayo, a figura do autor da Xeración Nós será protagonista este ano da vida cultural galega. Neste contexto, o Liceo acolle a presentación da reedición do primeiro volume de “Del Orense antiguo y otras colaboraciones”, unha colección de tres tomos que recompila a extensa produción xornalística do autor e que recolle os artigos publicados en La Región entre 1958 e 1960. O proxecto, froito da colaboración entre a Fundación Otero Pedrayo e La Región, rescata e pon en valor a visión do escritor sobre a evolución da súa cidade e o seu tempo. Contará coa participación do presidente da Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira; o conselleiro de Cultura, José López; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, e Martín Outeiriño, de La Región.

ONDE: LICEO DE OURENSE

CANDO: ÁS 12,30 HORAS

INFANTIL

Ourense / Talleres

Coincidiendo con los días grandes del Entroido, el centro comercial Ponte Vella organiza talleres infantiles en horario de tarde, de 17,30 a 20,30 horas. Además, con motivo de la inminente celebración de San Valentín, todos los clientes recibirán hoy y mañana un obsequio dulce que incluirá bombones con forma de corazón, caramelos y piruletas.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: A LAS 17,30 HORAS

CINE

O Carballiño / “Maspalomas”

Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, vive despreocupadamente en Maspalomas: pasa los días al sol, de fiesta y buscando placer. Un accidente inesperado lo obliga a regresar a San Sebastián, donde se reencuentra con su hija, a la que había abandonado. Allí deberá ingresar en una residencia y volver al armario.

DÓNDE: AUDITORIO

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

INAUGURACIÓN

Allariz / “Debuxos de Lobeira”

Presentación de la exposición Lobeira, con tintas de Xurxo Lourenzo y fotografías de Mark Ritchie. En 2010, el fotógrafo australiano visitó los paisajes de Lobeira que Xurxo Lorenzo había recreado con sus plumas en 1926, desarrollando un interesante ejercicio artístico en colaboración con los vecinos de la zona.

DÓNDE: FUNDACIÓN VICENTE RISCO

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

ENTROIDO

Verín / “Venres de Compadreo”

Continúa la agenda del Entroido en la capital de Monterrei con el Venres de Compadreo. Dos carros partirán desde el barrio de San Lázaro hacia la rúa Irmáns Moreno para que vecinos y visitantes puedan degustar vino y porco ao espeto. Mañana será el Sábado de Entroido.

DÓNDE: CALLES DE LA VILLA

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

ENTROIDO

Xinzo de Limia / Fiesta Glam

El Venres de Entroido celebra la segunda edición de la Fiesta Glam, con temática ochentera, brillos y animación. El evento contará con la actuación del grupo Locomía y charangas por las calles hasta la madrugada. Mañana continuará la programación con el Sábado de Entroido.

DÓNDE: CALLES DE LA VILLA

CUÁNDO: A LAS 21,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta Read me, una exposición en la que recorre su trayectoria personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada en torno al retrato, con un centenar de imágenes.