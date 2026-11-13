PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 13 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Comezan as xornadas de ornitoloxía "20 na Limia", unha iniciativa que reúne ornitólogos e naturalistas de Galicia para compartir coñecementos e afondar na riqueza e nos valores ornitolóxicos deste territorio. O programa combina unha sesión divulgativa e encontros entre persoas vinculadas á observación e ao estudo da natureza, en Sandiás; cunha saída de campo ás Areeiras e Gomareite para a observación de aves. A xornada de hoxe contará co relatorio de Diego Rodríguez, titulado "Recursos e valores ornitolóxicos da Limia" e cun encontro de ornitólogos e naturalistas de Galicia, un espazo pensado para favorecer o intercambio de experiencias e coñecementos entre persoas interesadas no patrimonio natural e na biodiversidade. O sábado haberá unha saída de campo para coñecer sobre o terreo o interese natural da Limia e achegarse á súa riqueza ornitolóxica a través da observación directa. Inscricións en info@limia-arnoia.gal.
El Banco de Alimentos de Ourense atraviesa una situación extrema por la falta de existencias suficientes de productos no perecederos en su almacén. Ante esta situación, solicita urgentemente la colaboración en la Gran Recogida 2026. La campaña necesita personas voluntarias para cubrir los supermercados de la ciudad de Ourense. La colaboración se organizará en turnos de hasta cuatro horas, de mañana o de tarde, durante cualquiera de los dos días, buscando un establecimiento próximo a la zona de cada participante según la disponibilidad. Contacto en el 988 242 344.
Festival da Lonxevidade de San Xoán de Río, un evento que combinará conocimiento, participación vecinal, cultura y tradición. Comenzará con la entrega del premio a la doctora Graciela Estela Varela.
Conmemoración del Día Mundial de la Diabetes con mesas de mediciones y visibilización de la asociación Auria en las diferentes entradas del CHUO. A las 11,45 horas tendrá lugar el acto institucional.
Inauguración da exposición "Parecerse a un mesmo, talvez", de Rosendo Cid. O título fai referencia a un lema recorrente e eixe conceptual nas publicacións, colaxes e intervencións plásticas do artista ourensán. A súa obra distínguese pola economía de medios, a sinxeleza visual e a reflexión poética ou irónica sobre a identidade a través de series como "Monumentos posibles" ou "Paisaxes".
Concierto "Sacrum Convivium" de la Capela Madrigalista y orquesta de cuerdas con obras de reconocidos autores como Vivaldi, Mozart, Gjeilo o Hagenberg.
El Colexio da Avogacía celebra San Martiño con nuevos colegiados a las 12,30 horas. Por la tarde, homenaje a los profesionales con 25 años de ejercicio.
Conferencia de Luis Padín sobre los orígenes de la viticultura acompañada de una degustación. Entrada gratuita.
Presentación del libro "Os abandonos", de Antón Riveiro Coello.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 13 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 12 de noviembre?
MAGOSTO Y MÚSICA
San Xoán de Río dedica un festival a la longevidad
Lo último