Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 14 de agosto?

El rockabilly de Mad Martin Trío llega a O Barco con el ciclo Terrasón

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El rockabilly de Mad Martin Trío llega a O Barco con el ciclo Terrasón

O Barco / Paseo del Malecón

A las 22:30 horas / Entrada libre

Concierto del grupo rockabilly Mad Martin Trío dentro del ciclo Terrasón. La banda se formó en abril de 2014 y combina el rock & roll clásico con una personalidad propia. Su repertorio incluye canciones originales y versiones de temas de artistas como The Giants, además de una puesta en escena pensada para hacer bailar al público.

Homenaje a los antiguos trabajos del campo en la Festa da Malla de Puxedo

Lobios / Puxedo

Desde las 16:00 horas

El lugar de Puxedo celebra su tradicional Festa da Malla, una jornada dedicada a recuperar los antiguos oficios ligados al centeno, amenizada con artesanía, humor y música en directo. La fiesta comenzará con la apertura de la Feira de Artesanía, seguida del pregón a cargo del humorista Roberto Vilar y un espectáculo del Mago Román. A las 19:00 horas saldrán los malladores, acompañados por los grupos Xolda y Lobo da Xente, para dar comienzo a los actos centrales.

Noches de terror y diversión entre fantasmas y hombres lobo en Maceda

Maceda / Chaioso

A las 23:00 horas / 8 euros

Desde hoy y hasta el domingo, Chaioso se convertirá en la morada de hombres lobo, fantasmas, vampiros y todo tipo de monstruos. Numerosas personas colaborarán en la recreación del Pobo Fantasma, mientras varios actores darán vida a diferentes personajes. Los actos comenzarán a las 23:00 horas y la entrada tendrá un precio de 8 euros por persona.

El Encontro de Cacharreiros ensalza la alfarería tradicional

Xunqueira de Espadanedo / Niñodaguia

A las 12:30 horas

El Museo de Alfarería de Niñodaguia acoge hasta el domingo la 12ª edición del Encontro de Cacharreiros. La cita comenzará oficialmente con el acto inaugural, abriendo un espacio de encuentro para la alfarería y la artesanía tradicional. Durante las tres jornadas, los visitantes podrán acudir en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, además de disfrutar de conciertos cada noche.

Folclore gallego, asturiano y bretón en el día grande de Lembranza Ibérica

Castrelo de Miño / Cortiñas

Desde las 20:00 horas

La Festa da Codorniz coincide con las celebraciones de la Virxe da Asunción y San Roque en una jornada con música y gastronomía. El programa arrancará con un pasacalles de la charanga Street Band y continuará con una braseira de codornices y empanada. A partir de las 22:00 horas habrá verbena con la cantante Iria González, el trío Karma y DJ Mario.

Intensa jornada histórica con la Feira Irmandiña

O Bolo / Entorno del Castillo

De las 11:00 a las 20:00 horas

La Feira Irmandiña propone una jornada con productos y gastronomía tradicional, espectáculos, juegos para los más pequeños y un museo vivo en el Castillo, previsto para las 18:00 horas. El programa contará además con un pregón a cargo de Carlos Xabier Ares.

Gran gala de circo, magia y humor en la Plaza Mayor

Ourense / Plaza Mayor

A las 20:00 horas

Especialistas Hípica Celta presenta una propuesta multidisciplinar en la que magia, clown, circo y humor se fusionan para ofrecer un espectáculo pensado para todos los públicos y que combina diferentes disciplinas artísticas.

Gastronomía, vino y música en una nueva edición de la BacoFesta

A Rúa / O Aguillón

A las 20:00 horas

La BacoFesta regresa con una propuesta que combina gastronomía, vino, puestos de artesanía y actuaciones musicales. La jornada de este viernes contará con la inauguración oficial y con la actuación de Picoco’s Band.

Susi Q’s continúa el ciclo “Feito no Carballiño”

O Carballiño / Praza da Veracruz

A las 20:30 horas

El ciclo musical “Feito no Carballiño” continúa con la actuación de Susi Q’s, dentro de la programación cultural y musical prevista en la localidad.