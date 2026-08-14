PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 14 de agosto?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Concierto del grupo rockabilly Mad Martin Trío dentro del ciclo Terrasón. La banda se formó en abril de 2014 y combina el rock & roll clásico con una personalidad propia. Su repertorio incluye canciones originales y versiones de temas de artistas como The Giants, además de una puesta en escena pensada para hacer bailar al público.
El lugar de Puxedo celebra su tradicional Festa da Malla, una jornada dedicada a recuperar los antiguos oficios ligados al centeno, amenizada con artesanía, humor y música en directo. La fiesta comenzará con la apertura de la Feira de Artesanía, seguida del pregón a cargo del humorista Roberto Vilar y un espectáculo del Mago Román. A las 19:00 horas saldrán los malladores, acompañados por los grupos Xolda y Lobo da Xente, para dar comienzo a los actos centrales.
Desde hoy y hasta el domingo, Chaioso se convertirá en la morada de hombres lobo, fantasmas, vampiros y todo tipo de monstruos. Numerosas personas colaborarán en la recreación del Pobo Fantasma, mientras varios actores darán vida a diferentes personajes. Los actos comenzarán a las 23:00 horas y la entrada tendrá un precio de 8 euros por persona.
El Museo de Alfarería de Niñodaguia acoge hasta el domingo la 12ª edición del Encontro de Cacharreiros. La cita comenzará oficialmente con el acto inaugural, abriendo un espacio de encuentro para la alfarería y la artesanía tradicional. Durante las tres jornadas, los visitantes podrán acudir en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, además de disfrutar de conciertos cada noche.
La Festa da Codorniz coincide con las celebraciones de la Virxe da Asunción y San Roque en una jornada con música y gastronomía. El programa arrancará con un pasacalles de la charanga Street Band y continuará con una braseira de codornices y empanada. A partir de las 22:00 horas habrá verbena con la cantante Iria González, el trío Karma y DJ Mario.
La Feira Irmandiña propone una jornada con productos y gastronomía tradicional, espectáculos, juegos para los más pequeños y un museo vivo en el Castillo, previsto para las 18:00 horas. El programa contará además con un pregón a cargo de Carlos Xabier Ares.
Especialistas Hípica Celta presenta una propuesta multidisciplinar en la que magia, clown, circo y humor se fusionan para ofrecer un espectáculo pensado para todos los públicos y que combina diferentes disciplinas artísticas.
La BacoFesta regresa con una propuesta que combina gastronomía, vino, puestos de artesanía y actuaciones musicales. La jornada de este viernes contará con la inauguración oficial y con la actuación de Picoco’s Band.
El ciclo musical “Feito no Carballiño” continúa con la actuación de Susi Q’s, dentro de la programación cultural y musical prevista en la localidad.
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