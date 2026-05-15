Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 15 de mayo?

Desfile Solidario, un evento que aúna moda, comercio local y compromiso social en apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ourense

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Allariz une solidaridad y moda en una pasarela a beneficio de la AECC

Hoy, viernes 15 de mayo

Allariz / Hotel Eurostars

A las 19:00 horas / Entrada libre

La tercera edición del Desfile Solidario regresa a Allariz como una propuesta que combina moda, comercio local y compromiso social en apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ourense. En la pasarela participarán comercios locales, modelos, estilistas y voluntarios, en un evento cuyos beneficios se destinarán a financiar programas de atención e investigación oncológica. La organización anima a los vecinos a sumarse a esta jornada solidaria.

Concierto solidario a beneficio de los familiares de enfermos de alzhéimer

Mañana, sábado 16 de mayo

Ourense / Teatro Principal

A las 20:30 horas / Evento comentado a las 20:30 horas

El Teatro Principal de Ourense acoge el concierto benéfico AZO, una iniciativa solidaria cuya recaudación se destinará a la asociación AFAOR, dedicada al apoyo de personas con alzhéimer y sus familias. Sobre el escenario actuarán Dr. Slump Banda, Javi Maneiro y el Coro Xuvenil Cantiga. La gala será presentada por la periodista Lucía Rodríguez.

Crúas, una propuesta que combina música y poesía gallega en Ribadavia

Hoy, viernes 15 de mayo

Ribadavia / Museo Etnolóxico

A las 19:30 horas / Entrada libre

Dentro de la programación de las Letras Galegas, el Museo Etnolóxico acoge “Crúas”, un proyecto musical nacido en Galicia que fusiona poesía y música a través de textos de autoras y autores gallegos. La propuesta estará protagonizada por Luz Pozo Garza y contará con la participación musical de Belém Tajes y Fran Mariscal, acercando la poesía al público de todas las edades.

Música y magia para festejar las Letras Galegas

Hoy, viernes 15 de mayo

San Cibrao das Viñas / Plaza del Concello

A las 18:00 horas / Entrada libre

El Concello de San Cibrao das Viñas celebra el Día das Letras Galegas con una programación cultural pensada para todos los públicos. La jornada arrancará a las 18,00 horas con espectáculos de magia familiar y actuaciones musicales. La fiesta continuará con la actuación especial de Roi Casal junto a Emilio Rúa y Rosa Cedrón, y finalizará con un aperitivo para los asistentes.

Literatura y música centran la agenda de presentaciones de hoy en el Liceo

Hoy, viernes 15 de mayo

Ourense / Liceo

Por la tarde / Entrada libre

El Liceo de Ourense organiza una doble cita cultural con protagonismo para la literatura y la música. A las 19,30 horas se celebrará la presentación del libro “Recuerdos del abuelo Anselmo”, de Alfonso Nieto Alcántara, acompañado por Baldomero Moreiras. Más tarde, a las 20,00 horas, tendrá lugar la presentación del nuevo disco de la pianista Rosa Cedrón.

Carballiño / Concierto

La tercera edición del Festival Carballiño Soa reúne desde hoy a 200 percusionistas de diversas localidades gallegas. El evento comienza hoy con el concierto de percusión.

DÓNDE: AUDITORIO

CUÁNDO: a las 20,30 horas

Celanova / Presentación

Presentación del libro “Recuerdos del abuelo Anselmo”, de Alfonso Nieto Alcántara. Estará acompañado del pintor Baldomero Moreiras, ilustrador de la publicación.

DÓNDE: Casa dos Poetas

CUÁNDO: a las 12,00 horas

Cea / Serán das Letras

Festival de música y baile tradicional con invitados como Gabi Reboredo, Más Herbas, Feitizo de Pau o As Faíscas-Lumieira. Habrá zona de comida o exposiciones.

DÓNDE: Colegio de Cea

CUÁNDO: a las 16,30 horas

Xunqueira de Ambía

Toponimízate

Encuentro para hablar de los topónimos de la zona.