Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 18 de septiembre?

Análisis sobre el poder de la música en la genética humana.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Análisis sobre el poder de la música en la genética humana

Hoy, viernes 18 de septiembre

Ourense

Salón de actos afundacion

A las 20:30 horas / entrada libre

El catedrático de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio Salas Ellacuriaga, ofrecerá la charala “SensoGenoma en la era de la medicina personalizada”. La cita, enmarcada en el Foro La Región y organizada de forma conjunta con Afaor por la semana del Día Mundial del Alzhéimer, servirá para presentar los principales hallazgos del proyecto SensoGenoma tras cinco años de investigación sobre el impacto de los estímulos sensoriales en el organismo humano, especialmente los beneficiosos efectos de la música.

Visita del secretario de Estado para el Deporte

Hoy, viernes 18 de septiembre

Ourense / campus universitario

A las 17:00 horas / entrada libre

El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ofrece esta tarde una conferencia en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense con motivo de la apertura del curso 2026-2027 del Máster en Gestión Empresarial del Deporte de la Universidade de Vigo.

El acto, que supone la primera visita del representante a este Campus, servirá para analizar los pricipales retos del sector, como son el desarrollo de la nueva Ley del Deporte o la organización de grandes eventos internacionales, y dará el pistoletazo de salida a la 16 edición de este posgrado oficial, referente en Galicia y reconocido recientemente entre los mejores del mundo.

Un recorrido por la vida interior de los rodajes a través de la fotografía

Hoy, viernes 18 de septiembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 20:00 horas / entrada libre

Inauguración de la exposición “Ecosistema dunha rodaxe”, dentro de la programación del OUFF. La muestra está comisariada por la historiadora del arte Monse Cea, que reúne seis años de trabajo del fotógrafo de rodaje Esteban Delaiglesia. Un homenaje al trabajo invisible de la tramoya humana detrás de las cámaras, destacando los gestos, herramientas y esfuerzo de quienes hacen posible la magia del cine desde el anonimato. Su misión es reivindicar la fotografía de rodaje como herramienta artística y documental, poniendo el foco en las microhistorias que se generan.

Luis Piedrahita ironiza en O Barco sobre la libertad

Hoy, viernes 18 de septiembre

O Barco / teatro Lauro Olmo

A las 21:00 horas / desde 24 euros

“Apocalípticamente correcto” es el nuevo show de Luis Piedrahita, un ingenioso monólogo sobre la libertad en el que ironiza temas como las anguilas eléctricas, el horóscopo, el destino, el vello púbico, la leche de soja, la lluvia o la libertad de expresión. Todos ellos son temas controvertidos a los que no teme el humorista. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Tamara Feijoo reflexiona sobre el paso del tiempo

Hoy, viernes 18 de septiembre

Ourense / marisa marimón

A las 20:00 horas / entrada libre

Inauguración de la exposición “El elemento caprichoso”, de Tamara Feijoo. una artista cuyo trabajo pictórico se centra en investigar el paso del tiempo y sus manifestaciones físicas.