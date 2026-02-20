Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 20 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

El Campus impulsa la ciencia en femenino con una intensa jornada

El Campus celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una intensa jornada de actividades. Una de las citas centrales será en el edificio Politécnico del campus de Ourense, con la feria científica eXXperimenta en Feminino, abierta al alumnado no universitario por la mañana y al público general por la tarde, para dar a conocer las disciplinas STEM. Paralelamente, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo acogerá a las 12,00 horas una jornada dedicada a destacar el impacto de las mujeres en sectores clave como la ciencia, la industria y la empresa. Por la tarde, a las 16,30 horas, la divulgadora científica Deborah García Bello ofrecerá la charla titulada “Barbies y robots”, enfocada en desmontar estereotipos de género y acercar la ciencia a audiencias amplias de forma amena y crítica.

Dónde: Campus universitario

Cuándo: todo el día

DIVULGACIÓN

San Xoán de Río / Mujer rural

Arranca el VI Congreso de la Mujer Rural, que acogerá hoy la entrega de Premios da Muller Rural de Galicia, entre los que destaca la entrega del Premio Especial y Honorífico 2026 a Carmen Quintanilla, una figura imprescindible para entender la evolución de los derechos de las mujeres rurales en España y Europa. La programación continuará hasta el domingo.

Dónde: San Xoán de Río

Cuándo: hasta el domingo

PRESENTACIÓN

Ourense / Stephanie Gelin

Presentación de “El poder transformador de la fotografía”, de la autora francesa de nacimiento y gallega de adopción, que reside en Lugo. Profesora de francés freelance, apasionada de la fotografía y escritora en su tiempo libre. En la ponencia hablará de la importancia de las imágenes.

Dónde: CC Marcos Valcárcel

Cuándo: a las 19:00 horas

TEATRO

O Carballiño / “Dende Rosalía”

Obra teatral para todos los públicos centrada en las principales autoras de la literatura gallega. La obra, a cargo de la compañía A Xanela do Maxín, ofrece un emocionante recorrido por la historia literaria de Galicia de la mano de sus grandes creadoras: desde Rosalía de Castro hasta María Mariño, María Victoria Moreno o Xela Arias.

Dónde: Casa da cultura

Cuándo: a las 18:30 horas

PRESENTACIÓN

O Barco / “Conmigo muere tu secreto”

El escritor y policía local Fernando Hernández González publica su última obra, un “thriller suave” que se desarrolla en O Barco, durante la década de 1950, y en Monforte, en 1991. El argumento gira en torno a la confesión que el protagonista realiza ya anciano en una residencia.

Dónde: Casino

Cuándo: a las 20:00 horas

TEATRO

Ourense / “As desterradas”

En el siglo XVI una pequeña comunidad de monjas a orillas del río Miño se ve amenazada por la ambición de la jerarquía eclesiástica. Los señores de la Iglesia, para terminar con la resistencia de la comunidad no duda en difamarlas y amenazarlas por todos los medios, desde el tribunal de la inquisición hasta la violencia de las mesnadas señoriales.

Dónde: Teatro principal

Cuándo: a las 20:00 horas

TEATRO

O Barco / “Memorias dun neno labrego”

Nueva versión teatral del libro de Xosé Neira Vilas en el décimo aniversario de su muerte. Este espectáculo sigue su voz sincera y sensible a través de una serie de recuerdos que abarcan desde la ternura de la infancia hasta la cruda conciencia de las desigualdades.