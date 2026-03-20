Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 20 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Verín celebra o San Lázaro cunha feira de gastronomía e calidade

Verín dalle á Feira do Lázaro, unha das citas máis relevantes da primavera, do venres ao domingo, unha proposta consolidada que combina tradición e dinamización económica cunha programación para tódolos públicos que pon en valor a cultura, a música e a gastronomía local. O epicentro da actividade será o pavillón municipal, que acollerá a feira de artesanía e alimentación con numerosos expositores, máis o espazo infantil Ludolázaro para os máis pequenos. A gastronomía será protagonista co III concurso Pincha no Lázaro, no que participan 16 establecementos, coa Festa Gastronómica e con sesións de divulgación de produtos galegos de calidade como queixos, meles ou carnes, cun amplo catálogo de catas e showcookings que resaltan o patrimonio gastronómico da comarca. A inauguración oficial terá lugar ás 18,30 horas.

ONDE: PAVILLÓN MUNICIPAL

CANDO: ÁS 16,30 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Música antigua

El Departamento de Instrumentos Antiguos del Conservatorio Profesional de Música organiza un ciclo con motivo del Día de la Música Antigua. En esta sesión participará el alumnado de órgano del CMUS Ourense, mostrando el trabajo realizado en esta especialidad.

DÓNDE: CONSERVATORIO

CUÁNDO: A LAS 17,00 HORAS

PRESENTACIÓN

O Carballiño / “Soño de liberdade”

La escritora Marisa Castro presenta su segunda novela, centrada en la historia de Sabela Couto Roriz, una mujer nacida en el rural gallego en 1949. La obra refleja la realidad de una generación que luchó por romper con los roles de sumisión.

DÓNDE: LIBRERÍA ESCOLMA

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

VISITA

Ourense / Camilo José Cela

Visita comentada a la exposición dedicada a Camilo José Cela, que explora su relación con el periodista Juan Aparicio y su conexión con Celanova, tanto a nivel familiar como literario.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

CONFERENCIA

Ourense / “Mona Hatoum; por y para Palestina”

Charla centrada en la figura de Mona Hatoum, creadora multidisciplinar nacida en Beirut en 1952, cuya obra abarca escultura, instalación, vídeo y performance, y que actualmente reside en Londres.

DÓNDE: SALA VALENTE

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

TEATRO

Ourense / “La mujer rota”

Adaptación de la obra de Simone de Beauvoir, protagonizada por Anabel Alonso. La historia retrata la soledad de Murielle en una noche de reflexión marcada por recuerdos y un futuro incierto.

DÓNDE: TEATRO PRINCIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

TEATRO

O Barco / “Señores que din”

Obra de De Ste Xeito Produciones que presenta la historia de tres hermanas trillizas con vidas muy diferentes que, pese a todo, comparten un origen común. Una llamada inesperada de su madre desencadena el reencuentro.