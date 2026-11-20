Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Reb ulir cumple 20 años con beizón y compromiso con la cultura popular

Hoy, viernes 20 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 21:00 horas

Entrada: 2 euros

Beizón celebra sus 20 años de trayectoria con una gala de agradecimiento, reconocimiento y compromiso con la cultura popular. La cita nace con el propósito de reunir a todas aquellas personas que han formado parte de su historia y que han contribuido a mantener viva una iniciativa que nació de la ilusión por celebrar la cultura. El espectáculo ofrecerá un recorrido por los aprendizajes, encuentros, escenarios, viajes, amistades y proyectos compartidos durante estas dos décadas. Será también una oportunidad para recordar momentos y personas que han formado parte de su historia y volver a reunirse alrededor del baile, la música y la cultura tradicional. A lo largo de estos veinte años, Reb ulir ha ido creciendo desde Ramirás para abrirse a Galicia y al mundo, llevando consigo una manera de entender la tradición como algo vivo, dinámico y compartido. Cientos de personas han pasado por sus escenarios, aulas, viajes y proyectos.

Tres días de fiesta en honor a la patrona de los músicos

Desde hoy, viernes 20, hasta el domingo 22 de noviembre

Xinzo de Limia / Varios lugares

A las 19:45 horas

Entrada libre

Presentación del Festival de Santa Icía.

El Festival de Santa Icía reúne durante tres días a escuelas, bandas y coros de la comarca en torno a la celebración de la patrona de los músicos. El festival se inaugura hoy en la Igrexa Nova con el Concierto Intercentros. El sábado será la jornada principal, con actuaciones del Coro de Santa Mariña, la Agrupación Musical da Limia y un concierto tributo a Hans Zimmer y la cena de Santa Icía. El domingo tendrá lugar la clausura con el Coro de Trasmiras, el Coro del Conservatorio, el Coro Aimi y el Coro de Santa Mariña.

La diversión más saludable y solidaria llega a Divertialcer

Mañana, sábado 21 de noviembre

Ourense / Paco Paz

A las 16:30 horas

Entrada: 10 euros

Fiesta solidaria con hinchables y juegos para niños y niñas de 3 a 12 años, a favor de Alcer Ourense. La jornada contará con hinchables, juegos infantiles, visitas especiales y numerosas sorpresas, en una propuesta de ocio familiar que combina diversión y solidaridad. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Propuesta de blues y folk del pequeño de los Jagger

Mañana, sábado 21 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Entradas desde 13 euros

Concierto de Chris Jagger, artista con una carrera de más de cincuenta años en la que ha explorado el blues, el rock, el folk y las raíces de la música americana. Una propuesta musical que recorre diferentes estilos e influencias. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Homenaje artístico de Martínez Coello a la gente que forma parte de su vida

Hasta el 10 de enero

Ourense / Sala Valente

La Sala Valente, situada en la calle del Paseo, en el antiguo Banco de España, acoge la exposición "140 máis 15. Xentes de Ben", del artista Miguel Ángel Martínez Coello. La muestra reúne una serie de retratos de amigos que han formado y forman parte de su trayectoria vital, concebida como un homenaje personal y una de las propuestas culturales de la ciudad para esta Navidad. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 10 de enero.

Ourense / Música

Doble cita musical de pop nacional con las actuaciones de Aeronave Adolescente y Marcelo Criminal en el Café Torgal. El primero presentará "Sueño con salones llenos", mientras que el segundo ofrecerá un repertorio sencillo y sin poses. Entradas en dice.fm.

Dónde: Café Torgal

Cuándo: Hoy, viernes 20 de noviembre, a las 20:00 horas

Entrada: 16,38 euros

Ourense / Divulgación

Jornada de concienciación sobre el uso de antibióticos, una iniciativa divulgativa que se celebrará en el campus de Ourense.

Dónde: Campus de Ourense

Cuándo: Hoy, viernes 20 de noviembre, a las 10:00 horas

Ourense / Navidad

Encendido de la iluminación de Navidad, una de las citas que marcan el inicio de la programación navideña en la ciudad.

Dónde: Centro Comercial Ponte Vella

Cuándo: Hoy, viernes 20 de noviembre, a las 19:00 horas

Ourense / Literatura

Presentación del libro "Lar", de Bibiana Candia, en un encuentro literario con la autora en la librería Tanco.