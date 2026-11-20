PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 20 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Beizón celebra sus 20 años de trayectoria con una gala de agradecimiento, reconocimiento y compromiso con la cultura popular. La cita nace con el propósito de reunir a todas aquellas personas que han formado parte de su historia y que han contribuido a mantener viva una iniciativa que nació de la ilusión por celebrar la cultura. El espectáculo ofrecerá un recorrido por los aprendizajes, encuentros, escenarios, viajes, amistades y proyectos compartidos durante estas dos décadas. Será también una oportunidad para recordar momentos y personas que han formado parte de su historia y volver a reunirse alrededor del baile, la música y la cultura tradicional. A lo largo de estos veinte años, Reb ulir ha ido creciendo desde Ramirás para abrirse a Galicia y al mundo, llevando consigo una manera de entender la tradición como algo vivo, dinámico y compartido. Cientos de personas han pasado por sus escenarios, aulas, viajes y proyectos.
El Festival de Santa Icía reúne durante tres días a escuelas, bandas y coros de la comarca en torno a la celebración de la patrona de los músicos. El festival se inaugura hoy en la Igrexa Nova con el Concierto Intercentros. El sábado será la jornada principal, con actuaciones del Coro de Santa Mariña, la Agrupación Musical da Limia y un concierto tributo a Hans Zimmer y la cena de Santa Icía. El domingo tendrá lugar la clausura con el Coro de Trasmiras, el Coro del Conservatorio, el Coro Aimi y el Coro de Santa Mariña.
Fiesta solidaria con hinchables y juegos para niños y niñas de 3 a 12 años, a favor de Alcer Ourense. La jornada contará con hinchables, juegos infantiles, visitas especiales y numerosas sorpresas, en una propuesta de ocio familiar que combina diversión y solidaridad. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Concierto de Chris Jagger, artista con una carrera de más de cincuenta años en la que ha explorado el blues, el rock, el folk y las raíces de la música americana. Una propuesta musical que recorre diferentes estilos e influencias. Entradas a la venta en ataquilla.com.
La Sala Valente, situada en la calle del Paseo, en el antiguo Banco de España, acoge la exposición "140 máis 15. Xentes de Ben", del artista Miguel Ángel Martínez Coello. La muestra reúne una serie de retratos de amigos que han formado y forman parte de su trayectoria vital, concebida como un homenaje personal y una de las propuestas culturales de la ciudad para esta Navidad. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 10 de enero.
Doble cita musical de pop nacional con las actuaciones de Aeronave Adolescente y Marcelo Criminal en el Café Torgal. El primero presentará "Sueño con salones llenos", mientras que el segundo ofrecerá un repertorio sencillo y sin poses. Entradas en dice.fm.
Jornada de concienciación sobre el uso de antibióticos, una iniciativa divulgativa que se celebrará en el campus de Ourense.
Encendido de la iluminación de Navidad, una de las citas que marcan el inicio de la programación navideña en la ciudad.
Presentación del libro "Lar", de Bibiana Candia, en un encuentro literario con la autora en la librería Tanco.
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