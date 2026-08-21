Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 21 de agosto?

Ritmo y salud al aire libre con una sesión de zumba en Entrimo.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ritmo y salud al aire libre con una sesión de zumba en Entrimo

Hoy, viernes 21 de agosto

Entrimo / praza do concello

A las 20:00 horas / con inscripción

Las actividades deportivas de este verano impulsadas por el programa +Deporte La Región afrontan los últimos días del mes de agosto con una intensa programación. Esta tarde se trasladan hasta Entrimo, con una propuesta saludable y llena de energía a través de una sesión de zumba al aire libre para mejorar el bienestar físico y ofrecer un espacio de convivencia para todas las edades. Las clases, diseñadas para todos los niveles, combinan ritmos latinos con ejercicios aeróbicos. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través del enlace pressclub.laregion.es.

Intensa inmersión en la Edad Media en Celanova

Hoy, viernes 21 de agosto

Celanova / calles de la villa

Todo el día / entrada libre

Viaje al pasado con una Feria Medieval que transformará el entorno monumental del casco histórico y el monasterio en un escenario dinámico y festivo hasta el domingo. Más allá de la ambientación con artesanos, mercaderes y puestos de gastronomía tradicional que recrearán la atmósfera de la época, esta edición destaca por un marcado componente participativo.

El gran acto de esta primera jornada será el desfile inaugural con “La caza del dragón” con Celtika, Buhonero y “La troupete de Louisete” a las 18,30 horas. Media hora antes comenzarán los talleres y las demostraciones. Además, habrá mercado desde las 11,00 horas, exhibiciones y un espectáculo de fuego a las 23,00 horas.

Comienza la mayor y más intensa edición de la Festa do Esquecemento

Hoy, viernes 21 de agosto

Xinzo de Limia / calles de la villa

A las 20:00 horas

Arranca la programación de la Festa do Esquecemento con la apertura del recinto festivo, animaciones de calle como “Os Faunos chegan á Vila Romana” y “Os mercaderes da Ruta da Seda”, y actuaciones musicales itinerantes. Por la noche, tras el espectáculo callejero “O minotauro e a deusa Perla”, gran desfile inaugural previo a la representación teatral del encendido del fuego sagrado.

Música y teatro para inaugurar la Festa da Empanada

Hoy, viernes 21 de agosto

Allariz / varios lugares

Todo el día

Primera jornada de la Festa da Empanada de Allariz, que ofrecerá tres días de actividades. La programación comenzará con el campeonato de billarda infantil en el Campo da Barreira (a las 11,00 horas). Por la tarde, a als 20,00 horas, teatro en la Alameda con “Sherezade, Aladino e os tres beduínos”. Allí, por la noche, concierto de la Banda Unión Musical de Allariz a las 22,30 horas.