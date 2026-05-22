PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 22 de mayo?
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Ouren Sound Fest 2026 arranca con una destacada programación musical encabezada por artistas como Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Carlos Ares, Alcalá Norte y Fontán. El festival espera reunir a miles de personas durante todo el fin de semana y contará con autobuses lanzadera desde el Parque de San Lázaro para facilitar la movilidad entre el recinto y el centro de la ciudad. También habrá conciertos gratuitos en distintos espacios de Ourense.
A cantante Uxía ofrece un concerto especial no Claustro Barroco de Celanova como homenaxe á escritora Begoña Caamaño, autora recoñecida este ano polas Letras Galegas. A actuación enmárcase na programación de dinamización lingüística da Rede de Dinamización da Secretaría Xeral da Lingua para o Día das Letras Galegas e combina música e memoria cultural nun formato íntimo e artístico.
El Museo Arqueolóxico de Ourense celebra el Día Internacional de los Museos con un concierto del grupo Raíces para dos culturas, una propuesta que une música gallega y portuguesa en un diálogo sonoro marcado por la voz de Sara de Sousa y la guitarra de Daniel Adzemian. El recital busca acercar al público las conexiones culturales entre Galicia y Portugal.
Monterrei acoge una nueva edición del ciclo de conferencias “Monterrei, literatura e historia”, una iniciativa que reúne a destacados investigadores y escritores. La jornada contará con las intervenciones de José Calvo Poyato y Xosé Carlos Caneiro, además de la inauguración oficial a cargo del alcalde José Luis Suárez y del rector del ciclo, Miguel Losada.
La Festa poético-musical “A maxia dos libros”, organizada por el Liceo de Ourense, reunirá a poetas y músicos de distintos países en una velada dedicada a la literatura y la creación artística. Participarán autores procedentes de Venezuela, República Dominicana y Galicia, junto a artistas invitados que combinarán poesía, música y ritmo en directo.
Xinzo / Literatura
Presentación da nova obra de Xosé Manuel del Caño, “Queda moito por sachar. A literatura galega nunha caixa de zapatos”, un libro de historias, esforzos e vivencias dos que mantiveron viva a literatura e a lingua en tempos difíciles.
ONDE: Biblioteca antelana
CANDO: ás 20,00 horas
Vilar de Santos / Música
Concerto de Hitzak, un proxecto de música falada en directo que mestura poesía, historias e cancións, con músicos franceses, estadounidenses e escoceses, creando unha conexión estreita co público.
ONDE: Arca da Noe
CANDO: ás 22,30 horas
Ourense / Inauguración
“Lunaria”, exposición do artista e deseñador gráfico Mauro Trastoy, que, na súa obra, cuestiona as categorías creativas e as divisións entre disciplinas, tentando reducir os límites tradicionais establecidos entre arte, artesanía e deseño.
ONDE: Galería Marisa Marimón
CANDO: ás 20,00 horas
