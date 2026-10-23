Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 23 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Vehículos de 31 marcas para los que buscan una buena ocasión

De viernes a domingo

Ourense / Expourense

A las 11:00 horas

3 euros

El recinto ferial de Expourense acoge el segundo fin de semana monográfico del Salón del Automóvil, centrado estos días en el mercado del Vehículo de Ocasión y organizado por el consorcio de exposiciones ourensano junto a Acauto en el año de su 30 aniversario. La cita pondrá a disposición de los compradores cientos de vehículos seminuevos, de gerencia y de kilómetro cero, con garantías oficiales, además de entrar en el sorteo de un cheque regalo de 6.000 euros para la compra del automóvil. La presencia de concesionarios oficiales permitirá a los compradores consultar las condiciones de cada vehículo. En total, habrá 20 empresas representando a 31 marcas. El horario de apertura será hoy de 11:00 a 20:30 horas; mañana, sábado, de 10:00 a 20:30 horas; y el domingo, de 11:00 a 20:00 horas. La entrada cuesta 3 euros por sala (los menores de 12 años entran gratis).

Concierto solidario del Rotary Club con música de A Limia

Hoy, viernes 23 de octubre

Ourense / Liceo

A las 20:30 horas

10 euros

El Maestro José Luis Tielas dirigiendo la Xove Orquestra Ourensanía. | José Paz

El Rotary Club Ourense celebra un concierto solidario dedicado a la erradicación de la poliomielitis, una iniciativa que combina cultura, compromiso social y solidaridad con el objetivo de contribuir a los esfuerzos internacionales para conseguir un mundo libre de polio. El acto contará con la participación de la Agrupación Musical da Limia y con la colaboración de la Diputación y el Liceo, entidades que han querido sumarse a esta iniciativa solidaria.

Otero Pedrayo y el paisaje, en la Biblioteca de Maceda

Viernes 23 de octubre

Maceda / Biblioteca Municipal

A las 19:30 horas

Entrada libre

Proyección del documental “Otero Pedrayo. Dereito á paisaxe”, un proyecto audiovisual de María José Bravo Bosch que recorre los viajes del escritor ourensano por Galicia.

Teatro y crítica social a partir de un incidente entre niños

Viernes 23 de octubre

O Barco / Teatro Lauro Olmo

A las 21:00 horas

Entrada libre

Representación de “Un deus salvaxe”, en la que dos matrimonios, adultos y civilizados, se encuentran para resolver un incidente entre sus hijos pequeños, generando una sátira de la sociedad contemporánea.

Los creadores de la ciudad abren sus espacios dentro de los Estudios Abertos

Hasta el domingo 25 de octubre

Ourense / Varios espacios

Viernes, de 17:00 a 21:00 horas

Sábado, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

Domingo, de 11:00 a 14:00 horas

Estudios Abertos Ourense celebra su gran fin de semana en la ciudad invitando al público a entrar en once espacios de creación. Participan Andén 1, O Cabalo Fosforito, Leandro Sánchez, Xosé Poldras, Pita na Uralita, Ramón Conde, Frenética Lab, Exoplanetarium, Dodo Dadá, Natasha Lelenko y O Covil. La iniciativa permite conocer de cerca los espacios de trabajo de los creadores y descubrir sus propuestas artísticas.

Otras miradas cinematográficas en Ribadavia

Viernes 23 y sábado 24 de octubre

Ribadavia / Museo Etnolóxico

A las 19:00 horas

Entrada libre

Nueva edición del ciclo Marxes Fílmicas, que acerca otras miradas cinematográficas al público. Hoy se proyecta “Un día, un gato”, de Vojtěch Jasný, y mañana será el turno de “La trampa del diablo”, de František Vláčil.

Carlos D. Lechuga presenta “Esta es tu casa, Fidel”

Viernes 23 de octubre

Ourense / Librería Tanco

A las 19:30 horas

Presentación de “Esta es tu casa, Fidel. La historia de un nieto de la revolución”, de Carlos D. Lechuga. El acto está organizado por el club de lectura “Mujeres que cantan”.

Carvalho de Moura presenta “A fronteira de Montalègre”

Viernes 23 de octubre

Xinzo de Limia / Biblioteca Municipal

A las 20:00 horas

Presentación del libro “A fronteira de Montalègre”, del autor Carvalho de Moura. La obra está dedicada a Sendim, la aldea más alta de Portugal.

Concierto de Cinema Stereo, con rock and roll llegado desde Nashville

Viernes 23 de octubre

Ourense / Café Auriense

A las 21:30 horas

Entradas desde 15 euros

Concierto de Cinema Stereo, una banda con un sonido rock and roll llegado desde Nashville. Las entradas están disponibles en wockick.com.