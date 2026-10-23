PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 23 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El recinto ferial de Expourense acoge el segundo fin de semana monográfico del Salón del Automóvil, centrado estos días en el mercado del Vehículo de Ocasión y organizado por el consorcio de exposiciones ourensano junto a Acauto en el año de su 30 aniversario. La cita pondrá a disposición de los compradores cientos de vehículos seminuevos, de gerencia y de kilómetro cero, con garantías oficiales, además de entrar en el sorteo de un cheque regalo de 6.000 euros para la compra del automóvil. La presencia de concesionarios oficiales permitirá a los compradores consultar las condiciones de cada vehículo. En total, habrá 20 empresas representando a 31 marcas. El horario de apertura será hoy de 11:00 a 20:30 horas; mañana, sábado, de 10:00 a 20:30 horas; y el domingo, de 11:00 a 20:00 horas. La entrada cuesta 3 euros por sala (los menores de 12 años entran gratis).
El Rotary Club Ourense celebra un concierto solidario dedicado a la erradicación de la poliomielitis, una iniciativa que combina cultura, compromiso social y solidaridad con el objetivo de contribuir a los esfuerzos internacionales para conseguir un mundo libre de polio. El acto contará con la participación de la Agrupación Musical da Limia y con la colaboración de la Diputación y el Liceo, entidades que han querido sumarse a esta iniciativa solidaria.
Proyección del documental “Otero Pedrayo. Dereito á paisaxe”, un proyecto audiovisual de María José Bravo Bosch que recorre los viajes del escritor ourensano por Galicia.
Representación de “Un deus salvaxe”, en la que dos matrimonios, adultos y civilizados, se encuentran para resolver un incidente entre sus hijos pequeños, generando una sátira de la sociedad contemporánea.
Estudios Abertos Ourense celebra su gran fin de semana en la ciudad invitando al público a entrar en once espacios de creación. Participan Andén 1, O Cabalo Fosforito, Leandro Sánchez, Xosé Poldras, Pita na Uralita, Ramón Conde, Frenética Lab, Exoplanetarium, Dodo Dadá, Natasha Lelenko y O Covil. La iniciativa permite conocer de cerca los espacios de trabajo de los creadores y descubrir sus propuestas artísticas.
Nueva edición del ciclo Marxes Fílmicas, que acerca otras miradas cinematográficas al público. Hoy se proyecta “Un día, un gato”, de Vojtěch Jasný, y mañana será el turno de “La trampa del diablo”, de František Vláčil.
Presentación de “Esta es tu casa, Fidel. La historia de un nieto de la revolución”, de Carlos D. Lechuga. El acto está organizado por el club de lectura “Mujeres que cantan”.
Presentación del libro “A fronteira de Montalègre”, del autor Carvalho de Moura. La obra está dedicada a Sendim, la aldea más alta de Portugal.
Concierto de Cinema Stereo, una banda con un sonido rock and roll llegado desde Nashville. Las entradas están disponibles en wockick.com.
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