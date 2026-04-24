Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 24 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

“Canto general”, la oda de Mikis Theodorakis a la obra de Neruda

Viernes 24 de abril

Ourense

Auditorio municipal

A las 20:00 horas

Gratis hasta completar aforo

Coral De Ruada participará en un homenaje a Pablo Neruda junto al coro de la localidad bretona de Quimper “Coro del Canto” para interpretar la obra “Canto General” que el compositor griego Mikis Theodorakis realizó a partir de las composiciones de Neruda. La composición de Theodorakis fue publicada por primera vez en 1950, y abarca 231 poemas de Pablo Neruda musicados, en los que se glosa la historia y el destino de los pueblos de América. El compositor -conocido por la partitura de la película “Zorba el Griego”- recibió la encomienda de Salvador Allende. La participación de Coral De Ruada sobre el escenario viene por el hermanamiento que mantienen las ciudades de Ourense y Quimper, motivo por el cual la formación ha sido invitada a compartir escenario con el coro bretón. La entrada al evento es libre y gratuita hasta completar aforo.

Xinzo recuerda su relación con Ramón Otero Pedrayo con lecturas musicadas

Viernes 24 de abril

Xinzo de limia

Plaza Otero Pedrayo

a las 20:00 horas

Entrada libre

Ramón Otero Pedrayo. | La Región

Homenaje a Otero Pedrayo, dentro de la programación del “Ano Oteriano”, que conmemora el 50 aniversario de su fallecimiento. “A Limia nó Lembrare. Otero Pedrayo e Xinzo de Limia”combinará literatura y música en una propuesta de lecturas musicadas. La actividad contará con la participación de la Agrupación Musical da Limia, el Conservatorio Profesional de Xinzo y el grupo Teatro Aneis, que pondrán voz y acompañamiento sonoro a textos del autor poniendo en valor el vínculo del escritor con la comarca de A Limia.

Monólogo cómico y surrealista de un futbolista palestino en O Barco

Viernes 24 de abril

O barco

Teatro Lauro Olmo

A las 21:00 horas

Entrada libre

Inspirado en hechos reales, Foot es un monólogo poético, cómico y surrealista en la voz de un futbolista palestino que narra la imposible trayectoria de su equipo para clasificarse para el Mundial; una trayectoria marcada por el control militar, el exilio, la corrupción y la muerte. Escrita por el dramaturgo palestino Ismail Khalidi, dirigida por Iván Prado y protagonizada por Fran Rei.

“Los ojos de la ciencia” desvela los secretos de la luz en Celanova

Viernes 24 de abril

Celanova

Casa dos poetas

A las 19:30 horas

Entrada libre

Presentación de “Los ojos de la ciencia”, del escritor y profesor Juanjo Lamelas, un libro que muestra los diferentes modos de interacción entre la radiación electromagnética y la materia, descubriendo los maravillosos secretos que guarda la luz de las estrellas, la radiación emitida por la materia, contenida en las diminutas partículas que la componen.

Cita musical con el “britpop” de Vicente Calderón

Viernes 24 de abril

Ourense

Café auriense

A las 21:00 horas

12 a 15 euros

Concierto de la banda de rock pop Vicente Calderón, con un estilo caracterizado por guitarras frescas, ritmo intenso y letras satíricas. Dentro de la gira de presentación de su más reciente trabajo, el EP titulado Cinco Estrellas. Su propuesta mezcla la irreverencia “macarra” con una evolución sonora hacia un britpop luminoso y melancólico, con influencias directas de bandas icónicas del panorama británico como The Verve, Oasis o Blur. Entradas a 12 euros en mutick.com y 15 euros en taquilla.

Ourense / Conferencia

Jesús Criado y Martín Carral ofrecen la charla “Os lobos en Galicia, A vida nas montañas de Ourense” sobre su modo de vida y la relación con el medio.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: A las 18,30 horas

Barbadás / Noites Bárbaras

Última cita del ciclo cultural Noites Bárbaras con la actuación de los belgas OkiDok con su espectáculo “Slips Inside”. Pierrot y Marcel subirán al escenario con acrobacia, mímica y danza.

DÓNDE: Casa da cultura

CUÁNDO: A las 20,30 horas

Ourense / Miteu

Las vecinas de as Encrobas protagonizaron una de las mayores revueltas populares contra el ecocidio del régimen en el año 1977.

DÓNDE: Teatro principal

CUÁNDO: A las 20,00 horas

Ourense / Conferencia

Charla sobre “Geopolítica, geoestrategia y geoeconomía en un mundo global”. En el Aula Magna de Derecho.