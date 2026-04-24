PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 24 de abril?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Viernes 24 de abril
Coral De Ruada participará en un homenaje a Pablo Neruda junto al coro de la localidad bretona de Quimper “Coro del Canto” para interpretar la obra “Canto General” que el compositor griego Mikis Theodorakis realizó a partir de las composiciones de Neruda. La composición de Theodorakis fue publicada por primera vez en 1950, y abarca 231 poemas de Pablo Neruda musicados, en los que se glosa la historia y el destino de los pueblos de América. El compositor -conocido por la partitura de la película “Zorba el Griego”- recibió la encomienda de Salvador Allende. La participación de Coral De Ruada sobre el escenario viene por el hermanamiento que mantienen las ciudades de Ourense y Quimper, motivo por el cual la formación ha sido invitada a compartir escenario con el coro bretón. La entrada al evento es libre y gratuita hasta completar aforo.
Viernes 24 de abril
Homenaje a Otero Pedrayo, dentro de la programación del “Ano Oteriano”, que conmemora el 50 aniversario de su fallecimiento. “A Limia nó Lembrare. Otero Pedrayo e Xinzo de Limia”combinará literatura y música en una propuesta de lecturas musicadas. La actividad contará con la participación de la Agrupación Musical da Limia, el Conservatorio Profesional de Xinzo y el grupo Teatro Aneis, que pondrán voz y acompañamiento sonoro a textos del autor poniendo en valor el vínculo del escritor con la comarca de A Limia.
Viernes 24 de abril
Inspirado en hechos reales, Foot es un monólogo poético, cómico y surrealista en la voz de un futbolista palestino que narra la imposible trayectoria de su equipo para clasificarse para el Mundial; una trayectoria marcada por el control militar, el exilio, la corrupción y la muerte. Escrita por el dramaturgo palestino Ismail Khalidi, dirigida por Iván Prado y protagonizada por Fran Rei.
Viernes 24 de abril
Presentación de “Los ojos de la ciencia”, del escritor y profesor Juanjo Lamelas, un libro que muestra los diferentes modos de interacción entre la radiación electromagnética y la materia, descubriendo los maravillosos secretos que guarda la luz de las estrellas, la radiación emitida por la materia, contenida en las diminutas partículas que la componen.
Viernes 24 de abril
Concierto de la banda de rock pop Vicente Calderón, con un estilo caracterizado por guitarras frescas, ritmo intenso y letras satíricas. Dentro de la gira de presentación de su más reciente trabajo, el EP titulado Cinco Estrellas. Su propuesta mezcla la irreverencia “macarra” con una evolución sonora hacia un britpop luminoso y melancólico, con influencias directas de bandas icónicas del panorama británico como The Verve, Oasis o Blur. Entradas a 12 euros en mutick.com y 15 euros en taquilla.
Ourense / Conferencia
Jesús Criado y Martín Carral ofrecen la charla “Os lobos en Galicia, A vida nas montañas de Ourense” sobre su modo de vida y la relación con el medio.
Barbadás / Noites Bárbaras
Última cita del ciclo cultural Noites Bárbaras con la actuación de los belgas OkiDok con su espectáculo “Slips Inside”. Pierrot y Marcel subirán al escenario con acrobacia, mímica y danza.
Ourense / Miteu
Las vecinas de as Encrobas protagonizaron una de las mayores revueltas populares contra el ecocidio del régimen en el año 1977.
Ourense / Conferencia
Charla sobre “Geopolítica, geoestrategia y geoeconomía en un mundo global”. En el Aula Magna de Derecho.
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Coral De Ruada une su voz a un homenaje a Neruda
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