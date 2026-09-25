PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 25 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
OURENSE / AUDITORIO
A LAS 20:00 HORAS / CON INVITACIÓN
Comienza la 31 edición del OUFF con una gala inaugural que dará paso a diez días del mejor cine nacional e internacional. El gran evento de apertura tendrá lugar esta tarde e incluirá la proyección de la película “Las cigüeñas hormigas”. A partir de mañana, arrancan los pases de filmes en concurso y la programación paralela de exposiciones y conciertos.
Este año habrá más de 160 proyecciones en diversos espacios, como los cines del centro comercial Ponte Vella, el Teatro Principal, el Cineclube Padre Feijóo o el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Las entradas de la sección oficial cuestan 4 euros en taquilla o plataformas digitales y el Bono 10+ dará acceso a una proyección sorpresa el 8 de octubre a las 20,00 horas.
Si bien el acceso a la gala de inauguración es mediante invitación, podrá seguirse en directo a través de la página web laregion.es.
HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
OURENSE / OS REMEDIOS
A LAS 11:00 HORAS / ENTRADA LIBRE
Segunda edición del Somos GOU Fest para acercar la realidad laboral a jóvenes a partir de 15 años mediante talleres y experiencias prácticas. La entrada será totalmente gratuita y de libre acceso.
Los asistentes podrán experimentar de primera mano con once sectores profesionales como electricidad automoción ebanistería moda o repostería de la mano de diversos centros educativos y empresas. Además, el piloto de rallyes Javier Pardo intervendrá en el escenario para compartir su trayectoria deportiva.
HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
OURENSE / TEATRO PRINCIPAL
A LAS 21:00 HORAS / DESDE 12 EUROS
Porque nunca se sabe, el humorista Carlos Blanco lanza “La penúltima”, un espectáculo al que llega con imágenes, con historias nuevas y viejas pero siempre con risas garantizadas. Un total de 70 minutos con el popular cómico gallego que a los espectadores se le harán cortos, divertidos, curativos y, sobre todo, imprescindibles. Entradas a la venta en ataquilla.com.
HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
ALLARIZ / LOCALES DE HOSTELERÍA
3 EUROS
Arrancan las XV Xornadas de Carne de Boi, que se prolongarán hasta el 12 de octubre, con tapas preparadas para el concurso a un precio popular de 3 euros en A Micalia, A Taberna do Milo, Café Tapería A Muralla, Fío de Liño, Bule Bule, Pepiño de Allariz, QueQuilombo Güey, Fogar dos Maiores, Casa Pepiña, A Tenda do Pepiño, Roi Xordo, Xeado o Avó, Cafetería Camping, O Xardín, Casa Zirall, Adega Tapas y O Patio da Lombarda. Habrá premios para los mejores pinchos.
HOXE, VENRES 25 DE SETEMBRO
O BOLO / SALA COWORKING
ÁS 19:00 HORAS / ENTRADA LIBRE
A campaña “Toponimízate, Falámosche dos nomes da túa terra” despídese desta edición cunha sesión charla nas que se explica como unirse ao proxecto colaborativo de recolla e xeolocalización dos nomes de leiras, soutos, camiños, devesas, fontes e outros microtopónimos empregando a aplicación Galicia Nomeada.
HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
OURENSE / CERES 1894
A LAS 18:30 HORAS / ENTRADA LIBRE
El ciclo “G-Night” de la UVigo organiza las charlas “¿Pueden ser sexistas las campañas institucionales contra el sexismo?” y “Estudiar y trabajar: ¿reto u oportunidad?”.
Arranca la programación de la Romaría da Saínza con juegos infantiles (17,00 horas), la actuación del grupo Xoldra (21,00 horas) y el Festival Saínza Soundscape con La Gramola a medianoche.
DÓNDE: CAMPO DA FESTA
CUÁNDO: TODA LA TARDE
Proyección de “O silencio herdado”, una película documental que plasma una memoria íntima sobre las huellas del franquismo y la Guerra Civil mientras la directora, Lucía Caeiro, trata hablar con su abuela.
DÓNDE: CASA DA CULTURA
CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS
Proyección de la película “Antes de nós”, que cuenta la historia de Castelao y su mujer en dos momentos de especial relevancia vital como son el abandono de la Medicina o la pérdida de su único hijo.
DÓNDE: SALÓN DOS ARCOS
CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS
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