Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 25 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El OUFF inaugura su 31 edición, que ofrece diez días de cine en la ciudad

HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / AUDITORIO

A LAS 20:00 HORAS / CON INVITACIÓN

Comienza la 31 edición del OUFF con una gala inaugural que dará paso a diez días del mejor cine nacional e internacional. El gran evento de apertura tendrá lugar esta tarde e incluirá la proyección de la película “Las cigüeñas hormigas”. A partir de mañana, arrancan los pases de filmes en concurso y la programación paralela de exposiciones y conciertos.

Este año habrá más de 160 proyecciones en diversos espacios, como los cines del centro comercial Ponte Vella, el Teatro Principal, el Cineclube Padre Feijóo o el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Las entradas de la sección oficial cuestan 4 euros en taquilla o plataformas digitales y el Bono 10+ dará acceso a una proyección sorpresa el 8 de octubre a las 20,00 horas.

Si bien el acceso a la gala de inauguración es mediante invitación, podrá seguirse en directo a través de la página web laregion.es.

Jornada para acercar oficios y arte a la juventud con el “Somos GOU Fest”

HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / OS REMEDIOS

A LAS 11:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

Segunda edición del Somos GOU Fest para acercar la realidad laboral a jóvenes a partir de 15 años mediante talleres y experiencias prácticas. La entrada será totalmente gratuita y de libre acceso.

Los asistentes podrán experimentar de primera mano con once sectores profesionales como electricidad automoción ebanistería moda o repostería de la mano de diversos centros educativos y empresas. Además, el piloto de rallyes Javier Pardo intervendrá en el escenario para compartir su trayectoria deportiva.

Carlos Blanco se toma “La penúltima” con los espectadores ourensanos

HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / TEATRO PRINCIPAL

A LAS 21:00 HORAS / DESDE 12 EUROS

Porque nunca se sabe, el humorista Carlos Blanco lanza “La penúltima”, un espectáculo al que llega con imágenes, con historias nuevas y viejas pero siempre con risas garantizadas. Un total de 70 minutos con el popular cómico gallego que a los espectadores se le harán cortos, divertidos, curativos y, sobre todo, imprescindibles. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Unha vintena de propostas de sabor en torno al buey

HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

ALLARIZ / LOCALES DE HOSTELERÍA

3 EUROS

Arrancan las XV Xornadas de Carne de Boi, que se prolongarán hasta el 12 de octubre, con tapas preparadas para el concurso a un precio popular de 3 euros en A Micalia, A Taberna do Milo, Café Tapería A Muralla, Fío de Liño, Bule Bule, Pepiño de Allariz, QueQuilombo Güey, Fogar dos Maiores, Casa Pepiña, A Tenda do Pepiño, Roi Xordo, Xeado o Avó, Cafetería Camping, O Xardín, Casa Zirall, Adega Tapas y O Patio da Lombarda. Habrá premios para los mejores pinchos.

“Toponimízate” busca os nomes da terra entre os veciños do Bolo

HOXE, VENRES 25 DE SETEMBRO

O BOLO / SALA COWORKING

ÁS 19:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

A campaña “Toponimízate, Falámosche dos nomes da túa terra” despídese desta edición cunha sesión charla nas que se explica como unirse ao proxecto colaborativo de recolla e xeolocalización dos nomes de leiras, soutos, camiños, devesas, fontes e outros microtopónimos empregando a aplicación Galicia Nomeada.

HOY EN OURENSE

Sexismo y mercado laboral, explicados por investigadores

HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / CERES 1894

A LAS 18:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

El ciclo “G-Night” de la UVigo organiza las charlas “¿Pueden ser sexistas las campañas institucionales contra el sexismo?” y “Estudiar y trabajar: ¿reto u oportunidad?”.

Rairiz de Veiga / Fiesta

Arranca la programación de la Romaría da Saínza con juegos infantiles (17,00 horas), la actuación del grupo Xoldra (21,00 horas) y el Festival Saínza Soundscape con La Gramola a medianoche.

DÓNDE: CAMPO DA FESTA

CUÁNDO: TODA LA TARDE

Ribadavia / Cine

Proyección de “O silencio herdado”, una película documental que plasma una memoria íntima sobre las huellas del franquismo y la Guerra Civil mientras la directora, Lucía Caeiro, trata hablar con su abuela.

DÓNDE: CASA DA CULTURA

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

Celanova / Cine

Proyección de la película “Antes de nós”, que cuenta la historia de Castelao y su mujer en dos momentos de especial relevancia vital como son el abandono de la Medicina o la pérdida de su único hijo.

DÓNDE: SALÓN DOS ARCOS

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS