Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 27 de febrero?
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
De Vacas celebra o seu décimo aniversario co espectáculo Vacanal Sinfónica. Inés Salvado, Paula Romero, Faia Díaz e Guillerme Fernández presentan unha proposta de gran formato que revisa a historia musical da banda en clave operística e sinfónica, creada especialmente para esta efeméride. O novo espectáculo, titulado Vacanal Sinfónica, conmemora o décimo aniversario do grupo cun sorprendente achegamento da música orquestral ao seu inconfundible universo “vacuno”. Trátase dunha ópera contemporánea en catro actos que percorre cancións, letras e vivencias acumuladas ao longo dunha década de traxectoria. A posta en escena correrá a cargo da compañía As dúas e punto, que contribuirá a dotar o espectáculo dunha dimensión visual acorde coa ambición musical da iniciativa.
ONDE: TEATRO PRINCIPAL
CANDO: ÁS 20,00 HORAS
TRADICIÓN
Ourense / Obradoiro de baile galego
Como parte del programa para celebrar el Día de Rosalía, la Facultad de Educación y Trabajo Social del campus de Ourense organiza un taller de danza tradicional con Artur Puga, titulado “De Rosalía a hoxe”. Será en el Edificio de Ferro, sede de la Facultad de Educación y Trabajo Social.
PRESENTACIÓN
Verín / “O libro negro da lingua galega”
Presentación del libro de Carlos Callón, que recopila y analiza testimonios documentados de la represión lingüística en Galicia a lo largo de los siglos, aportando numerosos documentos poco conocidos o desconocidos. La obra abarca desde los castigos escolares hasta las multas franquistas o censuras literarias.
HOMENAJE
Celanova / Día de Rosalía
Conmemoración del día en honor a la escritora con degustación de Caldo de Gloria en 23 establecimientos hosteleros de la localidad. Además, la Fundación Curros Enríquez invita a degustarlo y disfrutar de una foliada con poemas de Rosalía y la música de la Banda de Gaitas del Concello y el grupo Lembranza Solpor.
INAUGURACIÓN
Ourense / “Diverso unitario”
Exposición del escultor Eduardo Rodríguez Osorio, que reúne una veintena de obras originales cuyas formas, masas y volúmenes transpiran humanidad, y trascienden de sus propios límites. La muestra vuelve a Ourense después de más de 35 años desde la última exposición del escultor en la ciudad.
CINE
O Carballiño / “Jone, a veces”
Bilbao, pleno agosto. Jone, de 20 años, vive con su padre y su hermana pequeña, Marta. Aitor, su padre, tuvo que dejar su trabajo debido al párkinson. Comienzan las festividades de la semana grande en Bilbao, durante la cual Jone se enamorará por primera vez.
TEATRO
O Barco / “Boa sorte, mala fama”
Espectáculo teatral de Tarabela Creativa. Siempre se ha sabido, por supuesto, que las golondrinas son aves de buen agüero, que dondequiera que anidan traen fortuna, que anuncian la primavera y que los marineros se las tatuaban en la piel en cada viaje del que conseguían regresar. Sin embargo, poco se dice de lo molestas que pueden resultar.
