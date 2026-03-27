Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 27 de marzo?
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Xinzo de Limia celebra a segunda edición dos Premios Semente: Premios da Pataca e Cereal de Galicia. A gran novidade desta edición é o cambio estratéxico de ubicación. Co obxectivo de que o certame respire a verdadeira esencia do sector primario, a organización decidiu achegar a gala a un entorno eminentemente rural, trasladando a celebración á Casa da Brea, no lugar de Piñeira Seca. Un escenario que simboliza á perfección a conexión coa terra, o agro e as nosas raíces.
A filosofía dos Premios Semente mantense intacta: premiar a innovación, o relevo xeracional e o traballo incansable de quen fai da Limia e de Galicia un referente. Para iso, a organización mantén a súa aposta por un total de 10 categorías oficiais, ademais dun Premio Especial Semente a fóra de concurso.
Ourense / Retos espaciales
Mesa redonda sobre los retos del sector espacial desde la innovación y la ciencia, con la participación de Isabel Pérez (UPM), Yanina Hallak (UARX), Isabel Burdon (Gradiant) y Daniel Franco (Airbus Space). La actividad busca acercar a empresas y estudiantes la realidad y los desafíos de este ámbito.
O Carballiño / “La chica zurda”
Una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipei tras años viviendo en el campo para abrir un puesto en un mercado nocturno. Cada una deberá adaptarse a su nueva vida para salir adelante y mantener la unidad familiar.
Barbadás / O Sonoro Maxín
Continúa el ciclo “Noites Bárbaras” con la actuación del grupo ourensano O Sonoro Maxín, que interpretará sus grandes éxitos de música popular gallega y fusión, junto a temas más recientes. La entrada es gratuita, previa retirada de invitación en la Casa da Cultura.
Verín / “Cumbres borrascosas”
Adaptación de la novela de Emily Brontë que narra la intensa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Criados juntos, su amor se ve condicionado por las barreras sociales, transformándose en una historia marcada por la pasión y el conflicto.
Ourense / “Poéticas de destrucción”
Jorge F. Taboada, guitarrista y compositor de la banda Scent of Death, presenta su segundo libro, centrado en las letras del metal extremo y con referencias a grupos como Venom, Hellhammer o Black Sabbath.
O Barco / “Alicia wants to”
Propuesta de Edel Teatro Físico de Bengala que combina realismo mágico y crítica social para contar la historia de Alicia, una adolescente que se reencuentra con su madre tras salir de un centro de detención juvenil. El público participa activamente en el desarrollo de la obra a través de una partida de ajedrez.
