Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 28 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Laza se “pone farruca” con tres días de tradición, música y cultura

Hoy, viernes 28 de agosto

Laza / calles de la localidad

Hasta el domingo / entrada libre

Arrancan tres días de música, cultura popular y actividades tradicionales con la quinta edición de la Romería Ponte Farruca, consolidada como un referente de dinamización del medio rural, cultura popular e igualdad de género. Este año, la cita se amplía oficialmente a tres jornadas repletas de actividades tradicionales, música en directo y convivencia intergeneracional. Desde hoy y hasta el domingo habrá espacios gastronómicos, feria de artesanía y puestos de comida callejera. Las tradicionales tractoradas engalanadas y las pruebas de tractores se desarrollarán en horario matutino y los talleres de cantos de taberna, baile tradicional, los juegos labriegos y los espacios de debate dedicados a la cultura y la innovación social, por la tarde. Habrá actuaciones de Pappaquino, Xosé Lois Romero e Aliboria, Radío Barraka y charangas locales.

Comienza el viaje en el tiempo de Ribadavia con la Festa da Istoria

hoy, viernes 28 de agosto

Ribadavia / centro de la villa

Todo el día

La villa del Avia viaja al pasado en la esperada Festa da Istoria, que hoy comienza con la apertura del campamento medieval en el Castillo de Los Sarmiento. Posteriormente, a las 18,00 horas, se inaugurará el Mercado Medieval. A las 20,30 horas, concierto del Coro da Istoria, el Ensemble de La Lira y el Grupo de Música Antiga 1500 en la Iglesia de San Domingos, seguido a las 21,00 horas, por la tradicional lectura a caballo del Bando da Istoria. A la noche, Pandereteiras da Istoria, recreación O Malsín y Óscar Ibáñez & Tribo.

Primera edición del Riós Fest, una cita musical y de intercambio cultural

Sábado 29 de agosto

Riós / piscina municipal

A las 16:30 horas / entrada libre

Primera edición del Riós Fest, un festival de intercambio cultural internacional organizado por la Asociación Cultural A Trisca con la colaboración del Concello do Riós. La jornada contará con las actuaciones musicales del Rancho de Chaves, la Banda de Gaitas de Flariz, la Banda de Música de Ervededo, la Banda de Música de Vila Boa de Quires y la Banda de Gaitas do Riós.

Espectáculo de música y marionetas a ritmo de rock, rap y pop en Xinzo

Hoy, viernes 28 de agosto

Xinzo de limia / plaza mayor

A las 20:30 horas / entrada libre

“Os ourizos”, un espectáculo musical y de marionetas de Barafunda, teatro musical de marionetas dirigida a un público familiar e infantil. La obra aborda temas como la inclusión, la integración, la amistad y el compañerismo, todo ello envuelto en referencias a la cultura gallega, sus paisajes y el ecologismo con canciones de rock, pop y rap.

Abraham Cupeiro recupera “sonidos olvidados” en O Barco

Hoy, viernes 28 de agosto

O Barco / San miguel de xagoaza

A las 21:30 horas / 11 euros

El polifacético músico e instrumentista gallego Abraham Cupeiro llega a O Barco de Valdeorras dentro del marco del Ciclo Terrasón para presentar su espectáculo “Os sons esquecidos”, que más allá de un concierto, es un viaje místico y una exploración de las raíces sonoras de la humanidad. En este proyecto, Abraham Cupeiro actúa como un arqueólogo del sonido, rescatando e interpretando instrumentos musicales que se creían perdidos en el tiempo. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Los grandes éxitos de la música con el grupo Soul&Roll

Hoy, viernes 28 de agosto

Xunqueira de Ambía / piscina

A las 21:00 horas / entrada libre

Concierto de grandes clásicos de la música con Soul&Roll, que propone un innovador espectáculo musical acústico que marca la diferencia con su repertorio más completo y variado.