Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 29 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Gastronomía y música maridan en O Barco con los vinos de Valdeorras

Hoy, viernes 29 de mayo

O Barco / Paseo del malecón

Hasta el domingo

Entrada libre

Comienza hoy la 27 edición de la Feira do Viño de Valdeorras, una cita que combina la promoción y puesta en valor de los vinos de la denominación de origen con una variada agenda lúdica. La inauguración oficial tendrá lugar a las 19,30 horas con el actor de teatro, cine y televisión Christian Escuredo, natural de O Barco, dando paso por la noche al concierto de América SL.

Mañana, sábado, tendrán lugar los actos centrales, comenzando el día con la música de la charanga Charandonga, seguida de una cata maridada con productos artesanos a las 20,00 horas y un “showcooking” del chef Xosé Manuel Mallón a las 21:30 horas. La jornada cerrará con la actuación de la orquesta Olympus.

Por último, la charanga Terras do Bibei acompañará la última jornada del domingo desde el mediodía.

El Ponte Vella comienza los actos de celebración de su 25 cumpleaños

Hoy, viernes 29 de mayo

Ourense / CC Ponte Vella

A las 20:00 horas

Entrada libre

Pistoletazo de salida al 25 aniversario del centro comercial Ponte Vella con un acto especialmente dedicado a los empresarios y comerciantes que apostaron hace más de dos décadas por impulsar la modernización del comercio de la ciudad construyendo un complejo comercial en el centro. Habrá un reconocimiento especial al empresario Jorge Bermello (en la foto) con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la plaza interior del recinto. El programa incluye también la inauguración de un nuevo parque infantil.

Voces de Portugal y Galicia participan en un encuentro ibérico en Chaves

Hoy, viernes 29 de mayo

Chaves / Quarteirao Cultural

Hoy y mañana

Entrada libre

Encuentro Coral Ibérico para celebrar la música y fortalecer los lazos culturales entre Portugal y Galicia. Los conciertos, con entrada gratuita, comenzarán a las 21,00 horas y prometen dos noches de gran calidad artística e intercambio musical con diferentes géneros y tradiciones. Hoy actúan los coros de Chaves, Viana do Bolo, el Coro Brigantino y el Orfeão de Guimarães.

Bande ensalza a su “peixe” con tres días de fiesta

Hoy, viernes 29 de mayo

Bande / Praza da Constitución

Hasta el domingo

Entrada libre

Primera jornada de la Festa do Peixe con la inauguración oficial a las 20,30 horas, en la que actuará la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense. A las 21,00 horas, lectura del pregón a cargo de Chelo do Rejo y Toño Peña. Al finalizar, animación musical en la plaza de la Constitución de la mano de la charanga Staccazzo y a medianoche, gran verbena con La Gramola. El sábado y el domingo continuará el programa con música, pesca y degustaciones gastronómicas.

El panorama emergente de la cultura urbana ourensana se sube al escenario

Hoy, viernes 29 de mayo

Ourense / CC Ponte Vella

A las 22:00 horas

Entrada libre

Concierto gratuito “Ourense musical”, que reunirá a destacadas bandas y artistas, como Syntonía, Amarillo Trece, Chao do Carrizo, Faylinn, Distance Sisters e Hyperakusia y la presentación de una All Star Band, además de una exposición de graffiti de los artistas Dash y Most, en una propuesta que combina música y arte.